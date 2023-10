Nhiệt điện Phú Mỹ đạt cột mốc phát sản lượng 330 tỉ kWh điện

3/10/2023 548

Vừa qua, Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) đồng hành Báo Dân trí, Công an tỉnh Hà Giang và chính quyền địa phương đã tổ chức buổi lễ khánh thành nhà bán trú Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú (PTDTBT) Tiểu học Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, Hà Giang.