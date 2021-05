Doanh nhân muốn đóng góp cải cách đào tạo nguồn nhân lực

Tối 11-5, chia sẻ tại Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TP HCM khóa X, đơn vị bầu cử số 5, quận 3, ứng cử viên Nguyễn Đặng Hiến, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Quang Minh (Bidrico), cho biết nếu được trúng cử đại biểu HĐND TP, ông sẽ tham gia phản biện các chủ trương, chính sách, quy định của TP để những quyết sách này ngày càng sát với cuộc sống của người dân.

Nhu cầu của người dân TP ngày càng cao đối với các lĩnh vực từ thoát nước, công nghệ, an ninh, tội phạm…, do đó ứng cử viên sẽ tích cực đưa ra ý kiến về xử lý môi trường rác thải, nước thải... để cuộc sống người dân ngày càng an toàn, giảm bớt bệnh tật do ô nhiễm môi trường.

Ông Nguyễn Đặng Hiến phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Đặc biệt, một trong những mong muốn của ông Hiến là đóng góp chính sách giúp phát triển kinh tế tư nhân và tham gia vào việc cải cách đào tạo bậc Đại học. Trước mắt là cải cách đào tạo trong ngành lương thực - thực phẩm để sinh viên ra trường đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp trong ngành, có việc làm ngay.

"Tôi cũng sẽ đề xuất các giải pháp mang tính nền tảng để phát triển kinh tế, thúc đẩy và cải tiến công cuộc cải cách hành chính. Tích cực tìm kiếm các giải pháp chăm lo cho người nghèo và hộ chính sách của quận 3 và TP HCM. Tích cực đẩy mạnh công việc sản xuất sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm chủ lực của TP để đáp ứng cuộc sống mới xanh, sạch và an toàn…" - ông Nguyễn Đặng Hiến nói.

Vị doanh nhân cũng đề xuất ý kiến và phát triển các giải pháp để xây dựng gia đình hạnh phúc, phát huy, bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, đóng góp kiến nghị đưa ra các chính sách giúp đỡ và bảo vệ trẻ em tránh nạn bạo lực học đường và xâm hại tình dục.

Cử tri tìm hiểu về chương trình hành động của các ứng cử viên

Một ứng cử viên đại biểu HĐND TP khóa X khác là bà Ngô Thị Hiền, Quận ủy viên, Bí thư Quận đoàn quận 3, cho biết với chuyên môn được đào tạo là chuyên ngành Luật, bà sẽ phát huy vai trò cầu nối tư vấn, hỗ trợ, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân. Đặc biệt là người nghèo, người lớn tuổi, thanh thiếu niên, phụ nữ…, thông qua Điểm Tư vấn pháp luật thanh niên quận 3 cũng như qua sự kết nối với đội ngũ luật sư trẻ của TP.

"Bản thân sẽ tích cực, trách nhiệm trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích thiết thực, chính đáng của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh thiếu nhi, như chủ động đề xuất và cùng với tập thể Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thường vụ Quận Đoàn 3 tìm kiếm, vận động các nguồn lực để xây mới hoặc cải tạo thêm các sân chơi thiếu nhi; tìm kiếm, vận động các mạnh thường quân để chăm lo học bổng nhất là bảo trợ cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được học đến lớp 12; nghiên cứu các giải pháp bảo vệ thanh thiếu nhi trước các nguy cơ, vụ việc xâm hại đến quyền, tinh thần và thân thể các em…" - ứng cử viên Ngô Thị Hiền cho hay.

Tại hội nghị, nhiều cử tri cho biết rất tâm đắc với quyết tâm của các ứng cử viên trong nhiệm kỳ tới. Cử tri Nguyễn Hữu Sáu mong nếu trúng cử, các đại biểu HĐND TP cần thực hiện sâu hơn nữa quyền giám sát của mình, giám sát những chương trình hành động, quyết sách; các cơ quan ban ngành đoàn thể có thực hiện đúng hay không?

Cử tri Nguyễn Văn Tiến đặt câu hỏi với ông Nguyễn Đặng Hiến, là nếu trúng cử, ông có giải pháp gì tạo thêm việc làm, giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19?

Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Đặng Hiến cho hay, tác động của dịch Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp ở các lĩnh vực khó khăn, trong đó có ngành lương thực thực phẩm là ngành thiết yếu. Trong tình hình dịch này, từng doanh nghiệp cần đưa ra chiến lược riêng của mình, ứng phó với diễn biến của dịch để thích nghi, có biện pháp phù hợp. Đồng thời, nhà nước cũng có nhiều chính sách về miễn, giảm thuế để hỗ trợ doanh nghiệp…

Nhiều ý kiến khác của cử tri mong các ứng cử viên đại biểu HĐND TP sẽ có thêm những chương trình hành động đóng góp vào chính sách của TP gần gũi thực tế, nói đi đôi với làm, thực hiện lời hứa với các cử tri, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn quận 3 và TP HCM.