Không chỉ thu nhập sau mỗi cuốc xe, đâu là điều giữ chân tài xế "be" ở lại?

Miếng bánh màu mỡ, xe công nghệ vẫn nhộp nhịp



Khoan nói về các số liệu phân tích thị trường, chỉ cần đứng ở góc đường giữa trung tâm TP HCM, nhiều người dễ dàng nhìn thấy rất nhiều màu áo của tài xế xe công nghệ liên tục di chuyển nhộn nhịp trên đường: áo xanh của Grab, áo đỏ của Goviet và gần đây nhất là màu áo vàng rực rỡ của "be".

Theo các chuyên gia, thị trường ứng dụng gọi xe của Việt Nam còn khá màu mỡ khi Grab triển khai được một số vùng thí điểm, "be", Fastgo hay gần đây là MyGo đang dần chiếm tình cảm của khách hàng và gia tăng thị phần. Cơ hội cho các doanh nghiệp là rất lớn trên miếng bánh màu mỡ này.

Không thể phủ nhận một điều, nhờ có sự tham gia sôi động của nhiều hãng xe mà người dân giờ đây có thêm nhiều lựa chọn. Chị Hoàng Lam (ngụ quận 9, TP HCM) chia sẻ, chị thường gọi xe công nghệ cho những chuyến đi gia đình do nhà có con nhỏ. Từ khi xuất hiện nhiều hãng gọi xe mới, chị có thể đặt xe với giá cước hợp lý hơn đặc biệt là trong giờ cao điểm. Chị ủng hộ việc có nhiều ứng dụng đặt xe mới ra đời để hành khách có nhiều sự lựa chọn trong di chuyển.

Trong xu hướng cạnh tranh gay gắt của ứng dụng gọi xe công nghệ, tài xế của các ứng dụng này cũng ngược xuôi với những cuốc xe chở khách mỗi ngày. Có tài xế chạy liên tục từ sáng đến tối để vừa chở khách để lấy cước, vừa đủ chuyến để lấy thưởng. Đổi lại, tài xế cũng phờ phạc vì gió, khói, bụi trên đường… Chính vì điều đó, bản thân người tài xế cũng mong muốn có thêm các ứng dụng mới để tìm kiếm nhiều cơ hội tốt hơn. Một số tài xế chia sẻ trước đây chạy cho một hãng, sau khi hãng khác ra đời, thấy chính sách đãi ngộ nổi trội hơn liền "đầu quân" về. Thậm chí, tình trạng một tài xế đăng ký cùng lúc 2-3 ứng dụng gọi xe vẫn còn.

Vậy câu hỏi đặt ra, nếu khách hàng bị thu hút bởi khuyến mãi, chất lượng dịch vụ thì tài xế công nghệ sẽ vì điều gì mà muốn gắn bó lâu dài với một hãng gọi xe công nghệ?

Thu hút tài xế thì dễ, giữ chân tài xế mới khó

Ngay từ khi mới ra mắt, Công ty Cổ phần BE GROUP (đơn vị sở hữu và phát triển Ứng dụng gọi xe "be") đã rẽ một hướng đi mới mẻ bằng việc đăng ký doanh nghiệp là công ty vận tải, khác biệt hoàn toàn so với đại đa số các ứng dụng gọi xe công nghệ trên thị trường. Chỉ sau 7 tháng có mặt trên thị trường, đội ngũ tài xế của "be" đã xấp xỉ hơn 40.000 tài xế, trong bối cảnh thị trường ứng dụng gọi xe đang có sự cạnh tranh gay gắt từ những hãng gọi xe nước ngoài.

Nếu làm một bài toán đơn giản về số tiền thực nhận sau mỗi chuyến xe của tài xế "be" so với tài xế các hãng gọi xe công nghệ khác, có thể nói, kết quả chỉ dừng lại ở mức cạnh tranh vì chiết khấu của "be" được xem là không nhỏ trên mặt bằng chung. Thế nhưng, vì sao "be" có thể thu hút lực lượng tài xế đông đảo và nhanh chóng đến vậy chỉ trong vòng 7 tháng? Và vì sao rất nhiều tài xế "chịu" gắn bó với "be" từ những ngày đầu đến tận bây giờ, thậm chí có cả tài xế từ ứng dụng khác quyết định chuyển sang "be" dù cho chiết khấu của ứng dụng gọi xe này không hề thấp?

Từ khi ra mắt thị trường, ông Trần Thanh Hải - Tổng Giám đốc BE GROUP - đã tiên phong trong quan điểm "lấy tài xế làm gốc". Bởi hiểu được những khó khăn, vất vả mà người tài xế công nghệ phải đối mặt hằng ngày nên "be" đã, đang và vẫn luôn tiếp tục hướng tới mô hình kinh doanh mà bản thân người tài xế cần ổn định về cuộc sống với hàng loạt những chính sách ưu đãi và phúc lợi vượt trội.

