Tập đoàn Sao Mai và những giá trị cốt lõi

Hiện nay, Tập đoàn Sao Mai đang kinh doanh trên các lĩnh vực cốt lõi như: bất động sản, thức ăn thủy sản, nuôi trồng, chế biến thủy sản xuất khẩu, du lịch, điện mặt trời… Đa ngành là vậy nhưng mỗi lĩnh vực Tập đoàn lại có những bước đi sắc sảo, làm nên một nét kinh doanh riêng độc đáo cho mình.

Đối với lĩnh vực bất động sản, Sao Mai là một trong những doanh nghiệp BĐS hàng đầu ở ĐBSCL. Nhiều năm qua Tập đoàn đã tập trung nguồn lực và gầy dựng quỹ đất có vị trí đắc địa thuộc các tỉnh thành như: Cà Mau, Kiên Giang, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, TP HCM, Vũng Tàu, Thanh Hóa, Hòa Bình, Tiền Giang, Bến Tre... đảm bảo cho Tập đoàn thực hiện các dự án bất động sản hàng chục năm nữa trong tương lai.

Khách sạn quốc tế Sao Mai tại Tp. Cà Mau

Còn trong lĩnh vực sản xuất thức ăn thủy sản, Tập đoàn đã nghiên cứu nhiều năm và quyết định đầu tư một nhà máy công suất 378.000 tấn/năm với tổng vốn đầu tư lên đến gần 1.000 tỷ đồng và hiện đang là nhà máy chế biến thức ăn thủy sản (CBTATS) có công suất lớn nhất Việt Nam.

Về lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản xuất khẩu, có thể nói Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa quốc gia (IDI) (thành viên của Tập đoàn Sao Mai) là doanh nghiệp sinh sau đẻ muộn, có tuổi đời non trẻ so với những đơn vị cùng ngành đã hoạt động trước đó hàng chục năm. Tuy nhiên, với việc đầu tư các nhà máy bài bản, hiện đại theo chiều sâu, cùng với sự quản trị chặt chẽ, thận trọng, chiến lược đúng đắn của Ban lãnh đạo đã sớm khẳng định vị thế của IDI trên thị trường quốc tế. Hiện công ty IDI là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu cá tra nhiều nhất Việt Nam và là một trong số rất ít các doanh nghiệp cá tra đã xây dựng được chuỗi sản xuất khép kín từ con giống đến sản phẩm cuối cùng, hướng đến phát triển bền vững. Trong khi doanh số cũng như thị trường của IDI không ngừng mở rộng thì doanh số của một số doanh nghiệp khác cùng ngành lại giảm và thị phần ngày càng co hẹp. Được biết IDI đang liên kết bền chặt cùng nông dân trong việc hình thành vùng nuôi cá tra nguyên liệu trên tinh thần đôi bên cùng có lợi với diện tích hơn 300 hecta. Quy mô này sẽ được nâng lên nhanh chóng vì trong tháng 07-2019, IDI đã khởi công xây dựng nhà máy chế biến thủy sản số 03 với công suất 400 tấn nguyên liệu/ngày, tổng vốn đầu tư khoảng 800 tỷ đồng. Theo chia sẻ của lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai, Nhà máy là sự kết tinh của trí tuệ Sao Mai với những công nghệ hiện đại, hàm chứa cả những bài học kinh nghiệm đúc kết từ hơn 10 năm kinh doanh thủy sản.

