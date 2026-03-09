VPBankS triển khai gói ưu đãi kép: 0% lãi vay margin hoặc miễn phí giao dịch

Thấu hiểu áp lực đó, VPBankS triển khai chính sách lãi vay margin 0%, miễn phí giao dịch hỗ trợ nhà đầu tư giảm gánh nặng chi phí, linh hoạt cơ cấu danh mục và chủ động nắm bắt cơ hội ngay cả khi biến động.

VPBankS tung hàng loạt ưu đãi lớn đầu năm 2026

Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS, HoSE: VPX) vừa công bố hàng loạt chính sách ưu đãi mới dành cho nhà đầu tư.

Trong khuôn khổ chương trình triển khai từ ngày 26-2-2026 đến 31-7-2026, VPBankS áp dụng chính sách ưu đãi dành cho hai nhóm khách hàng gồm khách hàng mở mới và khách hàng inactive, với cơ chế lựa chọn linh hoạt giữa hai gói quyền lợi.

Cụ thể, chương trình áp dụng cho khách hàng cá nhân hoặc tổ chức trong nước mở mới tài khoản chứng khoán tại VPBankS trong thời gian diễn ra ưu đãi. Đồng thời, nhóm khách hàng inactive - những nhà đầu tư đã mở tài khoản trước ngày 30-9-2025, không phát sinh giao dịch trong 90 ngày trước ngày 31-12-2025 và có giá trị tài sản ròng (NAV) trung bình 90 ngày trước 31-12-2025 dưới 3 triệu đồng - cũng thuộc diện được tham gia.

Khách hàng đủ điều kiện được lựa chọn một trong hai gói ưu đãi riêng biệt.

Với gói ưu đãi miễn phí giao dịch (Zero Fee), VPBankS sẽ miễn các khoản phí giao dịch từ phía công ty chứng khoán, chỉ áp dụng mức phí thu hộ để thanh toán cho Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định hiện hành đối với giao dịch cổ phiếu và chứng quyền.

Ở lựa chọn thứ hai - gói ưu đãi lãi suất ký quỹ (Zero Margin) - khách hàng không phải chịu lãi suất với dư nợ dưới 100 triệu đồng. Phần dư nợ từ 100 triệu đến 300 triệu đồng áp dụng lãi suất ưu đãi 9,9%/năm. Tổng hạn mức dành cho toàn chương trình lên tới 1.000 tỉ đồng.

Việc tách bạch hai gói ưu đãi giúp nhà đầu tư chủ động lựa chọn phương án tối ưu theo nhu cầu: hoặc tối giản chi phí giao dịch, hoặc giảm mạnh chi phí vốn vay ký quỹ trong giai đoạn thị trường có nhiều cơ hội.

Song hành cùng nhà đầu tư, lực đẩy tăng trưởng bền vững

Bức tranh kinh tế toàn cầu gần đây tiếp tục cho thấy sự bất định khi nhiều yếu tố rủi ro cùng lúc gia tăng. Căng thẳng thương mại vẫn chưa hạ nhiệt, các điểm nóng địa chính trị, đặc biệt những diễn biến mới tại Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng và ổn định khu vực.

Trên thị trường tài chính, tâm lý phòng thủ gia tăng khi nhà đầu tư thận trọng trước những nguy cơ. Chứng khoán quốc tế tăng giảm đan xen với biên độ lớn, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển tới các kênh trú ẩn như vàng. Tại Việt Nam, VN-Index cũng chịu tác động mạnh.

Trong bối cảnh đó, việc giảm chi phí giao dịch và chi phí vốn vay trở thành lực đỡ quan trọng. Chính sách miễn phí giao dịch hoặc áp dụng lãi suất margin 0% ở ngưỡng dư nợ thấp tạo ra một lớp đệm tài chính cần thiết trong giai đoạn thị trường chưa hình thành xu hướng rõ ràng.

Đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ hoặc những người mới tham gia thị trường, khoản tiết kiệm này còn có ý nghĩa đáng kể khi tổng quy mô vốn còn hạn chế. Việc được miễn, giảm lãi margin trong giai đoạn đầu không chỉ giúp bảo toàn lợi nhuận, mà còn giảm áp lực tâm lý khi thị trường rung lắc, qua đó tạo động lực để nhà đầu tư ở lại lâu hơn và tích lũy kinh nghiệm thay vì rời bỏ thị trường chỉ vì chi phí bào mòn.

Quan trọng hơn, một chính sách ưu đãi quy mô lớn còn mang lại tác động tâm lý tích cực. Khi công ty chứng khoán sẵn sàng chia sẻ lợi ích thông qua giảm phí và hỗ trợ vốn, nhà đầu tư có thêm niềm tin để duy trì sự hiện diện trên thị trường thay vì rút lui trong giai đoạn rung lắc.

Chính sách ưu đãi mạnh tay, vì thế, cũng phản ánh vị thế ngày càng rõ nét của VPBankS trên thị trường chứng khoán, trong mảng môi giới và cho vay ký quỹ.

Tính đến cuối năm 2025, công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái VPBank vào top 3 toàn ngành về quy mô vốn chủ sở hữu và dư nợ cho vay margin. Quý IV-2025, VPBankS lần đầu lọt top 10 thị phần tại HoSE, đồng thời duy trì vị trí top 10 trên HNX và UPCoM. Quy mô khách hàng vượt 1,1 triệu tài khoản là nền tảng để công ty tiếp tục mở rộng hoạt động bán chéo sản phẩm.

Với chính sách miễn phí giao dịch hay lãi vay margin 0%/năm đến hết 31-7 với hạn mức lớn, VPBankS đang giúp khách hàng tối ưu chi phí để mở rộng cơ hội trên thị trường. Trong một giai đoạn mà lợi nhuận ròng phụ thuộc ngày càng nhiều vào khả năng kiểm soát chi phí, "đầu tư thảnh thơi" không còn là khẩu hiệu, mà trở thành lợi thế có thể đo đếm.