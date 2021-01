PNJ đồng hành cùng chương trình Mùa xuân cho em lần thứ 14

12/1/2021 548 1k

Nhân gian quan niệm rằng Thần Tài đến nhà ai sẽ mang theo nhiều của cải và may mắn đến cho gia chủ. Vì vậy, dịp Tết đến người người đều mong có ‘Thần Tài’ ghé thăm để phát lộc và để cầu may mắn, đặc biệt sau một năm 2020 sống chung với quá nhiều thiên tai, dịch bệnh. Không làm mọi người thất vọng, đã có 1 Thần tài Xanh phiên bản điện máy lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, sẵn sàng ban lộc đầu năm, khởi động cho một năm mới tràn đầy ấm no và may mắn.