Eximbank triển khai hoạt động về nguồn tại tỉnh Hà Tĩnh

Công ty CP Xử lý chất thải Việt Nam - Long An (VWSLA) bất ngờ trước việc UBND tỉnh Long An kiến nghị chuyển đổi diện tích đất gần 1.600 ha thuộc Dự án Khu Công nghệ môi trường xanh Long An do VWSLA làm chủ đầu tư.