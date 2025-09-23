Du học liên kết - Giải pháp sở hữu bằng Anh quốc, mở rộng cơ hội việc làm quốc tế

Thị trường
Hoa Sen Pathway 2+2 giúp sinh viên tiết kiệm chi phí, nhận bằng cử nhân quốc tế, mở rộng cơ hội việc làm toàn cầu

Chi phí cao, rủi ro thích nghi và vấn đề công nhận bằng cấp khi du học Anh là điều khiến nhiều phụ huynh và học sinh lo ngại. Từ thực tiễn đó, Trường Đại học Hoa Sen (HSU) triển khai chương trình du học liên kết Hoa Sen Pathway 2+2. Với lộ trình 2 năm học tại Việt Nam và 2 năm du học tại Anh Quốc, sinh viên vừa tiết kiệm chi phí, vừa nhận bằng cử nhân quốc tế có giá trị toàn cầu, mở rộng cơ hội làm việc và định cư.

Sinh viên được cấp chứng chỉ toàn cầu và giới thiệu việc làm tại Anh

Điểm nhấn của Hoa Sen Pathway là sự tham gia kiểm định của Scottish Qualifications Authority (SQA) - cơ quan kiểm định quốc gia trực thuộc Chính phủ Scotland. Với thẩm quyền công nhận tín chỉ và quản lý hệ thống văn bằng từ phổ thông đến đại học, SQA được xem là "bảo chứng" học thuật và pháp lý cho mọi chương trình liên kết quốc tế.

Sinh viên HSU theo học chương trình Hoa Sen Pathway sẽ được cấp chứng chỉ SQA Level 7 và Level 8, thuộc khung trình độ quốc gia Scotland (SCQF), được công nhận tại Anh, châu Âu và nhiều quốc gia nói tiếng Anh. Văn bằng có giá trị toàn cầu này tạo nền tảng vững chắc cho việc tiếp tục học tập và làm việc ở môi trường quốc tế.

HSU ký kết hợp tác với ISDC – một trong những tổ chức giáo dục hàng đầu tại Anh, mở cửa cơ hội du học đến 40 trường đại học danh tiếng toàn cầu cho sinh viên Hoa Sen

Hoa Sen Pathway liên kết với hơn 40 trường đại học quốc tế uy tín, mở rộng lựa chọn cho sinh viên trong việc lựa chọn trường học chuyển tiếp, thiết kế lộ trình cá nhân hóa, phù hợp với chuyên ngành, định hướng nghề nghiệp và điều kiện tài chính.

Bên cạnh đó, sinh viên có cơ hội được giới thiệu việc làm tại Anh hoặc tiếp tục học cao học thông qua hệ thống trung tâm hướng nghiệp của các trường đối tác. Đặc biệt, chính sách Graduate Route Visa cho phép sinh viên ở lại Anh làm việc 2 năm sau tốt nghiệp, mở rộng triển vọng nghề nghiệp và tăng cơ hội định cư lâu dài.

Đề cao trải nghiệm thực tiễn và năng lực tiếng Anh

Ngoại ngữ là yếu tố quyết định để hội nhập quốc tế. Tại HSU, sinh viên chương trình Hoa Sen Pathway được đào tạo theo chương trình English for Academic Purposes (EAP), giúp nâng cao năng lực từ IELTS 4.0 lên 6.5+. Không chỉ tập trung ngữ pháp và kỹ năng cơ bản, EAP còn rèn luyện viết luận, báo cáo, thuyết trình và tranh biện - những kỹ năng học thuật quan trọng trong môi trường đại học quốc tế. Kết hợp cùng các hội thảo, dự án thực tế và ứng dụng công nghệ, sinh viên được trang bị tư duy phản biện, kỹ năng nghiên cứu và làm việc nhóm.

Sinh viên tham quan trải nghiệm các hoạt động và quy trình tại các Doanh nghiệp ngay từ năm nhất

Song song với học thuật, chương trình đề cao trải nghiệm thực tiễn. Sinh viên được tham gia các chuyến thực địa tại doanh nghiệp, hội thảo cùng chuyên gia, dự án thực hành nhóm và đặc biệt là Summer School tại Anh ngay từ năm nhất. Trải nghiệm này giúp sinh viên làm quen với môi trường giáo dục và văn hóa bản địa, từ đó chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn chuyển tiếp. Đây được xem là cách "thử sức trước khi quyết định", giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư du học cho gia đình.

Với chuẩn chất lượng quốc tế do SQA bảo chứng, mạng lưới đối tác rộng khắp cùng hành trang học thuật - trải nghiệm toàn diện, Hoa Sen Pathway 2+2 khẳng định vị thế là một trong những chương trình du học liên kết uy tín và bền vững tại Việt Nam. Không chỉ mang đến tấm bằng cử nhân Anh quốc danh giá với chi phí hợp lý, chương trình còn mở ra cánh cửa hội nhập quốc tế cho sinh viên Việt Nam ngay từ giảng đường HSU.

Hoa Sen Pathway 2+2 - giải pháp du học an toàn, tiết kiệm, chất lượng và giàu triển vọng dành cho học sinh lớp 12 tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ:

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Số điện thoại: 0888 275 276

Website: https://www.hoasen.edu.vn/pathway/

Email: pathway@hoasen.edu.vn

