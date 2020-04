The Myst vốn nổi tiếng là khách sạn có kiến trúc lạ và không gian gần như tách biệt với sự xô bồ, ồn ã của Sài thành. Khách sạn từng được The New York Times nhắc đến trong danh sách các địa điểm lưu trú, mua sắm, ẩm thực và giải trí khi đến du lịch tại TP.HCM. Ảnh: Minisquidny, kimh_luong.