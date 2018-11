Du khách thích thú đùa nghịch với băng tuyết trên đỉnh Fansipan

Sương, hơi nước đọng trên mái gờ đá, mái chùa, lan can đường đi và khu vực chóp kim loại Fansipan, cột cờ… ngưng tụ thành lớp băng mỏng, bông như tuyết.

Những du khách đầu tiên lên đỉnh Fansipan vô cùng thích thú khi được chứng kiến hiện tượng thiên nhiên thú vị này. Nhiều du khách thậm chí gom được những khối băng lớn để nặn thành hình thù các con vật ngộ nghĩnh.

Đây là đợt băng giá thứ 2 xuất hiện trên đỉnh Fansipan vào cuối mùa thu năm nay.

Băng tuyết trên đỉnh Fansipan

Theo ghi nhận, sáng 30 và 31-10, những cột băng hình chóp ngược đã xuất hiện tại nhiều vị trí tại quần thể văn hóa tâm linh đỉnh Fansipan.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm về sáng 2-11, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ tiếp tục biến tính mạnh. Khiến nhiệt độ ở hầu hết các tỉnh, thành giảm xuống mức cực tiểu. Vùng núi đêm và sáng sớm trời rét buốt.

Lúc 7 giờ sáng 2-11, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất tiếp tục giảm sâu hơn so với ngày 1-11. Cụ thể, Láng (Hà Nội) giảm xuống 20,2 độ C; Phủ Liễn (Hải Phòng) 18,7 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) chuyển rét đậm 14,5 độ C. Vùng núi rét đậm bao phủ trên diện rộng như: Cò Nòi (Sơn La) và Bắc Mê (Hà Giang) cùng giảm đến 11 độ C, Hoàng Su Phì (Hà Giang) 11,8 độ C, Bắc Hà (Lào Cai) hạ xuống 9,2 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 7,6 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu) giảm còn 6,8 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các địa phương miền Bắc trong đợt lạnh rét này.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 Yutu di chuyển chậm theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Không khí lạnh vẫn tiếp tục bao trùm miền Bắc.