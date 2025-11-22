Đẩy nhanh tiến độ đóng điện các dự án 110 KV tại TP HCM

Vừa qua, Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) và Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (EVNSPC) đã có cuộc họp trao đổi, thống nhất hướng giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ đóng điện các công trình 110 KV trên địa bàn TP HCM (thuộc tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Các dự án 110 KV tại Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ)

Sau khi sáp nhập vào TP HCM, ngành điện thành phố đã sắp xếp các công ty điện lực của 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây thành 5 công ty điện lực trực thuộc gồm các Công ty Điện lực: Bình Dương, Bến Cát, Thuận An, Đất Đỏ và Vũng Tàu. Số lượng các dự án lưới điện 110 KV triển khai đầu tư tại địa bàn là 62 dự án.

Theo đó, danh mục các dự án đầu tư xây dựng do EVNSPC làm chủ đầu tư thông qua các Ban A quản lý dự án trên địa bàn Bình Dương (cũ) có 40 dự án. Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có 22 dự án.

EVNHCMC và EVNSPC họp về việc thực hiện các dự án lưới điện 110 KV

Hiện nay, Ban Quản lý dự án Lưới điện TP HCM đã rà soát 25 dự án chuẩn bị đầu tư, chưa khởi công (17 dự án tại Bình Dương và 8 dự án tại Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) tiếp nhận từ EVNSPC để tiếp tục triển khai. Đối với 17 dự án đang được EVNSPC triển khai thi công hoàn tất bàn giao cho EVNHCMC tiếp nhận quản lý vận hành. Trong quá trình triển khai thực hiện còn một số khó khăn và trở ngại đặc biệt là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Phối hợp chặt chẽ để hoàn thành đúng kế hoạch

Sau khi trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến tình hình thi công và công tác phối hợp triển khai đóng điện các công trình lưới điện 110 KV, các bên đã thống nhất việc phối hợp thực hiện các dự án theo từng nội dung cụ thể.

Ông Đoàn Đức Hưng, Phó tổng giám đốc EVNSPC

Tại cuộc họp, ông Bùi Hải Thành, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực hỗ trợ EVNSPC với tinh thần trách nhiệm cao nhất, vì mục tiêu chung là hoàn thành các dự án đúng tiến độ, kế hoạch để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực. Trong đó, 2 Công ty Điện lực khu vực Bình Dương và Vũng Tàu tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các ban quản lý dự án của EVNSPC trong các công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng, phối hợp trong quá trình đăng ký đóng, cắt điện, nghiệm thu công trình/hạng mục công trình theo phân cấp quản lý vận hành...

Ông Bùi Hải Thành, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC trao đổi tại cuộc họp

Cuộc họp cũng thống nhất, giao các đơn vị trực thuộc 2 bên chủ động, thường xuyên phối hợp trong quá trình triển khai để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, trường hợp có phát sinh các khó khăn, vướng mắc, các Ban QLDA của EVNSPC kịp thời thông tin, phối hợp với EVNHCMC và các đơn vị liên quan để được hỗ trợ, giải quyết với mục tiêu hoàn thành các dự án trong năm 2025, bảo đảm cung cấp điện cho địa bàn Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2026 và những năm tiếp theo.