Heineken Việt Nam nâng cao năng lực nhân viên, tăng tốc chuyển đổi số

Ngày nay, hành vi người tiêu dùng (NTD) thay đổi rất nhanh theo sự cập nhật liên tục của công nghệ mới. Trong bối cảnh không ít các doanh nghiệp (DN) trong nước nói chung và ngành bia - rượu - nước giải khát nói riêng mới bắt đầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi công nghệ số trong các hoạt động thì Heineken Việt Nam đã bắt đầu gặt hái nhiều quả ngọt nhờ những sáng kiến tiên phong và không ngừng đổi mới trong kinh doanh (KD).

Nâng cao năng lực nhân viên

Trong bối cảnh hiện tại, Covid-19 đang đặt ra nhiều thách thức cho mô hình hoạt động truyền thống và tình hình sản xuất, KD chung. Vì vậy, bên cạnh công tác tích cực phòng chống dịch, những phương án tháo gỡ khó khăn cho các DN đang được Chính phủ quan tâm và chỉ đạo nhiều giải pháp. Có thể kể đến giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, triển khai các ứng dụng trên nền tảng trực tuyến, khuyến khích người dân tăng cường tiếp cận các nền tảng số... Song để tận dụng được lợi thế của chuyển đổi số, bản thân DN cũng cần sở hữu những nền tảng về hạ tầng, dữ liệu, công nghệ và nguồn nhân lực sẵn sàng cho thời cuộc.

Phát huy những nền tảng công nghệ và dữ liệu tích hợp sẵn có, Heineken Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số qua việc thành lập và tuyển dụng nhân sự chuyên môn cao về thương mại điện tử và kỹ thuật số. Tại các phòng ban chuyên môn, công ty đầu tư các vị trí nhân sự này để thúc đẩy chuyển đổi số trong các hoạt động.

Tại mảng hoạt động KD, các nhân viên (NV) quản lý thương mại được trang bị những kỹ năng cần thiết trong thời đại kỹ thuật số với các chủ đề như ngôn ngữ lập trình, phân tích dữ liệu nâng cao, trí tuệ nhân tạo và học máy (machine learning). Qua đó, các quản lý KD có khả năng phân tích những tác động tiềm năng của dữ liệu đối với hoạt động sản xuất, KD của công ty. Sau các khóa học, các học viên đều được cấp bằng chứng nhận quốc tế.

Không những thế, Heineken Việt Nam cũng chú trọng thực hiện và lan tỏa đạo đức truyền thông số và quản lý rủi ro an ninh mạng cho NV. Qua đó, các NV được trang bị quy trình theo dõi và ứng phó với các sự cố trên nền tảng trực tuyến. Công ty cũng xây dựng bộ chuẩn mực truyền thông số để hướng dẫn NV các quy tắc truyền thông trên mạng xã hội. 100% NV được tham gia tập huấn về an ninh mạng để giúp NV an toàn trước các mối đe dọa từ an ninh mạng và bảo mật thông tin cá nhân.

Với Drinkies.vn, người tiêu dùng có thể thưởng thức bia và nước táo lên men lạnh tại nhà chỉ trong vòng 60 phút đặt hàng

Tăng tốc kinh doanh qua chuyển đổi số

Với tham vọng trở thành nhà sản xuất bia kết nối tốt nhất, Heineken Việt Nam mong muốn quá trình chuyển đổi số mang đến nhiều tiện ích và kết nối sâu rộng hơn nữa với NTD và khách hàng (nhà phân phối, chủ điểm bán...). Năm 2019, Heineken Việt Nam triển khai nền tảng đặt hàng trực tuyến áp dụng trong toàn bộ chuỗi giá trị. Với ứng dụng di động, các nhà phân phối có thể thao tác nhiều dịch vụ như đặt hàng, thanh toán, theo dõi đơn hàng và trao đổi thông tin trực tuyến..., giải pháp này nhằm bảo đảm ghi nhận các đơn hàng hiệu quả, thời gian giao hàng nhanh chóng và nâng cao dịch vụ giao nhận hàng hóa đến nhà phân phối của Heineken Việt Nam.

Những cải tiến và giải pháp chuyển đổi số giúp mang lại doanh thu và lợi nhuận cho tất cả đối tác trong toàn bộ chuỗi cung ứng của Heineken, đóng góp tích cực vào nền kinh tế Việt Nam. Đơn cử việc chuyển đổi số trong quy trình đặt hàng đã giúp doanh số chương trình bán hàng trực tiếp cho DN trong mùa Tết 2019 tăng 34% so với năm 2018.

Bên cạnh đó, đội ngũ marketing đã ứng dụng công nghệ số để phân tích dữ liệu về khách hàng (KH)tiềm năng, từ đó xác định thời điểm cụ thể mà mỗi nhóm KH có xu hướng lựa chọn thưởng thức bia để "thiết kế" những thông điệp sáng tạo "đo ni đóng giày" cho các nhóm KH. Không chỉ đem lại hiệu quả gấp đôi so với phương thức truyền thống, hướng tiếp cận đột phá này còn mang đến cho NTD những thông điệp thú vị được cá nhân hóa so với quảng cáo đại trà trước đây.

Từ năm 2016, nhà sản xuất bia hàng đầu thế giới đã sớm hợp tác với các kênh bán lẻ trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam như Lazada, Tiki, Shopee và Bách Hóa Xanh online. Năm 2018, đối tác thương mại của công ty đã phát triển thêm kênh thương mại điện tử Drinkies.vn, giúp tiếp cận và bán hàng trực tiếp tới NTD ở các thành phố lớn gồm TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Năm 2019, mảng thương mại điện tử tăng trưởng doanh thu 200% so với năm 2018, đạt 16.000 thành viên mới và hơn 3.300 đơn hàng qua MoMo và Grab.

Trong thời gian giãn cách xã hội vào tháng 4, Heineken Việt Nam còn hợp tác với các nền tảng giao thức ăn trực tuyến như Grab Food và Delivery Now, đồng thời kết hợp với các điểm bán triển khai gói khuyến mãi dành cho nhóm KH yêu thích mua hàng trực tuyến. Chỉ với thiết bị di động, KH ngồi tại nhà đặt hàng là đã có thể thưởng thức hương vị bia và nước táo lên men mát lạnh, chỉ trong 60 phút khi đặt qua Drinkies.vn.

Hành trình chuyển đổi số tại Heineken Việt Nam còn giúp định hình lại chiến lược phát triển các nhãn hiệu, mở ra những cánh cửa mới đầy tiềm năng nhờ triển khai tiếp thị và bán hàng theo định hướng dữ liệu tích hợp. Năm 2019, Heineken Việt Nam ra mắt nhãn hiệu mới Heineken Silver - sản phẩm bia cao cấp hướng tới những người trẻ năng động, mong muốn tận hưởng hương vị đặc trưng của thương hiệu này.