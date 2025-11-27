Điều kỳ diệu từ ca ghép tim đầu tiên của chương trình "Trái tim cho em"

Câu chuyện của cô bé 11 tuổi không chỉ là hành trình chống lại tử thần mà còn là dấu mốc đặc biệt trong 17 năm chương trình chạm vào hàng nghìn trái tim trẻ em Việt Nam.

Khi nhìn thấy em Nhũ tươi tỉnh bên gia đình xuất hiện trên màn hình trong đêm Gala Trái tim cho em, TS.BS Cao Đằng Khang, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, không giấu được niềm vui và sự tự hào.

Mới chỉ bốn tháng trước, cô bé Nhũ vẫn còn đứng giữa lằn ranh sinh tử khi cơn suy tim cấp ập đến. Việc có thể xuất hiện trong đêm kỷ niệm 17 năm của chương trình, dù chỉ qua màn hình, đã là một điều kỳ diệu.

Ca ghép tim giữa lằn ranh sinh - tử

Lớn lên trong gia đình được nhận định là "cực kỳ khó khăn" tại phường Sông Cầu, Đắk Lắk (Phú Yên cũ), tuổi thơ của Thanh Nhũ là những tháng ngày gắn với những cơn mệt khó thở, tím tái khi vận động. Nhưng bước ngoặt xảy ra khi cơn suy tim bẩm sinh cấp cách đây 4 tháng bất ngờ đẩy em vào tình trạng nguy kịch.

Khi Nhũ phải chuyển tuyến trong tình trạng nguy kịch, chi phí điều trị lập tức trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất với gia đình. Với thu nhập chỉ 50 triệu đồng/năm, gia đình em gần như không hình dung nổi phải làm cách nào để xoay sở một khoản tiền quá lớn và quá gấp như vậy.

Trong lúc loay hoay giữa bệnh viện, mẹ Nhũ được giới thiệu về chương trình "Trái tim cho em", nơi hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo trên toàn quốc. Chỉ một tia hy vọng nhỏ cũng đủ khiến chị lập tức liên hệ tới chương trình.

Qua kết nối với phòng Công tác xã hội, bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, Viettel nhận được hồ sơ của Nhũ và lập tức kích hoạt thần tốc ngay quy trình xác minh hoàn cảnh, từ đó phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt, bệnh viện cùng nhiều quỹ và "mạnh thường quân".

Hồ sơ của Nhũ được Viettel xử lý trong thời gian ngắn nhất có thể. Để rồi chỉ vài ngày sau khi nhận đơn, toàn bộ thủ tục hỗ trợ bao gồm cả thanh toán viện phí đã hoàn tất, mở ra cánh cửa để Nhũ có thể bước vào ca phẫu thuật mang tính quyết định.

Song chuyện chưa kết thúc, khúc mắc lớn nhất trong ca phẫu thuật của Nhũ thực tế lại không thể giải quyết bằng tiền.

Trong nhiều năm đồng hành với chương trình "Trái tim cho em", các bác sĩ đã gặp rất nhiều trường hợp phức tạp, nhưng ghép tim cho một bệnh nhi nhỏ tuổi là thử thách hoàn toàn khác. Bản chất phẫu thuật vốn cực kỳ tinh vi; nhưng thách thức lớn nhất là tìm được trái tim hiến tặng phù hợp cả về kích thước lẫn miễn dịch. Nếu không có nguồn tạng phù hợp, mọi phương án cứu chữa đều không khả thi.

Sức ép càng lớn khi bác sĩ Khang nhớ lại: "Cách thời điểm phẫu thuật của em Nhũ đúng một tuần, một bạn nhỏ nhập viện với tình trạng tương tự đã không qua khỏi vì không chờ được trái tim phù hợp". Điều đó khiến từng giờ trôi qua đối với ê-kíp điều trị trở nên nặng nề. Theo bác sĩ, sự sống của bé lúc ấy "chỉ tính bằng giờ".

