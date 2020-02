Du khách châu Âu và châu Phi đến Việt Nam vẫn tăng giữa mùa dịch Covid-19

Số liệu vừa được Tổng cục thống kê công bố ngày 29-2, trong 2 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt 3,2 triệu người, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức tăng thấp nhất của 2 tháng đầu năm, trong vòng 5 năm qua.

Nguyên nhân của đà sụt giảm mạnh, dù thời điểm này các năm đang là cao điểm phục vụ khách quốc tế ở Việt Nam, là do dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến lĩnh vực du lịch khi khách từ các thị trường Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc… giảm sâu.

Nếu tính riêng trong tháng 2, khách quốc tế tới Việt Nam chỉ đạt 1,24 triệu lượt người giảm tới 37,7% so với tháng trước và giảm tới 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường cung cấp nguồn khách chính tới Việt Nam từ châu Á, châu Úc, châu Mỹ đều giảm, riêng khách châu Âu, châu Phi vẫn tăng.

Khách quốc tế tham quan điểm đến ở TP HCM trong tháng 2. Ảnh: Lam Giang

Trong bối cảnh khách quốc tế đến Việt Nam sụt giảm do tác động từ dịch bệnh, điểm sáng là một số thị trường vẫn khả quan khách Liên bang Nga trong 2 tháng đạt 172.700 lượt người tăng 17,7% so với cùng kỳ; khách Thái Lan đạt 107.600 lượt người tăng 34,5%; khách đến từ châu Phi đạt 9.900 lượt người tăng 17% so với cùng kỳ…

Nhiều doanh nghiệp du lịch cho biết đang bị thiệt hại nặng nề trước diễn biến dịch bệnh tiếp tục lan rộng. Ngày 29-2, nhiều doanh nghiệp khai thác thị trường khách quốc tế đến Việt Nam cho biết vừa bất ngờ nhận được thông báo từ ban tổ chức Triển lãm du lịch quốc tế Berlin - Đức (ITB Berlin 2020) về việc huỷ bỏ hội chợ lớn và nổi tiếng của ngành du lịch toàn cầu.

Theo thông báo của ban tổ chức ITB Berlin 2020, hội chợ bị huỷ phút cuối do lo ngại dịch Covid-19 lan nhanh khi cơ quan y tế ở Đức đã tăng mức kiểm soát dịch bệnh. Hội chợ này dự kiến sẽ có hơn 10.000 gian hàng triển lãm từ hơn 180 quốc tế.

Giám đốc một doanh nghiệp chuyên đón khách châu Âu tới Việt Nam cho biết trước đó doanh nghiệp ông cũng quyết định huỷ tham gia 2 hội chợ ở Pháp trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng riêng ITB Berlin 2020 là sự kiện quan trọng để quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam, tìm kiếm đối tác… nên công ty ông quyết định tham gia.

"Các chi phí làm gian hàng, đặt vé máy bay, khách sạn… đều đã chi trả nên giờ bị huỷ đột ngột khiến doanh nghiệp bị thiệt hại không nhỏ" - vị giám đốc công ty này nói.