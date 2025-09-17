Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-SNV ngày 10 tháng 09 năm 2025 của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước trân trọng thông báo:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước (HIPC)

Mã số doanh nghiệp: 0305046979

Địa chỉ trụ sở chính: Khu B, Đường số 1, Khu Công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ giao dịch: Trung tâm sinh hoạt công nhân KCN Hiệp Phước – Lô A -DV3, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực kinh doanh: hoạt động dịch vụ việc làm.

Thời gian chấm dứt hoạt động: kể từ ngày 10-9-2025.

Trân trọng cảm ơn các Quý đối tác, Quý khách hàng đã hợp tác cùng Công ty chúng tôi trong thời gian qua.