Trong bối cảnh ấy, bất kỳ hy vọng nào cũng trở nên vô giá. Và rồi điều kỳ diệu xuất hiện: một quả tim hiến tặng phù hợp được xác nhận.

Nắm bắt cơ hội triệt để, các bác sĩ dốc hết sức để thực hiện ca ghép tim đầu tiên trong suốt hành trình 17 năm của chương trình "Trái tim cho em". Để rồi trái tim mới nhanh chóng được bắt nhịp trở lại trong lồng ngực cô bé 11 tuổi. Sự sống của Nhũ được kéo về từ mép vực.

Hành trình hồi sinh

Nhưng thử thách không dừng lại sau ca mổ. Sau ghép tim, mỗi tháng Nhũ phải di chuyển hơn 600 km vào TP HCM để tái khám. Thuốc chống thải ghép có chi phí khoảng 32 triệu đồng/tháng, bảo hiểm hỗ trợ 20 triệu; phần còn lại cộng với chi phí đi lại và ăn ở mỗi lần tái khám khoảng 18 triệu, một con số quá sức với gia đình vốn thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Tai họa dồn dập hơn khi trận lũ lịch sử tại Đắk Lắk tháng 11 vừa qua đã khiến hơn 95% sản lượng tôm hùm, khoảng 21 triệu con, ở phường Sông Cầu bị cuốn trôi chỉ sau một đêm. Gia đình Nhũ, như hàng nghìn hộ dân khác, mất trắng sinh kế. Chi phí điều trị định kỳ vì thế càng trở thành gánh nặng chồng chất.

Mẹ Nhũ kể lại, có đêm cả gia đình thức trắng để cố gắng cứu tôm hùm khỏi lũ nhưng bất lực. Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy con gái khỏe hơn, không còn tím tái, không còn vật vã vì khó thở, họ lại có thêm động lực để tiếp tục.

Câu chuyện của Thanh Nhũ đã tạo ấn tượng mạnh trong Gala "Trái tim cho em" vừa qua. Ngay tại sự kiện, khi hành trình của cô bé được chia sẻ, một "mạnh thường quân" đã quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng ngay tại chỗ để đồng hành cùng gia đình trong quá trình điều trị sau ghép. Sự giúp đỡ đến đúng thời điểm, như một chiếc phao cứu sinh giữa lúc gia đình gần như kiệt quệ.

Hành trình của Thanh Nhũ trở thành cột mốc đáng nhớ trong chặng đường 17 năm của chương trình "Trái tim cho em". Đến nay, chương trình đã hỗ trợ phẫu thuật cho gần 7.600 trẻ em, khám sàng lọc cho gần 190.000 trẻ và huy động hơn 250 tỷ đồng từ cộng đồng. Đằng sau những con số đó là những câu chuyện hồi sinh thầm lặng, trong đó Thanh Nhũ là minh chứng tiêu biểu: một trái tim được ghép, một tuổi thơ được trả lại và một gia đình được níu giữ hy vọng.

Giờ đây, khi sức khỏe từng ngày phục hồi, cô bé 11 tuổi lại nuôi tiếp ước mơ trở thành nhà thiết kế đồ họa. Đối với gia đình, điều quý giá nhất là Nhũ vẫn ở đây, vẫn cười và vẫn có tương lai phía trước.

Trái tim của Nhũ đã từng dừng lại và rồi sống lại, như một lời nhắc rằng chỉ cần có sự sẻ chia đúng lúc, điều kỳ diệu luôn có thể xảy ra.

Chương trình "Trái tim cho em" mong muốn có thêm nhiều phép màu như thế. Mỗi đóng góp của cộng đồng, dù nhỏ nhất, đều có thể trở thành nhịp đập giúp một đứa trẻ khác được sống, được lớn lên và được mơ ước. Nếu bạn đọc muốn đồng hành, chương trình luôn sẵn sàng tiếp nhận sự hỗ trợ để tiếp tục cứu giúp những bệnh nhi tim trên khắp cả nước.