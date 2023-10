Masan High-Tech Materials được vinh danh "Nơi làm việc tuyệt vời" năm 2023

Masan High-Tech Materials (MHT) - công ty sở hữu mỏ Núi Pháo ở Đại Từ (Thái Nguyên) - là một trong những nhà cung cấp vật liệu công nghệ cao hàng đầu thế giới với hơn 2.200 cán bộ, công nhân viên (CB-CNV) làm việc tại Việt Nam và các cơ sở sản xuất trên toàn cầu (Đức, Canada, Trung Quốc).



Nhà máy chế biến khoáng sản hiện đại tại mỏ đa kim Núi Pháo

Là một doanh nghiệp toàn cầu, MHT luôn xác định đầu tư bài bản vào nguồn nhân lực và theo đuổi chiến lược "Con người là trọng tâm của sự phát triển". MHT không chỉ đảm bảo chế độ đãi ngộ, khen thưởng minh bạch và hấp dẫn cho đội ngũ nhân viên, mà còn tạo ra một môi trường nơi mỗi người lao động có nhiều cảm hứng sáng tạo, nỗ lực cống hiến và phát huy tối đa khả năng của mình.

Theo kết quả khảo sát của Great Place to Work, 90% CB-CNV đánh giá MHT là nơi làm việc đáng tin cậy và 92% cảm thấy muốn gắn bó lâu dài và tự hào khi khi chia sẻ với người xung quanh về Công ty. 96% nhân viên được hỏi cảm thấy hài lòng và được chào đón khi gia nhập Công ty. 91% bình chọn tích cực cho môi trường làm việc, chế độ phúc lợi, 91% nhân viên bày tỏ sự tin tưởng về khả năng dẫn dắt và truyền cảm hứng của ban lãnh đạo và đội ngũ quản lý.

Chương trình "Shutdown yêu thương" hỗ trợ nhân viên sản xuất trong kỳ bảo dưỡng thiết bị hàng năm

Để đạt được những kết quả ấn tượng này chính là nhờ sự định hướng và tầm nhìn của ban lãnh đạo MHT. Hàng năm, Công ty tổ chức đối thoại lao động định kỳ, công khai kết quả sản xuất kinh doanh giúp CB-CNV nắm rõ về tình hình tài chính cũng như giải đáp mọi thắc mắc về chế độ, chính sách và kế hoạch phát triển của Công ty. Điều này đã khiến 91% người lao động bày tỏ sự tin tưởng vào đường lối phát triển rõ ràng, minh bạch của ban lãnh đạo; họ cũng cho biết mình nhận được sự đối xử công bằng và tôn trọng ở nơi làm việc.

Đối thoại lao động định kỳ tăng cường tinh thần gắn kết, tin tưởng giữa nhân viên và tổ chức

Trong năm 2022, Công ty đã tổ chức hàng trăm khóa đào tạo với tổng thời lượng hơn 46.000 giờ thu hút 24.250 lượt học viên tham gia. Ngoài kỹ năng chuyên môn, các buổi đào tạo còn tập trung vào phát triển kỹ năng mềm, giúp nâng cao hiệu quả công việc và khả năng giao tiếp, hợp tác của nhân viên. Công ty cũng đưa ra định hướng lộ trình phát triển rõ ràng cho nhân viên có năng lực và đóng góp tích cực cho sự phát triển của Công ty.

Môi trường làm việc đa quốc gia tại Masan High-Tech Materials

Không chỉ chú trọng đến phát triển nghề nghiệp và kết quả công việc, ban lãnh đạo MHT còn có chính sách khuyến khích và hỗ trợ người lao động cân bằng công việc và cuộc sống. Thấu hiểu những mong muốn của nhân viên bên ngoài nơi làm việc, Công ty áp dụng lịch làm việc linh hoạt, tổ chức các chương trình khám sức khỏe toàn diện, các chương trình du lịch định kỳ, các hoạt động thể thao như yoga, chạy bộ, cũng như đảm bảo chế độ đãi ngộ cạnh tranh.

Chương trình du lịch hè thường niên dành cho nhân viên Masan High-Tech Materials

Với cam kết đóng góp cho sự phát triển bền vững và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, MHT không chỉ chú trọng đến việc phát triển kinh doanh mà còn quan tâm đến việc xây dựng một cộng đồng văn minh và thịnh vượng. Mỗi năm Công ty đóng góp hơn 1.000 tỉ đồng cho ngân sách Nhà nước; 1 triệu USD cho các hoạt động đầu tư, phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của tỉnh Thái Nguyên; tạo việc làm cho hàng nghìn người lao động địa phương. Công ty đặc biệt quan tâm đến giáo dục với việc đóng góp hơn 4 tỉ đồng, hỗ trợ hơn 2.500 em học sinh trong suốt hơn 10 năm qua. Trước những nỗ lực đó, 95% nhân viên cho biết họ cảm thấy tự hào về những đóng góp tích cực của Công ty cho cộng đồng. Hơn nữa, bằng cách thúc đẩy các sáng kiến và thực hành bền vững, giảm thiểu tác động đến môi trường, MHT đã cho thấy công việc kinh doanh có thể đi đôi với trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, điều này được công nhận bởi 93% nhân viên tham gia khảo sát.

Masan High-Tech Materials rất chú trọng việc thực hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng

Ông Craig Bradshaw - Tổng Giám đốc Masan High-Tech Materials, chia sẻ: "Chúng tôi luôn tâm niệm rằng một nơi làm việc tuyệt vời không chỉ đến từ thành công trong kinh doanh, mà còn từ việc tạo ra một môi trường nơi mọi người đều được tôn trọng và được khuyến khích để phát triển. Chứng nhận "Nơi làm việc tuyệt vời" của Great Place to Work không chỉ là một sự công nhận, mà còn là động lực để Masan High-Tech Materials tiếp tục tạo ra một môi trường làm việc công bằng, minh bạch và hạnh phúc".

Great Place to Work® là một tổ chức toàn cầu về văn hóa nơi làm việc, với hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu dữ liệu và chứng nhận văn hóa doanh nghiệp. Sứ mệnh của Great Place to Work® là giúp cho mọi nơi làm việc đều trở thành "Nơi làm việc tuyệt vời, dành cho tất cả mọi người" (Great Place to Work® For All™). Khảo sát của Great Place to Work® và mô hình tín nhiệm "Trust Model" giúp các doanh nghiệp thẩm định trải nghiệm của người lao động, qua đó những doanh nghiệp mẫu mực được chứng nhận "Nơi làm việc tuyệt vời" và có cơ hội góp mặt trong các bảng xếp hạng Nơi làm việc Xuất sắc hàng đầu khu vực/thế giới (Best Places to Work).