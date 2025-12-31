Doanh nhân TP HCM lan tỏa tinh thần thiện nguyện qua các hoạt động cộng đồng

Tối 29-12-2025, tại Nhà hát M.Plex (TP HCM), Ban Văn hóa - Văn nghệ Hội Doanh nhân Sài Gòn phối hợp cùng CLB Trái Tim Hồng, Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi và các đơn vị đồng hành tổ chức đêm nhạc thiện nguyện "Thương lắm miền Trung".

Chương trình nhằm vận động nguồn lực hỗ trợ người dân miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Bà Võ Thị Hồng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Hồng Group, đóng góp 1 tỉ đồng cho chương trình

Tại chương trình, bà Võ Thị Hồng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Hồng Group, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn đồng thời là Chủ tịch CLB Trái Tim Hồng Hội Doanh nhân Sài Gòn, đã đóng góp 1 tỉ đồng cho hoạt động thiện nguyện của CLB. Bên cạnh đó, chương trình còn ghi nhận sự chung tay, ủng hộ của nhiều doanh nhân, mạnh thường quân và khán giả tham dự.

Chương trình có sự tham gia của NSND Trịnh Kim Chi - Tổng đạo diễn, cùng các nghệ sĩ như NS Quyền Linh, NSƯT Tuyết Thu, danh ca Ngọc Ánh, ca sĩ Long Nhật, nghệ sĩ Lê Giang, ca sĩ Kyo York… Các tiết mục được đầu tư chỉn chu, truyền tải thông điệp nhân văn, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia vì cộng đồng.