LPBank và Novaland ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Sự hợp tác này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và bất động sản.

Buổi lễ ký kết có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai bên. Về phía LPBank có ông Hồ Nam Tiến – Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Quốc Khánh – Tổng Giám đốc, bà Vũ Nam Hương – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp, ông Đặng Công Hoàn – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ.

Về phía Novaland có ông Bùi Cao Nhật Quân – Chủ tịch Hội đồng điều hành, ông Dương Văn Bắc – Tổng Giám đốc, bà Trần Thị Thanh Vân – Phó Tổng Giám đốc, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Ông Vũ Quốc Khánh - Tổng Giám đốc LPBank (phải) và ông Dương Văn Bắc - Tổng Giám đốc Novaland (trái) thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo hai bên.

Theo thỏa thuận hợp tác, LPBank và Novaland sẽ phối hợp triển khai nhiều nội dung trọng tâm nhằm hỗ trợ hoạt động đầu tư, phát triển dự án và mở rộng các dịch vụ tài chính cho khách hàng. LPBank sẽ nghiên cứu và xem xét cung cấp các giải pháp tài chính tổng thể, bao gồm hỗ trợ vốn, tái cấu trúc tài chính và quản trị dòng tiền cho Novaland.

Trong bối cảnh Tập đoàn đang từng bước tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án trọng điểm, sự đồng hành của LPBank được kỳ vọng sẽ góp phần tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn, thúc đẩy hoạt động đầu tư trong thời gian tới.

Hai bên cũng sẽ phối hợp triển khai các chương trình tín dụng dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu mua bất động sản do Novaland phát triển. Đồng thời, LPBank xem xét cung cấp các dịch vụ tín dụng, bảo lãnh và thanh toán cho nhà thầu, nhà cung cấp và các đối tác tham gia triển khai dự án, góp phần bảo đảm dòng vốn và tiến độ thi công.

Ngoài ra, LPBank sẽ cung cấp thêm các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng như tín dụng, tiền gửi, ngân hàng điện tử, bảo hiểm cùng các giải pháp quản trị dòng tiền, đồng thời tăng cường kết nối khách hàng giữa hai bên. Hợp tác được kỳ vọng mở ra thêm cơ hội kinh doanh và mang lại nhiều lựa chọn tài chính thuận tiện cho khách hàng.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Vũ Quốc Khánh – Tổng Giám đốc LPBank cho biết: "Hợp tác với Novaland là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng quan hệ đối tác của LPBank với các doanh nghiệp lớn trong những lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Với năng lực tài chính vững mạnh và hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ đa dạng, LPBank kỳ vọng sẽ đồng hành cùng Novaland triển khai các giải pháp tài chính tổng thể, bao gồm hỗ trợ vốn, tái cấu trúc tài chính và quản trị dòng tiền, góp phần thúc đẩy hoạt động đầu tư và phát triển các dự án trong thời gian tới."

Ông Dương Văn Bắc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland chia sẻ: "Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của Tập đoàn cơ bản được phục hồi, việc ký kết hợp tác toàn diện với LPBank là bước đi tích cực và kịp thời, góp phần tạo thêm động lực để Novaland đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc tài chính toàn diện và vững bước trong giai đoạn tăng trưởng mới. Chúng tôi kỳ vọng hai bên sẽ khai thác tối đa thế mạnh hệ sinh thái và năng lực cốt lõi của nhau để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mỗi bên, từ đó gia tăng giá trị cho khách hàng, hướng tới mục tiêu chung là sự phát triển bền vững của thị trường."

Ông Hồ Nam Tiến – Chủ tịch HĐQT LPBank (phải) và ông Bùi Cao Nhật Quân – Chủ tịch Hội đồng điều hành Novaland (trái) trao hoa kỷ niệm, mừng thành công của Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa LPBank và Novaland được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng trong thời gian tới, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ sinh thái tài chính – bất động sản tại Việt Nam.

Thông tin bổ sung:

Về LPBank:

Thành lập năm 2008, LPBank hiện là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn tại Việt Nam với mạng lưới hoạt động rộng khắp. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 605.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay khách hàng gần 387.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 14.269 tỷ đồng – mức cao nhất trong lịch sử hoạt động. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 28,3%, thuộc nhóm thấp nhất ngành.

Về Novaland:

Novaland là Tập đoàn đầu tư và phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, hiện phát triển 3 mảng sản phẩm chủ lực, gồm: Bất động sản Đô thị, Bất động sản Du lịch và Bất động sản Công nghiệp.

Trải qua hành trình hơn 34 năm hình thành và phát triển, Novaland đang sở hữu danh mục hơn 50 dự án bất động sản và ghi dấu ấn với những công trình và sản phẩm dẫn đầu xu hướng, tác động tích cực đến quá trình phát triển đô thị và phát triển du lịch tại các tỉnh thành phía Nam và Nam Trung Bộ; đồng thời đóng góp lớn cho việc gia tăng giá trị kinh tế và an sinh xã hội tại các địa phương.

