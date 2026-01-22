Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ bảo đảm sản xuất điện hiệu quả năm 2025

Đến tham dự Hội nghị có Ông Lê Văn Danh - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc EVNGENCO3; Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên HĐQT cùng các Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Công đoàn, các Ban Tổng Công ty và các đơn vị thành viên.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Ông Lê Vũ Trung - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty trình bày báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Ông Trần Đình Ân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty báo cáo tại Hội nghị

Ông Trần Đình Ân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả công tác năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Công ty đã nỗ lực sản xuất điện, bảo đảm vận hành an toàn, liên tục, hiệu quả với sản lượng điện sản xuất năm 2025 là 7,61 tỷ kWh và hoàn thành 4 chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật Tổng Công ty giao.

Năm 2025, đơn vị triển khai 3 công trình sửa chữa lớn, bảo đảm thiết bị vận hành ổn định, tin cậy; trong đó có 2 công trình hoàn thành vượt tiến độ. Công ty tiếp tục thực hiện đề án giảm thiểu sự cố, nâng cao độ tin cậy và giảm suất hao nhiệt, có 21 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận; đồng thời hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung cho hơn 33.600 hệ thống thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và AI trong công tác vận hành, sửa chữa. Công tác an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và bảo vệ môi trường được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội như tri ân gia đình người có công, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh – liệt sĩ, hỗ trợ hộ nghèo, trao học bổng cho học sinh vượt khó, tổ chức đoàn tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ miền Trung… góp phần lan tỏa hình ảnh người lao động ngành Điện, EVNGENCO3 trách nhiệm, nhân ái và gắn bó với cộng đồng.

Ông Lê Văn Danh - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc EVNGENCO3 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Lê Văn Danh - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc EVNGENCO3 ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tập thể CBCNV Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đạt được trong năm 2025. Đối với nhiệm vụ trong năm 2026, Công ty cần tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: bảo đảm độ khả dụng cao nhất của các tổ máy, tiếp tục đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trẻ hóa đội ngũ CBNV và xây dựng lực lượng kế thừa chất lượng cao. Ông Tổng Giám đốc yêu cầu Ban lãnh đạo và CBNV Công ty tiếp tục giữ vững kỷ luật, đoàn kết, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm dám nhận trách nhiệm, tiếp nối truyền thống vẻ vang mà các thế hệ đi trước đã dựng xây.

Ông Trần Đình Ân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ tiếp thu ý kiến chỉ đạo và sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty trong năm qua. CBCNV Công ty sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2026 và đạt sản lượng điện 11,137 tỷ kWh. Đồng thời thực hiện tốt các giải pháp tối ưu chi phí, nâng cao độ tin cậy, độ khả dụng, vận hành an toàn, linh hoạt, kinh tế của các nhà máy; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số… đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của EVNGENCO3 và ngành điện Việt Nam.

Dịp này, Hội nghị tổ chức biểu dương và trao giấy khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và EVNGENCO3 đến các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025

Lãnh đạo Tổng Công ty và Công đoàn tặng quà CBCNV nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Lãnh đạo Tổng Công ty và Công đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Công ty, ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, việc làm, đồng thời động viên CBCNV tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm mới 2026.