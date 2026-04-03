Công ty Thủy điện Buôn Kuốp sẵn sàng cho mùa khô 2026

Bước vào mùa khô năm nay, Công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến phối hợp địa phương, nhằm bảo đảm hoàn thành tốt công tác sản xuất điện, đồng thời cấp nước cho hạ du, phục vụ sinh hoạt và canh tác hiệu quả.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã chủ động tích nước từ cuối năm 2025 để sẵn sàng cho mùa khô 2026. Nhờ đưa mực nước hồ Buôn Tua Srah (điều tiết năm) lên cao trình 487,28 m/487,50 m vào cuối năm, đơn vị đã tạo được nguồn lực dự phòng quan trọng, bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp hạ du và góp phần duy trì ổn định hệ thống điện quốc gia trong mùa khô 2026.

Hồ chứa nước nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp

Trong 03 tháng đầu năm 2026, lưu lượng nước về hồ Buôn Tua Srah cao hơn cùng kỳ năm 2025 và trung bình nhiều năm. Các hồ Buôn Kuốp và Srêpốk 3 cũng ghi nhận lưu lượng nước về khá cao. Nhờ đó, tổng sản lượng điện sản xuất của Công ty trong quý I/2026 được 474 triệu kWh, đạt 110% kế hoạch Tổng Công ty giao.

Theo dự báo khí tượng thủy văn, hiện tượng ENSO đã chuyển sang pha nóng (El Nino). Tổng lượng mưa từ tháng 4 - 12/2026 dự kiến thấp hơn/xấp xỉ TBNN, mùa mưa có khả năng bắt đầu vào giữa tháng 5. Trên cơ sở đó, Công ty dự kiến từ tháng 4 - 7/2026 sẽ sản xuất khoảng 668 triệu kWh, nâng tổng sản lượng 7 tháng đầu năm lên khoảng 1.141 triệu kWh.

Song song với nhiệm vụ phát điện, Công ty chú trọng công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị. Vừa qua, công tác Đại tu tổ máy H2-Srêpốk 3 đã hoàn thành, vượt tiến độ hơn 23 giờ so với kế hoạch. Các tổ máy tại Nhà máy Buôn Tua Srah và Buôn Kuốp cũng đã được lên kế hoạch bảo dưỡng trong tháng 4 và tháng 5-2026.

Chuyên gia và kỹ sư Công ty Thủy điện Buôn Kuốp kiểm tra hệ thống điều tốc mới

Thực hiện theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa, Công ty luôn chú trọng hài hòa giữa phát điện và cấp nước cho hạ du. Từ tháng 12-2025 đến tháng 01-2026, lãnh đạo Công ty đã làm việc với chính quyền các xã Quảng Phú, Nâm Nung, Nam Đà (tỉnh Lâm Đồng) và Nam Ka (tỉnh Đắk Lắk) để thống nhất nhu cầu sử dụng nước. Để phù hợp với tập quán sản xuất của người dân, Công ty đã phối hợp các bên liên quan, điều chỉnh thời gian vận hành cấp nước liên tục từ 07 giờ sáng sang khung giờ từ khoảng 15 giờ chiều đến sáng hôm sau. Ngày 27-02-2026, kế hoạch khai thác tài nguyên nước năm 2026 của Công ty đã được gửi đến UBND tỉnh, Sở Công Thương và Sở NN&MT 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng để thông báo cho người dân các địa phương nắm và chủ động kế hoạch canh tác, phối hợp lấy nước hiệu quả.

Ban lãnh đạo Công ty cùng Lãnh đạo xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng họp bàn phương án vận hành điều tiết nước phục vụ sản xuất, phòng chống hạn vụ Đông Xuân 2025-2026

Trong thời gian tới, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp tiếp tục bám sát quy trình vận hành liên hồ chứa, khai thác hiệu quả tài nguyên nước, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật năm 2026 do EVNGENCO3 giao.