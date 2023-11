Thêm 23 kỹ sư thuộc EVNHCMC nhận chứng chỉ Kỹ sư ASEAN

Sau sự kiện này, tổng số kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN của EVNHCMC được nâng lên thành 234 người, chiếm 36,6% trong tổng số 639 kỹ sư ASEAN của cả nước tính từ khi Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tham gia là thành viên chính thức của thiết chế này vào năm 1998.

Ông Trần Khiêm Tuấn - Chủ tịch Hội Điện lực TP.HCM ( bìa trái) vào ông Nguyễn Hữu Vinh - Phó Trưởng Ban Tổ chức nhân sự EVNHCMC (thứ 4 từ bìa phải) và các kỹ sư nhận chứng chỉ Kỹ sư ASEAN tại Hội nghị CAFEO-41

Theo ông Nguyễn Hữu Vinh, Phó trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự EVNHCMC, bắt đầu từ năm 2017, việc đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chí kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN đã trở thành một trong các nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Tổng công ty.



Sau khi được đăng bạ thành công, các kỹ sư ASEAN sẽ được Tổng công ty tạo điều kiện tham gia các diễn đàn, hội nghị quốc tế, tham gia học tập và chia sẻ kinh nghiệm với các công ty điện lực quốc tế; được cử đào tạo nâng cao trình độ (thạc sĩ, tiến sĩ); được ưu tiên tiếp cận công nghệ mới và tham gia các dự án khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ của EVNHCMC.

Đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Hội Điện lực TP HCM chụp hình lưu niệm với các kỹ sư ASEAN tại Hội nghị CAFEO-41 Indonesia năm 2023

Chủ đề hội nghị lần này là Thúc đẩy nền kinh tế xanh và năng lượng xanh của ASEAN (Igniting ASEAN Blue Economy and Green Energy). Chủ đề này đã tiếp nối các tuyên bố từ hội nghị CAFEO-38 năm 2021, với mục tiêu sử dụng bền vững và toàn diện tài nguyên biển và nước. Hội nghị CAFEO lần này đã tập trung vào Khung kinh tế xanh – một trong những ưu tiên hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế. Đại diện Indonesia cũng khẳng định: Sự kiện này thể hiện sự cống hiến của các hiệp hội kỹ sư cho sự xuất sắc về kỹ thuật, sự bền vững về môi trường và tiến bộ kinh tế, đồng thời đóng góp các giá trị nền tảng để chia sẻ kiến ​​thức, hợp tác và thảo luận chiến lược giữa các chuyên gia kỹ thuật, các nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo ngành điện các nước ASEAN.

Tại Hội nghị CAFEO-41, các vấn đề chính được quan tâm hiện nay: đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật, xây dựng thành phố bền vững, các vấn đề liên quan xây dựng – BIM, vai trò của kỹ sư nữ và kỹ sư trẻ trong phát triển khoa học – công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và năng lượng xanh.

Nữ kỹ sư Trần Thị Phương Trâm trình bày tham luận về "Vai trò và sự đóng góp của các nữ kỹ sư EVNHCMC trong ngành điện tại Việt Nam

Trong chương trình hội nghị năm nay, nữ kỹ sư Trần Thị Phương Trâm thuộc đoàn EVNHCMC đã đại diện cho nữ Việt Nam trình bày tham luận về "Vai trò và sự đóng góp của nữ kỹ sư EVNHCMC trong ngành điện tại Việt Nam (The role and contribution of EVNHCMC's women engineers in power industry in Vietnam)".