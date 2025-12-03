Văn hóa – Giải trí
03/12/2025 19:16

Dàn Sao “khủng” và 80 Miss Cosmo quốc tế sắp đổ bộ tại Lâm Đồng

In bài viết

Lễ hội Trà Quốc tế - World T.E.A Fest 2025 sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa, nghệ thuật, giải trí cuối năm tại Lâm Đồng.

Noo Phước Thịnh, Bích Phương, Tăng Duy Tân, Trang Pháp và nhiều nghệ sĩ sắp "đổ bộ", sẵn sàng khuấy đảo xứ ngàn hoa

Lễ hội Trà Quốc tế - World T.E.A Fest 2025 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, lần đầu tiên diễn ra tại Đà Lạt từ ngày 11-11 đến 7-12. Sự kiện không chỉ tôn vinh văn hóa trà Việt mà còn tạo cú hích quan trọng cho du lịch, ngoại giao, kinh tế và hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế của Lâm Đồng.

Đặc biệt, từ ngày 5 - 7.12 sẽ là chuỗi hoạt động quy mô, quy tụ dàn nghệ sĩ "khủng" của Vbiz và quốc tế. Những giọng ca hàng đầu như Noo Phước Thịnh, Bích Phương cùng nhiều ca sĩ trẻ đang được yêu thích hứa hẹn mang đến không khí bùng nổ cho mùa lễ hội cuối năm tại cao nguyên Đà Lạt.

Tối 5-12, Lễ khai mạc tại Quảng trường Lâm Viên - Xuân Hương sẽ mở màn cho chuỗi hoạt động bằng chương trình nghệ thuật sôi động với sự góp mặt của Noo Phước Thịnh, Dương Hoàng Yến, Trang Pháp, Đông Hùng, Duy Linh, NSƯT Quỳnh Hương, Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid (Tata) và Miss Cosmo Vietnam Xuân Hạnh. Khán giả sẽ được thưởng thức loạt bản hit quen thuộc như Một vòng Việt Nam, Hello Việt Nam, Đi giữa trời rực rỡ, Chạm khẽ tim anh một chút thôi, Những kẻ mộng mơ…

Đêm khai mạc còn trở nên rực rỡ hơn với màn trình diễn Carnival của 80 thí sinh Miss Cosmo quốc tế trong trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa các quốc gia, tạo nên không khí sôi động và giàu bản sắc giữa lòng Đà Lạt.

Tea Fest – chương trình âm nhạc, trình diễn Miss Cosmo mang đến trải nghiệm văn hóa nghệ thuật Việt Nam và thế giới đầy ấn tượng

Ngày 6-12, chương trình Tea Fest tại Nhà máy chè cổ 1927 tiếp tục là điểm nhấn với sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại qua phần trình diễn của Liz Kim Cương, Đức Tuấn, Thủy Bùi, MLee, Tăng Duy Tân và Akari. 80 thí sinh Miss Cosmo Quốc tế sẽ trình diễn áo dài, tái hiện bản sắc các vùng trà, mang đến khoảnh khắc giao thoa nghệ thuật Đông - Tây độc đáo.

Tuyến đường trung tâm Đà Lạt và Bảo Lộc sẽ sôi động sắc màu carnival với dàn xe cổ cùng các mô hình xe sáng tạo lấy cảm hứng từ văn hóa trà của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

Lễ hội Trà quốc tế 2025 sẽ khép lại bằng đêm bế mạc 7-12 tại Quảng trường Lâm Viên với sự xuất hiện của Bích Phương, Tăng Duy Tân, Hiền Thục, Ngô Lan Hương, Kay Trần. Những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng kết hợp sôi động hứa hẹn tạo ra khoảnh khắc ấn tượng, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp tinh hoa của văn hóa trà Việt.

