Tập đoàn Phương Trang tặng thêm nhiều thiết bị y tế cho tuyến đầu chống dịch tại TP HCM

Các máy thở xâm lấn được trao tặng cho Khu điều trị Đa tầng Covid Nhà Bè mới thành lập thuộc Bệnh viện 30/4 - Bộ Công An. 115 máy trợ thở HFNC trộn oxy khí nén điện tử được trao tặng cho Bệnh viện Bình Chánh, Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 5D, Bệnh viện 30/4 - Bộ Công An, Bệnh viện Quận 8, Trung tâm Hồi sức Tích cực người bệnh COVID-19 do Bệnh viện Bạch Mai phụ trách tại Bệnh viện Dã chiến 16, Bệnh viện Dã Chiến Số 11, Bệnh viện Dã Chiến Số 9. Hơn 2.000 máy tạo oxy lưu lượng cao được gửi tặng cho Bệnh viện Dã Chiến Số 5, Bộ Tư lệnh Thành phố, UBND Quận Bình Thạnh, Bệnh viện Quận 4...

Các máy thở này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nguồn cung cấp oxy cho bệnh nhân, góp phần hạn chế các ca tử vong do COVID-19 gây ra. Do vi-rút Corona khi thâm nhập vào cơ thể sẽ tấn công 2 lá phổi khiến bệnh nhân càng lúc càng khó thở, tạo ra tình trạng ''thiếu Oxy thầm lặng'' làm cho bệnh nhân sức khỏe dần suy kiệt.

Trước đó, Tập đoàn Phương Trang – FUTA Group cũng đã nhập khẩu thêm 99 xe Toyota Hiace 16 chỗ đời 2021 mới 100% mục tiêu để hoán cải thành xe Cứu thương nhằm kịp thời hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân Covid-19 tại TP HCM và các tỉnh thành... nâng tổng số lên 325 xe 16 chỗ được hoán cải thành xe cứu thương. Ngoài ra, từ nửa cuối tháng 6-2021 đến nay có hơn 500 xe từ 16-45 chỗ, xe giường nằm, xe tải hàng hóa thuộc sở hữu Tập Đoàn Phương Trang được huy động cùng với hơn 1.000 lái xe tham gia chống dịch Covid-19, miệt mài ngày đêm phục vụ miễn phí đưa đón các y bác sĩ, các đoàn cứu trợ y tế, các đoàn tình nguyện viên, những người cách ly, bệnh nhân… cũng như vận chuyển hàng ngàn tấn các loại vật tư thiết bị y tế, thực phẩm rau quả góp phần rất đáng kể vào công cuộc chung chống lại Covid-19.