Nổi bật nhất, vào tháng 7 vừa qua, "be" đã chính thức triển khai chương trình Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện dành cho tài xế với tên gọi beHealthcare (thuộc Quỹ phúc lợi beCare). beHealthcare được đánh giá là một trong những gói bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe ưu việt với trị giá hơn 250 triệu đồng, bao gồm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe (ốm đau, bệnh tật, nội/ngoại trú, tử vong/thương tật vĩnh viễn); bảo hiểm tai nạn toàn diện 24/7; và bảo hiểm bệnh hiểm nghèo. Trước đó, tài xế cũng đã và đang được hưởng chương trình Bảo hiểm tai nạn giao thông với giá trị lên đến 100 triệu đồng mà "be" xây dựng từ khi bắt đầu thành lập. Với việc đầu tư nâng cấp bảo hiểm cho tài xế, công ty thể hiện rõ sự quan tâm và thấu hiểu những khó khăn trong công việc và đời sống của tài xế.

Không dừng lại ở đó, "be" cũng hợp tác với hệ thống phòng khám nhi đồng 315, miễn phí tiền khám bệnh cho con em tài xế dưới 12 tuổi, miễn phí tư vấn dinh dưỡng và tổ chức khám định kỳ cho bé tại trung tâm tiếp tài xế "be"; và hỗ trợ hàng loạt ưu đãi từ chương trình hợp tác giữa "be" với hệ thống sửa xe 411. Ngoài ra, tài xế "be" cũng được mua các dòng máy điện thoại mới của Samsung với giá từ 1.000 đồng nhờ hãng liên kết với Mobifone.

Bên cạnh những chính sách tốt, "be" còn chăm lo cho đời sống tinh thần của tài xế với giải bóng đá "be Champion League" nhằm mang đến sân chơi bổ ích, lành mạnh, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, sự giao lưu và đoàn kết giữa các tài xế.

Cuối tháng 5, "be" ra mắt Học viện Đào tạo tài xế (beAcademy) cùng Cộng đồng tài xế (beCommunity). Hoạt động giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và góp phần giúp đỡ cuộc sống và công việc của tài xế tốt hơn; hỗ trợ toàn diện tài xế trong suốt quá trình làm việc. Với những tài xế bỏ ra 8 tiếng, thậm chí hơn để làm việc mỗi ngày và tạo ra nhiều giá trị, "be" đang dần giúp họ hưởng quyền lợi nhiều hơn so mới mặt bằng chung nhận được và tiến gần đến việc để tài xế xe công nghệ thành một nghề.

Theo giới phân tích, do sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường gọi xe, nên thu nhập của tài xế giữa các hãng tương đối giống nhau. Lúc này, nếu hãng nào có chính sách đãi ngộ, phúc lợi tốt sẽ khiến tài xế muốn gắn bó lâu dài. Hiện nay, "be" đang thực sự chiếm ưu thế trong cuộc đua thu hút và giữ chân tài xế bằng những chính sách, phúc lợi nổi bật dành cho lực lượng lao động này. Bởi "be" hiểu được rằng khi tài xế được đãi ngộ bằng chính sách tốt họ sẽ có nhu cầu gắn bó lâu dài, góp sức cùng doanh nghiệp phát triển và cũng sẵn sàng phục vụ khách hàng tốt hơn. Từ đó, thị trường gọi xe công nghệ sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn.

Khách hàng ủng hộ "be" Nhiều khách hàng cho biết rất ủng hộ chính sách quan tâm tới tài xế của "be", vì khi tài xế được chăm sóc, đồng nghĩa với việc họ xem công việc này là một nghề bài bản, muốn gắn bó lâu dài. Từ đó, không chỉ doanh nghiệp, tài xế mà hành khách cùng được phục vụ tốt hơn. Bên cạnh những phúc lợi nổi bật dành cho tài xế, khách hàng cũng yên tâm khi biết "be" luôn đầu tư vào quy trình đào tạo bài bản, kỹ càng và thường xuyên tổ chức các buổi nâng cao chất lượng phục vụ của tài xế. Đặc biệt, "be" còn quan tâm, khám sức khỏe nghiêm túc cho tài xế và gần như là đơn vị duy nhất kiểm tra vấn đề sử dụng ma túy của tài xế với mong muốn sàng lọc và xây dựng đội ngũ tài xế chuyên nghiệp. Ngoài ra, ông Trần Thanh Hải - Tổng Giám đốc Be Group - từng chia sẻ, một trong những ưu điểm lớn nhất của "be" khiến khách hàng yêu mến và đồng hành đó chính là không hét giá, đội giá vào giờ cao điểm, và giá cước luôn hiển thị rõ ràng, đồng nhất với tất cả người dùng.