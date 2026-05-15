15/05/2026 16:28

TikTok Shop tung gói hỗ trợ 100 tỉ đồng, ưu tiên OCOP, nông sản, làng nghề

Gói hỗ trợ thực hiện trong 6 tháng cuối năm nay, tập trung cho các nhà bán hàng mới; ưu tiên nhóm OCOP, nông sản, sản phẩm làng nghề truyền thống.

Tại sự kiện "CSR Day 2026 - Khơi mở làn sóng tác động mới" tổ chức ngày 13-5 tại Hà Nội, TikTok Shop công bố gói hỗ trợ dành riêng cho hàng Việt trị giá 100 tỉ đồng trong 6 tháng cuối năm 2026.

Tiếp sức nhà bán hàng mới, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt

Thông tin này thu hút sự chú ý trong bối cảnh thương mại điện tử tiếp tục tăng trưởng mạnh, trong khi nhiều kênh bán hàng truyền thống gặp khó do thói quen mua sắm của người tiêu dùng thay đổi nhanh chóng.

Đại diện TikTok Shop cho biết gói hỗ trợ bao gồm các ưu đãi về phí hoa hồng và phí giao dịch dành cho nhà bán hàng mới, đặc biệt là cộng đồng nhà bán hàng OCOP, nông sản và sản phẩm làng nghề truyền thống; cùng các gói tín dụng quảng cáo, voucher ưu đãi và chiến dịch thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt trên nền tảng.

Các chính sách này là một phần trong nỗ lực dài hạn của TikTok Shop nhằm giảm rào cản gia nhập thương mại điện tử, hỗ trợ hàng Việt tăng trưởng bền vững hơn trên nền tảng, đồng thời mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX, tiểu thương và cộng đồng kinh doanh địa phương tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số.

Phiên livestream bán sầu riêng Sáu Hữu

Nền tảng này cho biết với nhóm nhà bán hàng địa phương, rào cản ban đầu không chỉ là chi phí mà còn là kỹ năng vận hành, khả năng tiếp cận người tiêu dùng và năng lực xây dựng nội dung. Vì vậy, gói hỗ trợ được thiết kế để hỗ trợ nhà bán hàng ở nhiều khía cạnh, từ chi phí, quảng cáo, ưu đãi tiêu dùng đến các chiến dịch thúc đẩy hàng Việt.

Về việc nhóm sản phẩm OCOP, nông sản và làng nghề được ưu tiên, TikTok Shop lý giải đây là những nhóm sản phẩm có giá trị kinh tế và văn hóa đặc biệt. TikTok Shop mong muốn hỗ trợ các sản phẩm này mở rộng đầu ra, tăng khả năng được khám phá và lan tỏa câu chuyện địa phương đến người tiêu dùng trên cả nước.

Trước đây, TikTok Shop cũng đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ dành cho nhóm sản phẩm này và gói hỗ trợ mới sẽ có giá trị cao hơn.

Phiên livestream bán hương và trầm OCOP của doanh nghiệp ở Huế

Các thông tin chi tiết về điều kiện áp dụng, mức ưu đãi cụ thể và cách thức tham gia sẽ được công bố trực tiếp đến cộng đồng nhà bán hàng trong thời gian sớm nhất.

Hiện tại, định hướng chung của chương trình là tập trung hỗ trợ các nhà bán hàng Việt mới gia nhập TikTok Shop từ tháng 6 đến tháng 12-2026, ưu tiên nhóm sản phẩm OCOP, nông sản và làng nghề truyền thống.

Định hướng dài hạn

TikTok Shop phủ nhận việc công bố gói hỗ trợ này nhằm bù lại các thay đổi về phí trước đó. Theo doanh nghiệp, đây là một phần trong lộ trình dài hạn nhằm hỗ trợ hàng Việt và nhà bán hàng địa phương tăng trưởng bền vững hơn trên nền tảng.

"Chúng tôi luôn nỗ lực cân bằng giữa việc đầu tư vào hạ tầng, công cụ, dịch vụ và các chương trình hỗ trợ để giúp nhà bán hàng vận hành hiệu quả hơn, tiếp cận người tiêu dùng tốt hơn và phát triển lâu dài trên nền tảng" - đại diện TikTok Shop nhấn mạnh.

TikTok Shop cho biết mục tiêu là tạo thêm điều kiện thuận lợi để nhà bán hàng có thể bắt đầu và tăng trưởng tốt hơn trên nền tảng.

Gói hỗ trợ 100 tỉ đồng được TikTok Shop công bố ngày 13-5 vừa qua

TikTok Shop sẽ theo dõi hiệu quả của chương trình trên nhiều khía cạnh, bao gồm khả năng tham gia của nhà bán hàng mới, mức độ hiện diện của hàng Việt trên nền tảng, hiệu quả của các chiến dịch thúc đẩy tiêu thụ, cũng như mức độ tiếp cận của người tiêu dùng với các nhóm sản phẩm OCOP, nông sản và làng nghề truyền thống.

Quan trọng hơn, TikTok Shop nhìn nhận đây là một phần trong lộ trình dài hạn nhằm xây dựng năng lực kinh doanh số cho cộng đồng nhà bán hàng địa phương, chứ không chỉ là một chương trình ưu đãi ngắn hạn.

Các chiến dịch trước đây của TikTok Shop đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực như giống sầu riêng cổ Sáu Hữu tiêu thụ hơn 10 tấn chỉ trong 48 giờ; khoai sâm đất Tây Bắc trở thành "hiện tượng" của ngành hàng nông sản trên TikTok Shop với hơn 600 tấn được bán ra.

Nhà bán hàng hiện hữu có được hỗ trợ?

TikTok Shop cho biết trọng tâm của gói hỗ trợ 100 tỉ đồng là dành cho nhà bán hàng mới, đặc biệt là nhóm OCOP, nông sản và sản phẩm làng nghề truyền thống.

Bên cạnh đó, gói hỗ trợ cũng bao gồm các cấu phần thúc đẩy hàng Việt trên nền tảng như voucher, tín dụng quảng cáo và chiến dịch tiêu thụ hàng Việt.

Ánh Ngọc
