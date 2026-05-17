Công đoàn Yến sào Khánh Hòa nỗ lực chăm lo cho người lao động

Sáng 16-5, tại Nhà máy CBNL Yến sào Sanvinest Khánh Hòa, 250 công nhân viên đã được đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Quân Y 87 khám sức khỏe miễn phí; tư vấn chế độ dinh dưỡng hợp lý, cách chăm sóc sức khỏe trong môi trường lao động; hướng dẫn phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp thường gặp và xây dựng lối sống khoa học để bảo vệ sức khỏe lâu dài.





Với tinh thần tương thân tương ái và thấu hiểu người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa cùng ban lãnh đạo Công ty đã trao tặng 40 phần quà hỗ trợ cho các đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, những phần quà chúc mừng sinh nhật tháng 5 cũng được trân trọng trao gửi đến tay người lao động, tạo nên một bầu không khí ấm áp và gắn kết.

Dịp này, Ban lãnh đạo Công ty đã trao giấy khen nhằm ghi nhận, biểu dương các đoàn viên xuất sắc có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của công ty.

Cuối chương trình là bữa cơm sum vầy, ấm cúng giữa các cấp lãnh đạo và toàn thể công nhân viên.

Hoạt động này là lời tri ân sâu sắc của Ban lãnh đạo Công ty gửi đến người lao động, qua đó khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc không ngừng xây dựng môi trường làm việc an toàn, gắn kết và hạnh phúc.