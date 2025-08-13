Doanh nghiệp
Công ty Thủy điện Buôn Kuốp bảo đảm vận hành an toàn, duy trì thiết bị ổn định, tin cậy và nâng cao hiệu quả sản xuất điện

Từ đầu mùa khô đến tháng 7-2025, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn mùa khô năm 2025.

Thực hiện Chỉ thị liên tịch của Tổng Công ty Phát điện 3 và Công đoàn Tổng Công ty phát động phong trào thi đua năm 2025, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã phối hợp cùng Công đoàn Công ty tổ chức triển khai thi đua trong toàn thể CB-CNV. Nội dung trọng tâm là bảo đảm vận hành an toàn, giảm sự cố, duy trì thiết bị ổn định, tin cậy và nâng cao hiệu quả sản xuất điện.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp sản xuất điện mùa khô 2025 an toàn, hiệu quả- Ảnh 1.

Hồ chứa Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah

Từ đầu năm đến nay, Công ty đã thực hiện đồng bộ các giải pháp về quản lý vận hành và công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng thiết bị tổ máy, tổ chức trực xử lý sự cố và khắc phục nhanh chóng các hiện tượng bất thường trong quá trình vận hành các nhà máy. Các tổ máy của Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah và Srêpốk 3 đều được bảo trì định kỳ theo phương pháp RCM, bảo đảm chất lượng và tiến độ, vật tư dự phòng nóng được kiểm soát tốt. Nhờ đó, các hệ thống thiết bị vận hành ổn định và tin cậy, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất điện của các nhà máy.

Hơn nữa, với điều kiện thủy văn tương đối thuận lợi, nên các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật trong giai đoạn thi đua đều đạt và vượt kế hoạch: hệ số khả dụng toàn giai đoạn đạt 91,97%, sản lượng điện phát là 965 triệu kWh, đạt 147% chỉ tiêu phát động (665 triệu kWh). Công ty bảo đảm không để xảy ra sự cố cháy nổ, tai nạn lao động, và đặc biệt thực hiện tốt việc khai thác hồ chứa, bảo đảm cấp nước hạ du trong suốt mùa khô.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp sản xuất điện mùa khô 2025 an toàn, hiệu quả- Ảnh 2.

CB-CNV Công ty Thủy điện Buôn Kuốp luôn nỗ lực để hoàn thành tốt công tác

Kết quả phong trào thi đua không chỉ phản ánh những nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể CB-CNV Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, mà còn góp phần khẳng định vai trò của đơn vị trong việc duy trì vận hành ổn định, an toàn các nhà máy, bảo đảm cấp nước cho hạ du trên lưu vực sông Srêpốk, phục vụ cho người dân canh tác và sinh hoạt trong mùa kiệt. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để Công ty tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh trong cả năm 2025, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

