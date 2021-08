Khám phá Nam đảo Phú Quốc - Nơi hội tụ tinh hoa nghỉ dưỡng thế giới

Liên tục lọt vào các bảng xếp hạng điểm đến toàn cầu theo đánh giá của CNN Travel, Trip Advisor…, và mới đây được TIME - tạp chí danh tiếng của Mỹ - vinh danh trong "Top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới 2021", Phú Quốc ngày càng khẳng định được sức hút không thể phủ nhận trên bản đồ nghỉ dưỡng quốc tế.

Từ một huyện đảo hoang sơ xưa kia, chỉ sau khoảng 5 năm, Phú Quốc đã trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, được Time đánh giá nằm trong top những điểm đến có tốc độ phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Đồng thời đảo ngọc cũng đang trở thành điểm hẹn đáng khao khát bậc nhất của nghỉ dưỡng xa xỉ khi hội tụ một "bộ sưu tập" các thương hiệu khách sạn, nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới, nhất là tại khu vực Nam đảo, nơi tọa lạc "hệ sinh thái" nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cũng như bất động sản du lịch cao cấp của Tập đoàn Sun Group.

Ôm sát bãi Kem - top 100 bãi biển đẹp nhất hành tinh do Flight Network bình chọn, tựa lưng vào những mảng xanh trù phú của đảo ngọc, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay là một trong những khách sạn 5 sao xa xỉ đầu tiên được Sun Group đầu tư, để đưa du lịch đảo ngọc "thăng hạng".

Mang dáng dấp một ngôi trường đại học cổ kính được kiến tạo từ trí tưởng tượng tuyệt vời của KTS lừng danh Bill Bensley, resort này mang đến cho du khách một không gian nghỉ dưỡng độc bản, không tìm được ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới, nơi những tông màu rực rỡ của kiến trúc hòa quyện với mảng xanh trác tuyệt của thiên nhiên cùng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp đẳng cấp nhất.

Liền kề JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay là Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay do AccorHotels quản lý. Đây là điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng dành cho gia đình và các nhóm bạn với không gian hiện đại, thân thiện và những tiện ích sức khỏe như bể bơi tràn bờ rộng tới 5.000 m2, CLB fitness, hệ thống nhà hàng với đủ những lựa chọn phong phú, từ sang trọng đến lãng mạn cho du khách.

Tọa lạc tại Mũi Ông Đội, Premier Village Phu Quoc Resort sở hữu phong cách nghỉ dưỡng riêng tư, mang tính thiền (zen) trong không gian gắn kết với thiên nhiên. Du khách sẽ được tận hưởng những giây phút thư giãn tuyệt đối giữa màu xanh của núi rừng và biển cả, thức dậy giữa tiếng chim hót, tiếng sóng rì rào, và ngắm trọn vẹn cả bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp của Phú Quốc.

Và mới đây nhất, New World Phu Quoc Resort - khu nghỉ dưỡng gồm 375 biệt thự bên bãi Kem tiếp tục góp thêm một màu sắc nổi bật vào "hệ sinh thái" của Sun Group tại Nam đảo ngọc. Sở hữu thiết kế như một ngôi làng ven biển thơ mộng, đậm chất nhiệt đới với những mái lá nép giữa vườn cây xanh mướt, dung dị mà tinh tế, New World Phu Quoc Resort đã được TIME ưu ái nhắc đến đầu tiên trong những điểm nghỉ dưỡng đáng trải nghiệm khi đến Phú Quốc. Chất lượng dịch vụ đẳng cấp, chuyên nghiệp tại resort này là điều không phải bàn cãi khi có sự quản lý vận hành của New World Hotels & Resorts - thuộc sở hữu của Tập đoàn khách sạn top đầu thế giới Rosewood Hotel Group.

Trung tâm giải trí, nghỉ dưỡng mới của Nam đảo Phú Quốc sẽ còn ngày một hoàn thiện, khi Sun Group đã chính thức bắt tay hợp tác cùng một trong những "gã khổng lồ" nữa trong ngành khách sạn, Tập đoàn Hilton, nhằm vận hành khách sạn cao cấp tại Central Village thuộc tổ hợp "trị trấn Địa Trung Hải" bên bờ Tây của Nam đảo, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong thời gian tới.

Không phải ngẫu nhiên mà các ông lớn hàng đầu thế giới về du lịch - nghỉ dưỡng tụ hội về Nam đảo ngọc. Nơi đây sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên được sánh ngang những điểm đến nổi tiếng như Bocaray, Bali hay Phuket, với những bãi biển cát trắng mịn như kem, nước trong xanh như ngọc, cùng thảm thực vật đa tầng phong phú, có khả năng thổi bay những mệt mỏi về thể xác và tinh thần.

Với chiến lược đầu tư bài bản của Sun Group, Nam đảo sở hữu một "hệ sinh thái" du lịch - nghỉ dưỡng, vui chơi - giải trí và bất động sản với nhiều sản phẩm, tiện ích đa dạng cùng hạ tầng hiện đại, đồng bộ. Du khách tìm đến đây không chỉ được chữa lành bởi thiên nhiên, mà còn được tận hưởng một kỳ nghỉ chất lượng với dịch vụ phong phú, tiện ích đẳng cấp và nhiều trải nghiệm độc đáo bên ngoài các khu resort sang trọng.

Từ lực đẩy của du lịch nghỉ dưỡng, Nam đảo cũng đang được Sun Group tiếp tục đẩy mạnh đầu tư với định hướng trở thành điểm đến hàng đầu cho xu hướng wellness living - phong cách sống tôn vinh sức khỏe. Theo đại diện tập đoàn này thì Sun Group đang chuẩn bị cho ra mắt một dòng sản phẩm bất động sản wellness mang đậm tinh thần nghỉ dưỡng xa xỉ kết hợp với không gian sống theo "chất riêng" lần đầu tiên xuất hiện tại Phú Quốc.

Đó sẽ là một ngôi làng nhiệt đới gồm những căn biệt thự "độc bản" ẩn mình giữa 3 tầng thiên nhiên: vườn trong nhà - nhà trong rừng - rừng ven biển. Ở đó, gia chủ sẽ được thỏa sức kiến tạo một resort của riêng mình và tận hưởng hệ thống dịch vụ tiện ích chăm sóc sức khỏe toàn diện sánh ngang với những khu nghỉ dưỡng xa xỉ bậc nhất thế giới.

"Sản phẩm bất động sản wellness tại Nam Phú Quốc sẽ phải tạo ra những trải nghiệm vượt qua khỏi ranh giới thông thường để định vị và thiết lập vị thế cho những chủ nhân xứng tầm. Sun Group sẽ kiến tạo nên những second home mang tiêu chuẩn của những khu nghỉ dưỡng quốc tế, với các dịch vụ, tiện ích được cá nhân hóa tối đa, biến Nam đảo trở thành thiên đường chăm sóc sức khỏe, phục hồi, trị liệu tinh thần và thể chất" - đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) cho biết.