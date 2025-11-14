Điều gì giúp Number 1 hơn cả một chai nước tăng lực?

Thương hiệu không chỉ mang đến nguồn năng lượng thật, mà còn đặt ra chuẩn mực nước tăng lực không chất bảo quản, dẫn đầu cuộc cách mạng "năng lượng sạch" cho người Việt.

Gen Z muốn gì từ một chai nước tăng lực?

Trong thế giới chạy đua áp lực và tốc độ, "tăng lực" giờ không chỉ là tiếp năng lượng. Nó là lời tuyên chiến với mệt mỏi, là cách tiếp năng lượng đúng – sạch – an tâm để tiếp tục bứt phá mà không phải trả giá.

Gen Z tìm kiếm sản phẩm không chất bảo quản, vừa tiếp năng lượng, vừa có trách nhiệm với bản thân và môi trường để tiếp lửa đam mê.

Nhiều người trẻ luôn có sẵn chai Number 1 trên bàn làm việc. Với họ, "tăng lực" giờ không chỉ giúp tỉnh táo, mà còn là cách tiếp năng lượng sạch để bền đam mê mỗi ngày.

Khảo sát Nielsen cho thấy 70% người Việt nói không với chất bảo quản và 8/10 người sẵn sàng chi nhiều hơn cho sản phẩm không chất bảo quản, trong đó đa phần là Gen Y và Gen Z, thế hệ ưu tiên sức khỏe và bền vững.

"Trước đây mình uống nước tăng lực chỉ để tỉnh táo. Nhưng từ khi biết Number 1 không chất bảo quản, mình yên tâm hơn, biết đang tiếp năng lượng đúng cho cơ thể," Đăng Lĩnh, 27 tuổi, một designer ở TP.HCM chia sẻ.

Với anh, "tăng lực" không chỉ để làm việc hiệu quả mà còn là sống trọn vẹn– bền đam mê – sống có ý thức. Đó cũng chính là tinh thần Number 1 đã theo đuổi suốt hành trình hơn 20 năm.

Vì sao Number 1 không cần sử dụng chất bảo quản?

Phía sau mỗi chai Number 1 là hành trình gần 20 năm kiên định với triết lý: "Không gì là không thể."

Dây chuyền chiết lạnh vô trùng Aseptic hiện đại tại nhà máy Number 1, nơi mỗi chai nước tăng lực được tạo ra với công nghệ "xanh" tối tân, giữ trọn năng lượng tinh khiết mà không cần chất bảo quản.

Năm 2006, khi ngành giải khát Việt vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ chiết nóng, Number 1 đã quyết đoán đầu tư hàng trăm triệu USD để mang về công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic từ Tập đoàn toàn cầu GEA, công nghệ được xem là "phát minh thế kỷ" của ngành đồ uống thế giới.

Aseptic mang đến sự đột phá với đặc tính chiết lạnh và vô trùng tuyệt đối: từ chai, nắp, nước đến môi trường chiết. Nhờ đó, Number 1 giữ trọn hương vị và dưỡng chất mà không cần chất bảo quản.

Ông Vincent Mauer, Tổng giám đốc GEA Việt Nam & Philippines, nhấn mạnh: "Phương pháp này bảo tồn giá trị dinh dưỡng và hương vị tốt hơn thanh trùng truyền thống. Kéo dài hạn sử dụng mà không dùng chất bảo quản, giữ chất lượng ổn định, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng."

Ông Vincent Mauer, Tổng giám đốc Công ty TNHH GEA Việt Nam và Philippines chia sẻ về công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic.

Với Number 1, Aseptic không chỉ là công nghệ giúp sản phẩm không chất bảo quản mà còn là cam kết sống xanh.

Theo ông Vincent Mauer, Mỗi một dây chuyền công nghệ Aseptic thế hệ thứ 7 giúp giảm tiêu thụ nước đến 91%. Nhờ thế, các khách hàng của GEA như Number 1 tiết kiệm đến 97.500 m3 nước mỗi năm, tương ứng với lượng nước sử dụng cho 2.100 người trong một năm.

"GEA tập trung giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng nhựa PET, đây là nơi chúng tôi có thể tạo ra sự khác biệt lớn nhất", ông Vincent Mauer khẳng định.

Ông dẫn chứng tại chính thị trường Việt Nam, với ứng dụng công nghệ Aseptic thế hệ thứ 7, các chai Number 1 đã giảm được trọng lượng tới 50%, từ 27 gram xuống còn 13,5 gram, tương đương với lượng phát thải khí nhà kính CO2 giảm 20% trên mỗi chai sản phẩm.

Một chai nước tăng lực, nhưng là cả một lựa chọn cho sức khỏe, cho môi trường, cho tương lai.

Hơn cả "tăng lực": Là năng lượng để bền đam mê

"Mình quay vlog xuyên đêm, uống nhiều, nên Number 1 không chất bảo quản giúp mình yên tâm. Vừa tiếp năng lượng để làm việc hiệu quả, vừa tỉnh táo tức thì, hương vị mạnh mà không gắt, đó là lý do mình chọn Number 1." Lê Minh Quân (28 tuổi, content creator, Đồng Nai) kể.

Với Number 1, mục tiêu chưa bao giờ chỉ là "giúp tỉnh táo trong vài giờ". Đại diện Number 1 khẳng định: "Chúng tôi muốn sản phẩm là nguồn năng lượng bền bỉ, làm nền tảng để mỗi người kiến tạo phiên bản "Number 1" của chính mình."

Với hàng triệu người trẻ, Number 1 không chỉ là nguồn năng lượng giúp tỉnh táo tức thì, mà còn là giữ lửa đam mê, dám bước tới, dám chinh phục để trở thành phiên bản "Number 1" của chính mình.

Hai thập kỷ qua, hành trình ấy vẫn được Number 1 giữ vững, tiếp năng lượng thật cho những con người thật.

Năm 2016 Number 1 đạt chứng nhận Halal dành cho các quốc gia Hồi giáo. Năm 2017, tiếp tục ghi dấu chứng nhận FDA Hoa Kỳ, mở đường vươn ra châu Á và châu Âu, khẳng định chất lượng Việt chuẩn quốc tế.

Từ công nhân ca đêm, sinh viên thức khuya, đến nhân viên văn phòng chạy deadline… ai cũng tìm thấy trong Number 1 nguồn năng lượng sạch và bền bỉ, vừa để bứt phá, vừa an tâm.

Mỗi lần bật nắp Number 1, là một lần bạn chọn tỉnh táo, chọn đam mê, chọn sống sạch để bứt phá thật xa. Vì để kiến tạo và duy trì phiên bản "Number 1" của chính mình, chọn đúng năng lượng luôn là bước đầu tiên.







