Charm Group và BWH Hotel Group ký kết hợp tác phát triển dự án Charm Resort Hồ Tràm

Ngày 26-8 vừa qua, Charm Group đã có buổi ký kết hợp tác chính thức với Tập đoàn BWH Hotel Group cùng phát triển dự án BWP Charm Resort Hồ Tràm. Sự kết hợp giữa chủ đầu tư uy tín, có tiềm lực cùng thương hiệu vận hành hàng đầu thế giới sẽ phát huy tối đa sức mạnh, kiến tạo nên dự án nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có tại Hồ Tràm.

Theo thảo thuận, Tập đoàn BWH Hotel Group sẽ quản lý, vận hành toàn bộ căn hộ biển và villa của dự án BWP Charm Resort Hồ Tràm. Để tạo nên danh tiếng như hiện nay, BWH Hotel Group đã trải qua quá trình hàng chục thập kỷ phát triển và hoàn thiện từ các tiêu chuẩn khắt khe trong chất lượng dịch vụ. Chính vì vậy, sự tham gia của thương hiệu này cũng chứng tỏ Charm Resort Hồ Tràm có đủ yếu tố đẳng cấp của một dự án bất động sản nghỉ dưỡng hàng hiệu.

Đại diện Charm Group và BWH Hotel Group bắt tay chúc mừng buổi lễ ký kết hợp tác thành công tốt đẹp

BWP Charm Resort Hồ Tràm là mảnh ghép đầu tiên trong tổ hợp nghỉ dưỡng "all in one" rộng 50ha của Tập đoàn Charm Group. Ngay từ khi ra mắt, dự án này đã gây ấn tượng mạnh với nhà đầu tư khi phát triển dòng sản phẩm wellness cao cấp chưa từng có tại Hồ Tràm.

Phân khu BWP Charm Resort Hồ Tràm sở hữu một wellness center rộng 5.000 m2, được vận hành bởi GoCo Spa với dịch vụ, công nghệ đạt chuẩn quốc tế. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung 1086 căn hộ biển và 90 villa vào quỹ cơ sở lưu trú cao cấp mà du lịch Hồ Tràm hiện đang còn thiếu.

Phát biểu tại sự kiện, bà Liêu Thị Phượng - Tổng Giám đốc Tập đoàn Charm Group bày tỏ niềm vui khi buổi lễ ký kết hợp tác với thương hiệu vận hành danh tiếng thế giới thành công tốt đẹp. Thông qua sự kiện này, Charm Group đang ngày càng chứng minh tiềm lực cũng như nỗ lực trong việc nâng tầm giá trị cho dự án Charm Resort Hồ Tràm nói riêng và nền du lịch Hồ Tràm nói chung.

"Tất cả chủ nhân hay du khách đến với Charm Resort Hồ Tràm đều sẽ được tận hưởng những dịch vụ sang trong tương đương với cách sạn hạng sang trên thế giới. Bên cạnh đó, sự chất lượng trong sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi sẽ là bảo chứng cho tiềm năng và cơ hội sinh lời cho nhà đầu tư", bà Phượng chia sẻ.

BWP Charm Resort Hồ Tràm gồm 1086 căn hộ biển và 90 villa nằm trên đường ven biển tuyệt đẹp

Về phía đơn vị vận hành, ông Ron Pohl, Chủ tịch vận hành quốc tế BWH Hotel Group kiêm Chủ tịch Worl Hotels cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao tư duy thẩm mỹ trong thiết kế kiến trúc của dự án. Bên cạnh đó, sở hữu vị trí đẹp hiếm có cũng là yếu tố làm nên sự đẳng cấp cho BWP Charm Resort Hồ Tràm. Nhưng điều quan trọng hơn, tôi thấy sự tâm huyết của Charm Group trong quá trình xúc tiến hợp tác giữa hai bên dù gặp khó khăn không ít bởi dịch bệnh. Qua đó, chúng tôi sẽ vận dụng hết tài nguyên và kinh nghiệm mà BWH Hotel Group đang có để cùng Charm Group nâng tầm dự án BWP Charm Resort Hồ Tràm".

Là lần đầu hợp tác song cả hai bên đều bày tỏ sự tín nhiệm của mình với đối tác. Vì vậy, Charm Resort Hồ Tràm sẽ là sẽ là khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác bền lâu giữa Charm Group và BWH Hotel Group trong hành trình kiến tạo những dự án biểu tượng.

Được biết, BWH Hotel Group là thành viên của Best Western International - tập đoàn nằm trong top 10 chuỗi thương hiệu vận hành lớn nhất hành tinh. Tập đoàn này đã có hơn 70 năm kinh nghiệm, hiện đang cung cấp dịch vụ vận hành và quản lý cho 4.500 khách sạn trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, các khách sạn do BW điều hành đều có chất lượng và tỷ lệ lấp đầy tốt như: BW Dalat Plaza Hotel, BW Hòn Tằm Resort & Residence (Nha Trang) và chuỗi khách sạn 5 sao BW Premier Indochine Palace (Huế)…