Chuyến xe nghĩa tình tiếp tục đưa bà con Phú Yên hồi hương từ tâm dịch

Chỉ trong vòng một tháng, hơn 7.000 người dân Phú Yên đã được các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên, TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai phối hợp tổ chức về lại quê nhà bình an trên những chuyến xe màu cam của Phương Trang. Theo Hội đồng hương tỉnh Phú Yên, nếu đưa tất cả người dân Phú Yên gặp khó khăn đã đăng ký về quê thì dự kiến tại TP HCM sẽ phải tổ chức khoảng 20 đợt, Bình Dương và Đồng Nai sẽ phải chia thành 6 đợt.

Được về lại mảnh đất quê hương sau chuỗi ngày chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các hành khách đặc biệt, mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng ai nấy đều xúc động. Anh. P.C.Sáng (lao động tự do tại TP HCM) chia sẻ: "Mình đăng ký hơn nửa tháng nay rồi nhưng vì danh sách đông quá nên hôm nay mới tới lượt. Dịch bệnh vẫn cứ phức tạp mà công ăn việc làm gì không có. Giờ được về quê là mừng lắm rồi. Cảm ơn nhà xe Phương Trang và chính quyền đã giúp đỡ mình được về với quê nhà".

Việc đưa người dân hồi hương lần này nằm trong chương trình 5.000 chuyến xe miễn phí đưa người dân về quê tránh dịch do Phương Trang thực hiện với sứ mệnh "trả ơn Đất Nước, đóng góp Cộng đồng". Chương trình được phối hợp triển khai cùng cơ quan chức năng các tỉnh, thành có người dân sống và làm việc tại TP HCM và các tỉnh phía Nam đang gặp khó khăn do dịch Covid-19. Phương Trang đã phối hợp cùng cơ quan chức năng các tỉnh, thành đưa hơn 10.000 bà con bình an về lại quê nhà Phú Yên, Khánh Hòa, Bến Tre, Bình Thuận, Hậu Giang, Đắk Lắk, Kiên Giang, Cà Mau, Đồng Nai và Cần Thơ.

"Chuyến xe giữa mùa dịch mang nhiều cảm xúc đoàn viên. Chính đội ngũ Phương Trang cũng xúc động bởi không khí đoàn tụ mà những hành khách trên xe mang đến và hơn ai hết chúng tôi mang ơn họ vì đã cho chúng tôi cơ hội được sẻ chia lúc khó khăn". Ông Đào Viết Ánh – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xe khách Phương Trang – FUTA Bus Lines bày tỏ cảm xúc và cảm ơn chính quyền địa phương đã hỗ trợ đưa bà con về lại quê nhà.

Khi dịch bệnh diễn biến căng thẳng tại TP HCM, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng nhanh đặt ra yêu cầu cấp bách về việc hỗ trợ cấp cứu cho các bệnh nhân Covid-19, trong số đó có nhiều ca chuyển nặng cần tăng cường các biện pháp can thiệp bằng các máy trợ thở chuyên dụng. Trước tình hình đó, Tập đoàn Phương Trang – FUTA Group đã nhanh chóng hỗ trợ TP HCM 2 máy thở xâm lấn, 115 máy trợ thở HFNC trộn oxy khí nén điện tử và hơn 2.000 máy tạo oxy lưu lượng cao đến các bệnh viện với mong muốn hỗ trợ điều trị bệnh nhân diễn tiến nặng bởi Covid-19 và giảm tỉ lệ tử vong do đại dịch gây ra.

Trước đó, Tập đoàn Phương Trang – FUTA Group cũng đã nhập khẩu thêm 99 xe Toyota Hiace 16 chỗ đời 2021 mới 100% mục tiêu để hoán cải thành xe cứu thương nhằm kịp thời hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân Covid-19 tại TP HCM và các tỉnh thành... nâng tổng số lên 325 xe 16 chỗ được hoán cải thành xe cứu thương. Ngoài ra, từ nửa cuối tháng 6-2021 đến nay có hơn 500 xe từ 16-45 chỗ, xe giường nằm, xe tải hàng hóa thuộc sở hữu Tập Đoàn Phương Trang được huy động cùng với hơn 1.000 lái xe tham gia chống dịch Covid-19, miệt mài ngày đêm phục vụ miễn phí đưa đón các y bác sĩ, các đoàn cứu trợ y tế, các đoàn tình nguyện viên, những người cách ly, bệnh nhân… cũng như vận chuyển hàng ngàn tấn các loại vật tư thiết bị y tế, thực phẩm rau quả góp phần rất đáng kể vào công cuộc chung chống diệt giặc Covid-19.

Tính đến thời điểm này, Tập đoàn Phương Trang – FUTA Group đã tài trợ các trang thiết bị y tế gồm: 2 Máy thở xâm lấn, 115 máy trợ thở HFNC trộn oxy khí nén điện tử, 23 hệ thống xét nghiệm real-time PCR, gần 500 máy trợ thở HFNC, hơn 23.000 máy tạo oxy lưu lượng cao, 22.000 máy đo nồng độ oxy SpO2, hơn 3 triệu găng tay y tế, hơn 370 ngàn bộ test nhanh kháng nguyên… cho ngành y tế cả nước. Và hành trình "Trả ơn đất nước, đóng góp cộng đồng" của Tập đoàn Phương Trang vẫn đang tiếp diễn.