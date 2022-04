Học sinh Long An hào hứng đón quà từ UNIBEN

Sáng 23-4, buổi tư vấn tuyển sinh thuộc khuôn khổ chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" 2022 đã được Báo Người Lao Động phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), UBND tỉnh Long An và Sở GD-ĐT tỉnh tổ chức tại Trường THPT Tân An. Chương trình đồng thời được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Long An. Đồng hành chương trình, UNIBEN đã gửi tặng hàng trăm sản phẩm trà mật ong Boncha đến các em học sinh các trường THPT tại TP Tân An (Long An).

Ngay từ sáng sớm, hơn 1.000 học sinh (HS) từ các trường THPT tại TP Tân An, tỉnh Long An đã tập trung tại Trường THPT Tân An để tham dự chương trình. Sự có mặt của PGS-TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH - Bộ GD-ĐT, cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm về hướng nghiệp, tuyển sinh tại các trường ĐH lớn phía Nam đã tạo sức hút và sự tin tưởng khi hàng trăm câu hỏi được gửi tới chương trình.

Nhiều câu hỏi thiết thực liên quan đến quyền lợi của thí sinh Long An khi dự kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH năm nay sau nhiều tháng không đến trường do dịch Covid-19. "Nếu đang là F0 ngay thời điểm diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT thì có được ưu tiên không?" - một HS Trường THPT Hùng Vương hỏi.

PGS-TS Nguyễn Thu Thủy cho biết: "Hiện nay, số F0 trên cả nước vẫn còn nhiều. Rất khó có sự ưu tiên đặc biệt cho HS là F0. Có thể các triệu chứng của bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học tập nhưng các em hãy nghĩ đến yếu tố tích cực, như nếu đã là F0 thì có kháng thể nên cũng không cần lo lắng, có thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh các trường ĐH, CĐ như mong muốn. Năm 2022, Bộ GD-ĐT không tổ chức thi đợt 2 nhưng các em nếu chẳng may là F0 và có triệu chứng nặng, không thể dự thi thì vẫn có cơ hội xét tuyển".

Một HS Trường THPT Tân An hỏi có thể chọn nghề nào phù hợp ở Long An và ĐBSCL, nên chọn nghề theo tiêu chí nào? TS Lê Thị Thanh Mai, Trưởng Ban Công tác Sinh viên - ĐHQG TP HCM, giải đáp: Để chọn nghề phù hợp, các em cần nhớ mục tiêu là lập nghiệp. Nghề nghiệp lý tưởng phải là nghề mà các em thật sự đam mê, những ngành các em có thể làm tốt (coi phân tích điểm mạnh - yếu của nghề đó, áp lực của nghề) và nghề mà xã hội cần. Giao thoa 3 trụ cột đó là nghề nghiệp lý tưởng. Ngành nào có nhiều trường đào tạo thì ngành đó xã hội cần.

Với Long An, theo TS Mai, một số ngành nghề HS cần lưu ý gồm: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi; sản xuất, chế biến nông sản; công nghệ sau thu hoạch; bảo vệ môi trường, tài nguyên rừng, sinh học...; nuôi trồng thủy hải sản. Ngoài ra, còn có các ngành công nghệ cao, công nghệ tri thức, môi trường, công nghệ vật liệu mới, điện tử và phần mềm, sản xuất khí hóa lỏng, chế tạo pin năng lượng mặt trời...

Học sinh hào hứng nhận sản phẩm Trà mật ong Boncha từ nhà tài trợ UNIBEN

Ông Nguyễn Quang Thái, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Long An, nhận định chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" do Báo Người Lao Động tổ chức đã giúp các bậc phụ huynh, HS nắm bắt kịp thời, chính xác những thông tin liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển ĐH, CĐ; đồng thời bồi dưỡng kiến thức tư vấn hướng nghiệp cho đội ngũ thầy cô giáo. Rất nhiều thí sinh nhờ chương trình đã chọn được ngành nghề đúng với năng lực. UBND tỉnh Long An và Sở GD-ĐT đặc biệt quan tâm đến vấn đề tư vấn tuyển sinh nên rất ủng hộ kế hoạch của Báo Người Lao Động với cách làm sáng tạo, hiệu quả, đã hỗ trợ chuyên môn rất nhiều cho các trường THPT trong tỉnh.

Đáp lại sự hào hứng của HS, UNIBEN đã gửi tặng hàng trăm sản phẩm Trà mật ong Boncha, được làm từ 100% mật ong nguyên chất và trà xanh nguyên lá tốt cho sức khỏe, với đa dạng hương vị độc đáo như chanh, tắc, việt quất phù hợp với nhiều khẩu vị và cá tính của các thí sinh. Boncha vị tắc thơm dịu phù hợp với bạn trẻ có gu tinh tế, nhẹ nhàng. Vị chua chua ngọt ngọt của Boncha việt quất lại thích hợp với các bạn trẻ ưa thích sự phá cách và độc đáo. Trong khi đó, vị chanh tươi thanh mát phù hợp với những bạn có gu truyền thống. Sản phẩm giải tỏa cơn khát tức thì, mang lại cảm giác thanh mát cuộn trào đánh bay tiết trời oi ả, giúp các bạn HS có tinh thần tập trung, hứng khởi để chuẩn bị tốt cho kỳ thi căng thẳng sắp tới.Với thiết kế bao bì cao cấp, tinh tế kết hợp giữa kiểu dáng lon thon gọn cùng màu sắc bắt mắt, biến trải nghiệm giải khát trở nên tiện lợi và thời thượng, Boncha dễ dàng chiếm trọn cảm tình của các bạn trẻ năng động, cá tính.

Ba hương vị độc đáo của Trà mật ong Boncha mang lại cảm giác thanh mát cuộn trào

Uniben là công ty thực phẩm hàng đầu Việt Nam với hơn 30 năm kinh nghiệm, sở hữu 3 nhà máy lớn và hiện đại, với các thương hiệu 3 Miền, Reeva, Boncha, Joco và Abben. Trong đó, mì 3 Miền với nước cốt đậm đà là nhãn hiệu được người tiêu dùng Việt chọn mua nhiều hàng đầu. Reeva là thương hiệu mì cao cấp với nguyên liệu tươi 100%. Trà mật ong Boncha từ mật ong nguyên chất 100% và trà xanh nguyên lá. Nước trái cây Joco với miếng trái cây tươi dai giòn sần sật. Abben là thương hiệu nước tăng lực với định vị "Chuẩn tăng lực nhất, tạo nên sự chuẩn xác trong từng hành động".