Bình Điền và Tổ công tác 970 phối hợp thực hiện chương trình "Nông sản gửi trao, cùng nhau vượt khó"

Dự lễ bàn giao và trao tặng combo nông sản có ông Lê Viết Bình - Phó Chánh Văn phòng Bộ NN&PTNT, Trưởng Cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh, Thành viên Thường trực Tổ công tác 970; ông Ngô Văn Đông - Tổng Giám đốc và ông Võ Văn Phu - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền; cùng đại diện Chính quyền và Liên đoàn lao động các quận Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh và huyện Cần Đước - Long An.



Chương trình "Nông sản gửi trao, cùng nhau vượt khó" được thực hiện với mục tiêu tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội đồng thời kết nối tiêu thụ nông sản.

Ông Lê Viết Bình - Phó Chánh Văn phòng Bộ NN&PTNT trao tặng combo nông sản cho người lao động tại quận Gò Vấp (TP HCM)

Theo đó, với sự hỗ trợ kết nối của Tổ công tác 970, Công ty CP Phân bón Bình Điền đã tổ chức mua 6.000 combo nông sản, mỗi combo trị giá 250.000 đồng, bao gồm 1 túi gạo 5kg và 1 túi rau củ, trứng, khô cá, mắm được mua tại các hợp tác xã nông nghiệp địa phương thuộc khu vực phía Nam nhằm góp phần thúc đẩy tiêu thụ, giải phóng đầu ra cho nông sản của bà con nông dân, giúp nông dân giảm bớt gánh nặng trong khâu tìm kiếm đầu ra, cũng như an tâm hơn trong việc tái thiết đầu tư cho mùa vụ mới.



Ông Ngô Văn Đông - Tổng giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền trao bảng tượng trưng tặng 6.000 combo nông sản

Các combo này thông qua chương trình "Nông sản gửi trao, cùng nhau vượt khó" đã được Bình Điền và Tổ công tác 970 cùng Chính quyền các địa phương đã trao gửi đến tận tay các hộ gia đình công nhân lao động nghèo, bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi Covid-19, đặc biệt là công nhân lao động đang phải sống trong những khu nhà trọ, tại các quận thuộc TP HCM gồm Gò Vấp (750 combo), Bình Thạnh (750 combo), Bình Chánh (2.195 combo) và huyện Cần Đước, tỉnh Long An (2.305 combo). Số tiền 1,5 tỉ đồng dùng mua 6.000 combo nông sản là một phần của nguồn quỹ "Đồng hành cùng nhà nông" do Công ty CP Phân bón Bình Điền tự trích lập hằng năm để thực hiện các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.



Ông Võ Văn Phu - Phó Tổng giám đốc Công ty Bình Điền (thứ hai bên phải qua) trao tặng combo nông sản tại huyện Bình Chánh, TP HCM

Hiện nay, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát ở một số nơi, nhưng vẫn còn đang diễn biến phức tạp, khó lường. Nhiều người lao động mất việc làm, không có thu nhập, trong khi nhiều địa phương nông dân sản xuất ra sản phẩm lại rất khó tiêu thụ, mà ở các vùng dịch bệnh nhu cầu về lương thực, thực phẩm đang rất cao.



Đứng trước thực trạng này, ông Ngô Văn Đông – Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền, chia sẻ: "Chung tay, góp sức, chia sẻ cùng các lực lượng chức năng ở tuyến đầu chống dịch, đồng bào bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19, cùng cả nước chiến thắng đại dịch là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công nhân viên Công ty Bình Điền. Giúp nông dân giảm bớt gánh nặng đầu ra cho nông sản, cũng như giúp công nhân lao động nghèo mất việc làm có thêm chút lương thực, thực phẩm, góp thêm nguồn động viên giúp họ ổn định cuộc sống, chuẩn bị bước vào tham gia tái sản xuất trong điều kiện bình thường mới là mục tiêu mà Bình Điền thực hiện chương trình lần này hướng tới; cũng như các đợt trước, Bình Điền đã trao 2.000 nón tai bèo tới lực lượng tuyến đầu chống dịch, đóng góp hàng trăm triệu đồng ủng hộ mua vắc-xin, hỗ trợ phòng chống dịch, hỗ trợ người lao động khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thông qua Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TP HCM, thông qua Báo Sài Gòn Giải Phóng, hỗ trợ bộ đội biên phòng tỉnh Long An xây dựng chốt bảo vệ biên giới tại cột mốc 227, đồn biên phòng Long Khốt, thuộc ấp Trung Chánh, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng".

Tại buổi trao quà, bà Ngô Thị Kim Thảo, trú tại Ấp 1, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, cho biết: "Tôi là công nhân làm việc cho một công ty tư nhân về lựa bọc tái chế nhựa, vì dịch nên phải nghỉ việc từ ngày 12-7, đến nay mới đi làm trở lại được 3 ngày. Thời gian qua rất khó khăn với chúng tôi, không có việc làm, không có thu nhập. Nhận được combo như thế này chúng tôi rất cảm ơn Nhà nước và Công ty đã quan tâm hỗ trợ giúp chúng tôi vượt qua đại dịch Covid này".

Cùng trú tại Ấp 1, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Hiệp, nhận xét: "Công tác tổ chức hỗ trợ combo cho người dân được thực hiện rất tốt, chúng tôi được phát phiếu để nhận quà. Chúng tôi rất khó khăn mà nhận được sự hỗ trợ vậy là quý lắm, có thể nhờ nguồn động viên này mà chúng tôi sẽ sống được và phát triển thêm".

Chương trình "Nông sản gửi trao, cùng nhau vượt khó" thực sự rất có ý nghĩa, món quà "nông sản gửi trao" như một thông điệp gắn kết yêu thương để bà con nông dân cũng như công nhân lao động có thêm nguồn động viên, vực dậy tinh thần vượt khó và sẵn sàng trở lại sản xuất trong điều kiện bình thường mới, theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.