PV Power vững vàng "cán đích" 2019

Theo PV Power, nổi bật nhất trong bảng xếp hạng là Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 (PV Power NT) luỹ kế đến 30-11 đạt 3.003 triệu kWh, đạt 102 % kế hoạch năm, cán đích sớm 36 ngày. Dự kiến, đến hết năm 2019, PV Power NT phấn đấu các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh ước thực hiện cụ thể như: sản lượng điện sản xuất ước đạt 3.273,23 triệu kWh, vượt 11% kế hoạch năm 2019; tổng doanh thu ước đạt 5.262,33 tỉ đồng, vượt 14% kế hoạch cả năm.

Đây có thể coi là thành công vượt bật trong năm 2019 bởi từ đầu năm, tình hình cấp khí bị sụt giảm, PV Power NT phải vận hành bằng nhiên liệu dầu trong các tháng cao điểm mùa khô. Tuy nhiên, tập thể cán bộ - công nhân viên Power NT, dưới sự quan tâm chỉ đạo của PV Power, đã có sự phối hợp hiệu quả với các bên liên quan để cố gắng vượt qua khó khăn, nỗ lực hết sức, góp phần vào thành tích chung, khẳng định vị thế của PV Power trên bản đồ năng lượng quốc gia.

Thành tích nổi bật của PV Power NT góp phần vào doanh thu công ty mẹ lũy kế đến 30-11 ước đạt 23.090 tỉ đồng, đạt 100% kế hoạch năm; doanh thu toàn tổng công ty lũy kế đến 30-11 ước đạt 33.038 tỉ đồng, đạt 101% kế hoạch năm.

Một điểm sáng đáng chú ý khác của PV Power là vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 13-11, Nhà máy điện Tuabin khí Chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đạt mốc sản lượng 40 tỉ kWh điện sau 8 năm vận hành thương mại (tính từ 16-10-2011), đánh dấu mốc quan trọng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng đất nước.

Về tình hình vận hành các nhà máy điện, đại diện của PV Power, cho biết hầu hết thời gian trong quý I/2019 và quý III/2019, Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)/Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) huy động vận hành nhiên liệu khí chu trình hỗn hợp 3 tổ máy. Riêng trong quý II/2019, Nhà máy Điện Cà Mau 1 và 2 thường xuyên được EVN/A0 huy động vận hành chu trình hỗn hợp 4 tổ máy bằng nhiên liệu khí và chuyển đổi nhiên liệu vận hành từ khí sang dầu một tổ máy vào các giờ cao điểm trong ngày.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, các tổ máy phát điện của PV Power NT luôn được duy trì độ khả dụng ở mức cao, sẵn sàng đáp ứng được yêu cầu điều độ của A0. Nhà máy được vận hành an toàn, không để xảy ra sự cố. Mặc dù quy chế tổ chức và hoạt động của điện lực (Qc) được giao thấp nhưng nhà máy đã có chiến lược chào giá hợp lý với hiệu quả cao.

Đối với Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2, công tác vận hành các tổ máy từ đầu năm đến nay đều theo thị trường phát điện cạnh tranh và không có sự cố bất thường thiết bị lớn nào xảy ra. Nhà máy tận dụng thời gian thấp điểm để ngừng dự phòng và khắc phục một số bất thường nhỏ để đảm bảo khả dụng nhà máy vào cao điểm mùa khô 2019. Tuy nhiên, trong giai đoạn cao điểm mùa khô năm 2019 (quý II) khi phụ tải và giá thị trường điện đều rất cao thì nhà máy không thể phát tối đa theo nhu cầu huy động của thị trường điện do khả năng cung cấp khí bị sụt giảm khi mỏ khí Cửu Long bảo dưỡng.

Trong quý III/2019, Nhà máy Điện Vũng Áng 1 đã được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cam kết đảm bảo nguồn cung than, ngoài ra PV Power đang triển khai tìm kiếm nguồn than bổ sung để phục vụ công tác vận hành nhà máy. Mặc dù khó khăn về nguồn than, nhưng nhà máy đã có chiến lược chào giá tham gia thị trường điện hợp lý, giá điện tham gia thị trường điện cao hơn so với kế hoạch nên đã phần nào giảm bớt ảnh hưởng của sự thiếu than đến hiệu quả của nhà máy so với kế hoạch.

Không chỉ vượt qua khó khăn về than, đối với thủy điện, tình hình nguồn nước cũng không khả quan. Nhà máy Điện Hủa Na, lưu lượng nước trung bình về hồ trong 7 tháng đầu năm tương đối thấp, chỉ bằng 59% so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, đến tháng 8-2019 và những ngày đầu tháng 9-2019, lưu lượng nước về hồ đã được cải thiện. Vượt qua khó khăn, trong 9 tháng đầu năm, nhà máy vận hành an toàn, không có sự cố bất thường xảy ra.

Khả dĩ hơn là Nhà máy Điện Đakđrinh có lưu lượng nước về hồ trung bình các tháng đầu năm đạt 18,7 m3/s, nhà máy chào giá bám sát Qc được phân bổ. Nhà máy đã hoàn thành tiểu tu Tổ máy H1 và phát điện lên lưới ngày 8-8-2019; hoàn thành tiểu tu Tổ máy H2 ngày 31-8-2019 và đã phát điện lên lưới ngày 1-9-2019.