Chế biến cá tra xuất khẩu tại Nhà máy thủy sản sạch IDI

Ở lĩnh vực du lịch, Sao Mai đã mạnh dạn đầu tư và nhanh chóng trở thành công ty mẹ của Công ty cổ phần Du lịch Đồng Tháp và Công ty cổ phần Du lịch An Giang, 2 doanh nghiệp Nhà nước với thương hiệu làm du lịch lâu đời, sở hữu nhiều tài sản có rất giá trị. Trong khi nhiều đơn vị khác đang loay hoay với bài toán sinh tồn thì Sao Mai đã nhanh chóng chớp thời cơ để làm chủ sở hữu 2 viên ngọc thô này. Chỉ trong một thời gian ngắn tái cấu trúc, từ kết quả kinh doanh lỗ lãi hàng chục năm thì đến nay các doanh nghiệp này đã đạt mức lợi nhuận lãi vài chục tỷ mỗi năm và con số chắc chắn chưa dừng lại ở đó khi các đơn vị này không ngừng được Sao Mai rót vốn đầu tư. Có thể nói với kỹ năng "mài giũa" của mình, 2 viên ngọc thô đã sớm trở nên lấp lánh. Ngoài 2 Công ty du lịch này, Sao Mai đang sở hữu tổ hợp resort Vũng Tàu, đang đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành đưa vào khai thác dự án Khu resort Vua Lê tại Thanh Hóa, Khách sạn 5 sao tại TP Cà Mau, Khách sạn Bông Hồng 5 sao tại Sa Đéc - Đồng Tháp. Tập đoàn Sao Mai tự tin trong tương lai gần sẽ gặt hái được doanh thu cả nghìn tỷ đồng mỗi năm từ mảng du lịch và lợi nhuận sẽ vượt ngoài mong đợi.

Trong lĩnh vực điện mặt trời, Tập đoàn Sao Mai là đơn vị tiên phong trong việc sử dụng năng lượng sạch góp phần bảo vệ môi trường. Tập đoàn đã có ý tưởng nghiên cứu điện mặt trời cách đây gần chục năm và rất thận trọng trong việc đánh giá tiềm năng của điện mặt trời cũng như những rủi ro có thể trong quá trình đầu tư. Chính vì vậy, năm 2016 Sao Mai quyết định đầu tư nhà máy điện mặt trời 1,06 MWp đầu tiên và cũng là nhà máy điện mặt trời lớn nhất Việt Nam lúc bấy giờ. Được biết giữa tháng 6-2019, cả 2 nhà máy điện mặt trời của Sao Mai với tổng công suất 154 MWp và tổng vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng đã hòa vào lưới điện quốc gia và được EVN bao tiêu trong suốt 20 năm với mức giá 9,35 cent/kWh. Có thể nói đây là một thành công rực rỡ của Tập đoàn Sao Mai trong lĩnh vực điện mặt trời bằng những bước đi riêng độc đáo của mình. Theo kế hoạch, Sao Mai tiếp tục mở rộng điện mặt trời và phấn đấu đến năm 2022, Sao Mai là một trong những nhà cung cấp năng lượng sạch hàng đầu của Việt Nam. Thực tế cho thấy, chỉ riêng 2 nhà máy điện mặt trời của Sao Mai mỗi năm cũng đã đóng góp lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng.

Nhà máy điện năng lượng mặt trời Sao Mai dưới chân núi Cấm

Hiện tại Sao Mai đang rất thận trọng trong việc nghiên cứu đầu tư bệnh viện quốc tế kỹ thuật số, ứng dụng tối đa công nghệ 4.0 và lĩnh vực gạo cao cấp xuất khẩu cùng hàng loạt dự án lớn khác. Bên cạnh đó lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai cũng đang làm việc với một số nhà đầu tư lớn có vốn điều lệ hàng trăm tỷ USD để trở thành cổ đông chiến lược của Sao Mai trong kế hoạch phát triển sắp tới.

Là người khai sinh Tập đoàn Sao Mai và Công ty IDI, ông Lê Thanh Thuấn – Chủ tịch Tập đoàn đã từng khẳng định sẽ xây dựng và chèo lái "hai con tàu này" lướt đi an toàn và hiệu quả, mang lại những gì tốt đẹp nhất cho doanh nghiệp, cho cổ đông cũng như cộng đồng xã hội. Nhằm thực hiện nghĩa vụ với cổ đông, được biết vừa qua HĐQT Sao Mai đã thống nhất thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 và ứng trước cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. Đối với cổ tức đợt 2 của Công ty IDI, Ban lãnh đạo thống nhất 15% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt. Đây là tiền đề cho những năm tiếp theo và là thành quả cho những nhà đầu tư khôn ngoan khi quyết định gắn bó cùng ASM và IDI.