World T.E.A Fest 2025 không chỉ là một lễ hội văn hóa - nghệ thuật mà còn là sự kiện đa chiều kết hợp du lịch, kinh tế và ngoại giao. Bên cạnh các chương trình nghệ thuật hoành tráng, Lễ hội còn tạo không gian trải nghiệm trà chuyên sâu, triển lãm văn hóa và mở rộng giao thương quốc tế.

Lễ hội do Nam A Bank, Thương hiệu Đôi Dép, Công ty Cổ phần chè Lâm Đồng và Tổ chức Miss Cosmo đồng tổ chức.

T. N
từ khóa : màn trình diễn, Chương trình nghệ thuật, xúc tiến thương mại, lễ khai mạc, mùa lễ hội, Nam A Bank, Thương mại quốc tế, DOIDEP
Béo phì - Mối nguy ngầm và những biến chứng nguy hiểm

Béo phì - Mối nguy ngầm và những biến chứng nguy hiểm

Dinh dưỡng – Sức khỏe 16:01

Béo phì không đơn giản chỉ là vấn đề thẩm mỹ, mà là bệnh mạn tính phức tạp có liên quan đến nhiều biến chứng sức khỏe và cần điều trị sớm.

Vinpearl Equestrian Cup 2025: Bước đột phá của thể thao cưỡi ngựa Việt Nam

Vinpearl Equestrian Cup 2025: Bước đột phá của thể thao cưỡi ngựa Việt Nam

Điểm đến hấp dẫn 14:45

Vinpearl Equestrian Cup 2025 khẳng định vai trò tiên phong khi góp phần xây dựng sân chơi đẳng cấp quốc tế dành cho các câu lạc bộ mã thuật tại Việt Nam

Vì sao bảng xếp hạng Sở Y tế TP HCM là cơ sở tin cậy chọn nha khoa chuẩn chất lượng?

Vì sao bảng xếp hạng Sở Y tế TP HCM là cơ sở tin cậy chọn nha khoa chuẩn chất lượng?

Dinh dưỡng – Sức khỏe 10:08

Bảng xếp hạng chất lượng phòng khám Răng Hàm Mặt của Sở Y tế TP HCM là nguồn thông tin chính thống, Nha Khoa Kim được xếp hàng đầu trong danh sách này.

Doanh nhân Vũ Cẩm Nhung xúc động khi ghé thăm các bé mổ tim, cam kết đồng hành lâu dài

Doanh nhân Vũ Cẩm Nhung xúc động khi ghé thăm các bé mổ tim, cam kết đồng hành lâu dài

Thị trường 13:30

Cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung - đại diện Tenamyd Cosmetic vừa ghé thăm các em nhỏ vừa trải qua ca mổ tim tại TP HCM và Hà Nội, qua chương trình Vết Sẹo Cuộc Đời.

Nhà Khoa học người Việt được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo Quốc gia Hoa Kỳ

Nhà Khoa học người Việt được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo Quốc gia Hoa Kỳ

Giáo dục - Cộng đồng 15:25

GS.TS. Henry Nguyễn được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo Quốc gia Hoa Kỳ (US National Academy of Inventors – NAI).

Hảo Hảo Concert - The Journey of 25: Đại tiệc âm nhạc bùng nổ chào mừng 25 năm

Hảo Hảo Concert - The Journey of 25: Đại tiệc âm nhạc bùng nổ chào mừng 25 năm

Văn hóa – Giải trí 15:24

Không khí mùa lễ hội cuối năm tại TP HCM trở nên nóng hơn bao giờ hết khi Hảo Hảo chính thức "kéo còi" cho Hảo Hảo Concert - The Journey of 25.

Sân bay quốc tế và cơ hội bứt phá của du lịch biển phía Đông TP HCM

Sân bay quốc tế và cơ hội bứt phá của du lịch biển phía Đông TP HCM

Thị trường 08:00

Sân bay quốc tế không chỉ là hạ tầng di chuyển mà còn là “cầu nối” mở lối cho du lịch Việt Nam.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn