FUTA Bus Lines ra mắt dòng xe buýt đời mới tại tỉnh An Giang

An Giang là mảnh đất đặc biệt với sự kết hợp đặc trưng của miền sông nước cho cá tôm, trái cây dồi dào và cũng là nơi tồn tại phát triển của núi cao rừng thẳm. Phong cảnh nơi đây ngất ngây với vẻ đẹp hoang sơ của các ngọn núi cao, nơi cư ngụ của những sự tồn tại tâm linh, hay sự bình yên đến từ hàng cây thốt nốt và rừng tràm xanh ngát. Do đó, ngoài lợi thế phát triển nông nghiệp, công nghiệp thủy điện thì An Giang đang thu hút đầu tư vào du lịch.

Dân số An Giang thuộc số lượng đông nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nơi có sự pha trộn và hội tụ của nhiều văn hóa từ đồng bào người dân tộc thiểu số. Vì thế, công tác đẩy mạnh cùng cải thiện chất lượng các loại dịch vụ trong đó việc di chuyển cho người dân địa phương nói riêng và du khách nói chung là rất cần thiết. Toàn bộ 125 xe buýt Phương Trang hoạt động tại tỉnh An Giang là xe đời mới 100% sản xuất năm 2021, gồm 16 chỗ ngồi, 8 chỗ đứng, được trang bị cửa lên xuống tự động, máy lạnh, công cụ hỗ trợ và ghế ngồi cho người khuyết tật cùng wifi miễn phí.

Những chiếc xe buýt đời mới với 15 tuyến lăn bánh phục vụ cho cộng đồng người dân tỉnh An Giang có thêm phương tiện di chuyển thuận tiện và tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, là một trong những tỉnh miền Tây nổi danh với các địa điểm du lịch sông nước, các du khách tại tỉnh An Giang sẽ có thêm lựa chọn đi lại phù hợp. Đồng thời việc đầu tư chất lượng, phát triển các tuyến xe buýt công cộng sẽ góp phần giảm phương tiện cá nhân, hạn chế tai nạn giao thông và bảo vệ môi trường.

Song song với việc đầu tư chất lượng xe, phát triển tuyến mới, đào tạo đội ngũ nhân sự chất lượng cao Phương Trang định hướng ứng dụng công nghệ tiên tiến như bán vé điện tử, bản đồ xe buýt điện tử... vào phát triển hệ thống xe buýt Phương Trang hiện đại, văn minh, thân thiện và tiện lợi.

Với việc đầu tư vào phương tiện hiện đại cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ, Phương Trang góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động vận tải hành khách qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.