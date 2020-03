Nỗ lực xoay chuyển tình thế của nhà hàng, quán ăn thời Covid-19

Không thể “ngắc ngoải” chờ qua ngày, các nhà hàng, quán ăn đã chủ động có những giải pháp đảm bảo an toàn cho khách hàng, từ đó tạo sự an tâm cho người tiêu dùng, cải thiện tình hình kinh doanh.



Khi "Cô Vy" hoành hành…

"Khách ít lui tới vì sợ dịch Corona. Có đến quán thì họ phải nhìn trước nhìn sau xem có nhiều người không. Nếu vắng thì họ mới vào, ăn nhanh rồi nhanh chóng rời đi", anh M.N, chủ một quán phở ở quận 10 (TP HCM) cho biết. So với thời gian trước, lượng khách của quán anh hiện giảm khoảng 15%-20%, chung quy cũng vì ảnh hưởng của Covid-19. Không chỉ người dân hạn chế ra ngoài khiến các quán ăn đau đầu tìm khách, tâm lý dè dặt khi lựa chọn thức ăn từ bên ngoài do e ngại vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cũng khiến lượng khách sụt giảm.

Anh K.L, chủ cửa hàng Sinh tố - Trái cây trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 (TP HCM), ngao ngán cho biết lượng khách ăn tại quán giảm đáng kể, không chỉ vậy những người bán như anh còn phải lo chuyện nguồn cung nguyên liệu, mặt bằng, nhân viên…

"Nhân viên quán chủ yếu là sinh viên nên khi được nghỉ học các bạn ở quê luôn từ Tết đến giờ dẫn đến thiếu hụt nhân viên. Hoạt động quán cũng vì thế mà ảnh hưởng không ít, những giờ cao điểm mình đều trực tiếp đứng quầy để phụ. Ngoài ra không chỉ do Corona, ảnh hưởng từ xâm nhập mặn miền Tây thời gian gần đây cũng khiến nguồn cung cấp trái cây khan hiếm, đẩy giá lên cao khiến mình gặp không ít khó khăn", anh K.L chia sẻ.

Và hàng quán chủ động vượt khủng hoảng

Không thể đứng im chờ đợi "Cô Vy" qua đi, nhiều quán ăn, nhà hàng đã triển khai các giải pháp để đối phó tình hình dịch bệnh, đảm bảo lượng khách. Chẳng hạn như, ngay từ khi có dịch, chuỗi cửa hàng McDonald’s đã tăng cường khử khuẩn mỗi giờ tại các bề mặt thường có nhiều tiếp xúc như màn hình chọn món tự động, tay nắm cửa, quầy phục vụ, quầy gia vị, bàn ghế… Các nhân viên trong ca làm việc tuân thủ quy trình rửa tay 6 bước của Bộ Y tế và thực hiện rửa tay ít nhất 1 tiếng/lần. Nguồn cung ứng thực phẩm đầu vào được kiểm tra kỹ càng hơn để luôn bảo đảm độ tươi ngon, an toàn.

Các cửa hàng ăn uống dành cho giới trẻ và dân văn phòng như Trà sữa Ai Cha Taiwan, Trái cây & Ăn Vặt Fruit Crush, Trái cây - Bánh tráng Yumi Fruit… cũng đã đồng loạt triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách như trang bị khẩu trang và bao tay cho nhân viên, chuẩn bị nước rửa tay cho khách đến ăn, xịt sát khuẩn tại quầy…

Bên cạnh đó, nắm bắt tâm lý ngại đám đông trong mùa dịch, nhiều cửa hàng, quán ăn cũng kết hợp cùng các ứng dụng đặt món trực tuyến đưa ra các chương trình ưu đãi hấp dẫn để kích cầu. Anh K.L (Trái cây - Bánh tráng Yumi Fruit) chia sẻ: "Do dịch bệnh, lượng khách ăn tại quán giảm nhiều nhưng lượng khách đặt hàng qua app lại tăng, có những ngày số lượng đơn hàng tăng gấp đôi so với trước đây. Để kích cầu cũng như cải thiện kinh doanh, bên mình cùng ứng dụng GoFood đã có nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá dành cho khách hàng đặt món qua ứng dụng".

Theo đại diện của ứng dụng GoViet, trong thời điểm nhạy cảm của dịch bệnh, các nhà hàng, quán ăn đối tác đã chủ động cập nhật về các giải pháp phòng dịch, cũng như thông báo về việc tạm đóng, mở nhà hàng để thực hiện việc phun thuốc khử trùng. Nhờ đó, mà bộ phận chăm sóc khách hàng của GoViet có thể hỗ trợ thông tin tốt nhất đến hàng triệu khách hàng đang sử dụng app. Bên cạnh đó, trên các trang thông tin của ứng dụng này, GoViet cũng liên tục cập nhật các thông tin phòng chống dịch, hướng dẫn tự chế nước rửa tay… đến khách hàng và các đối tác tài xế.

Một hướng dẫn phòng chống virus Corona dành cho đối tác tài xế của GoViet

Về phía mình, các đối tác tài xế công nghệ cũng chủ động phòng dịch bằng cách đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên. Chị N.V (Trà sữa Ai Cha Taiwan) chia sẻ: "Quán mình có chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn tại quầy và theo quan sát của mình thì các anh tài xế công nghệ là người thường xuyên sử dụng nhất. Bên cạnh đó, hầu hết các anh đều trang bị khẩu trang đầy đủ".



Những động thái "kép" từ các bên như nhà hàng, app đặt món và đối tác tài xế đã được nhiều khách hàng hưởng ứng do tuân thủ đúng khuyến cáo của các cơ quan chức năng về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh Covid-19, đồng thời tạo sự an tâm cho người dùng. Nhiều chủ quán ăn cho biết, nhờ các nỗ lực này, mà lượng khách đến quán tuy có giảm sút nhưng cũng không quá nhiều. Khách yêu cầu ship hàng hoặc đặt qua app mua về ăn có xu hướng tăng đáng kể, nên cũng bù đắp được phần nào, giúp họ tiếp tục duy trì hoạt động để sớm phục hồi trong tương lai.