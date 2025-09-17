Thị trường
17/09/2025 09:31

Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước thông báo chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm

In bài viết

Từ ngày 10-9-2025, Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm theo quyết định của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước thông báo chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm- Ảnh 1.

Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-SNV ngày 10 tháng 09 năm 2025 của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước trân trọng thông báo:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước (HIPC)

Mã số doanh nghiệp: 0305046979

Địa chỉ trụ sở chính: Khu B, Đường số 1, Khu Công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ giao dịch: Trung tâm sinh hoạt công nhân KCN Hiệp Phước – Lô A -DV3, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực kinh doanh: hoạt động dịch vụ việc làm.

Thời gian chấm dứt hoạt động: kể từ ngày 10-9-2025.

Trân trọng cảm ơn các Quý đối tác, Quý khách hàng đã hợp tác cùng Công ty chúng tôi trong thời gian qua.

PV
từ khóa : thu hồi giấy phép, Công ty cổ phần, khu công nghiệp
Đảng bộ Yến sào Khánh Hòa vươn tầm kỷ nguyên mới

Đảng bộ Yến sào Khánh Hòa vươn tầm kỷ nguyên mới

Doanh nghiệp 17:50

Yến sào Khánh Hòa không chỉ là doanh nghiệp sở hữu nghề truyền thống đặc biệt mà còn là nơi hội tụ sức mạnh lãnh đạo của một Đảng bộ vững vàng

Vinmec gây ấn tượng với robot y tế “Make in Vietnam” và công nghệ 3D đột phá

Vinmec gây ấn tượng với robot y tế “Make in Vietnam” và công nghệ 3D đột phá

Dinh dưỡng – Sức khỏe 17:50

Vinmec dự kiến sẽ đưa robot VinMotion Motion One "Make in Vietnam" vào vận hành tại khu vực sảnh tiếp đón như một nhân viên y tế thông minh

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025: 3 kiến nghị từ Tập đoàn TTC

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025: 3 kiến nghị từ Tập đoàn TTC

Doanh nghiệp 14:43

Chiều 16-9-2025, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025), phiên đối thoại cấp cao đã diễn ra trọng thể.

Mở quán cà phê chỉ 90 triệu đồng, diện tích đến 90m2! giấc mơ này liệu có khả thi?

Mở quán cà phê chỉ 90 triệu đồng, diện tích đến 90m2! giấc mơ này liệu có khả thi?

Khởi nghiệp 14:18

“Đợi đến khi đủ vốn, đủ kinh nghiệm, đủ kiến thức và thực sự an tâm thì mới mở quán cà phê kinh doanh” là suy nghĩ của nhiều người. Nhưng vốn như thế nào là đủ?

Pharmacity và Organon: Xây dựng điểm chạm y tế, tiên phong vì sức khỏe phụ nữ

Pharmacity và Organon: Xây dựng điểm chạm y tế, tiên phong vì sức khỏe phụ nữ

Sản xuất - Kinh doanh 14:18

Ngày 9-9 vừa qua, Pharmacity và Organon – tập đoàn dược phẩm toàn cầu có trụ sở tại New Jersey, Hoa Kỳ – đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.

iPhone 17 & camera Center Stage: Đột phá selfie với chuẩn nhiếp ảnh mới

iPhone 17 & camera Center Stage: Đột phá selfie với chuẩn nhiếp ảnh mới

Sản phẩm 14:17

Apple tiếp tục gây chấn động với thế hệ iPhone mới, nổi bật là camera Center Stage – cuộc cách mạng cho nhiếp ảnh selfie.

Chuẩn sống thương gia - "Tấm hộ chiếu" mới cho thế hệ trẻ thành đạt

Chuẩn sống thương gia - "Tấm hộ chiếu" mới cho thế hệ trẻ thành đạt

Cơ hội an cư 14:17

Tại đại đô thị hiện đại như Vinhomes Grand Park, từng tiện ích, từng mét vuông đều kiến tạo môi trường giúp cư dân trẻ định hình phong cách sống thành đạt.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn