Green SM hợp tác với 75 doanh nghiệp vận tải Philippines, hướng tới triển khai 18.497 ôtô VinFast

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng hướng tới việc triển khai tới 18.497 xe điện VinFast phục vụ hoạt động vận tải hành khách. Đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng của Green SM tại Philippines thông qua mô hình hợp tác với các doanh nghiệp vận tải địa phương, kết hợp nền tảng công nghệ và tiêu chuẩn vận hành của Green SM với năng lực triển khai tại từng thị trường.

Các thỏa thuận có sự tham gia của 75 doanh nghiệp vận tải, hợp tác xã hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố Philippines như Metro Manila, Cebu, Davao, Iloilo, Cagayan de Oro, Cavite, Pampanga, Bacolod, Batangas, Baguio và Ozamiz. Đây đều là những khu vực người dân có nhu cầu di chuyển cao và ngày càng quan tâm tới các giải pháp giao thông xanh.

Theo kế hoạch hợp tác, các bên dự kiến triển khai đội xe thông qua cả hình thức đầu tư trực tiếp và thuê dài hạn 18.497 xe, bao gồm các mẫu VinFast VF 5/Herio Green và Limo Green được tối ưu cho vận tải hành khách công nghệ.

Đại diện Green SM và các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải Philippines tại lễ ký kết hợp tác phát triển hệ sinh thái taxi điện tại Philippines

Lễ ký kết đánh dấu bước tiến mới nhất của Green SM trong quá trình triển khai nền tảng di chuyển thuần điện với tiêu chuẩn vận hành đồng bộ tại các đô thị trọng điểm trên khắp khu vực Đông Nam Á.

Trong lộ trình mở rộng này, Philippines đóng vai trò là một trong những thị trường then chốt. Tại đây, Green SM mở rộng theo mô hình hợp tác, kết hợp giữa hệ thống tiêu chuẩn vận hành tập trung và năng lực triển khai tại địa phương. Sau giai đoạn đầu với 2.500 xe hợp tác cùng Xentro Group, giai đoạn tiếp theo được kỳ vọng sẽ mở rộng đáng kể quy mô đội xe cũng như phạm vi hoạt động.

Theo mô hình này, Green SM cung cấp phương tiện điện, nền tảng công nghệ và hệ thống tiêu chuẩn dịch vụ, trong khi đối tác địa phương đảm nhiệm vận hành đội xe và quản lý tài xế. Cách tiếp cận này cho phép đảm bảo chất lượng dịch vụ, tiêu chuẩn an toàn và trải nghiệm người dùng đồng bộ, đồng thời linh hoạt thích ứng với điều kiện từng thị trường. Ngoài ra, mô hình cũng giúp tối ưu khả năng nhân rộng thông qua việc tận dụng mạng lưới vận tải hiện hữu, qua đó tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi sang phương tiện điện diễn ra một cách có lộ trình và hiệu quả.

Ông Gio Colmenares, Tổng Giám đốc Asia Prime Force Corporation, chia sẻ: "Thỏa thuận hợp tác này phản ánh một xu hướng chuyển dịch rộng lớn của ngành vận tải, nơi quy mô, hiệu quả và tính bền vững ngày càng gắn kết chặt chẽ với nhau. Nền tảng của Green SM mang lại một cách tiếp cận có cấu trúc trong việc triển khai xe điện, kết hợp giữa sự rõ ràng trong vận hành và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Chúng tôi không chỉ nhìn nhận đây là cơ hội tại Philippines, mà còn là một phần của sự chuyển đổi rộng hơn của hệ thống giao thông đô thị trong khu vực Đông Nam Á".

Bà Dave Baldoza, Giám đốc Điều hành Green EV Transport Corp và Green Fast Corporation, cho biết: "Đối với các hợp tác xã vận tải, chuyển đổi sang phương tiện điện không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà còn là bài toán phát triển bền vững lâu dài cho các thành viên. Mô hình của Green SM giúp chúng tôi hiện đại hóa đội xe trong khi vẫn đảm bảo sự ổn định vận hành và nguồn khách ổn định. Đây là cơ hội rõ ràng để các hợp tác xã tham gia vào giai đoạn phát triển tiếp theo của giao thông đô thị".

Bà Rachel Ann Villanueva, Chủ tịch Green Will Corporation, nhận định: "Việc mở rộng di chuyển điện đòi hỏi sự phối hợp đầu tư giữa phương tiện, hạ tầng và vận hành. Những mô hình hợp tác như thế này cho thấy cách các thành phần trong hệ sinh thái có thể cùng nhau thúc đẩy triển khai trên quy mô lớn. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng rõ rệt để mô hình này thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi không chỉ tại Philippines, mà còn tại các đô thị đang phát triển trong khu vực".

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc GSM Toàn cầu, chia sẻ: "Điện hóa giao thông không còn là xu hướng trong tương lai, mà đang diễn ra mạnh mẽ tại nhiều đô thị lớn trên thế giới. Đông Nam Á là một trong những khu vực năng động nhất cho quá trình chuyển đổi này. Để triển khai trên quy mô lớn, không chỉ cần công nghệ, mà cần những mô hình có thể vận hành đồng bộ giữa các thị trường, đồng thời linh hoạt theo điều kiện địa phương. Thông qua nền tảng và mô hình hợp tác, Green SM hướng tới thúc đẩy di chuyển điện một cách thực tiễn và bền vững, đồng thời duy trì tiêu chuẩn dịch vụ nhất quán trên toàn hệ thống".

Sau lễ ký kết, các đối tác dự kiến hoàn tất đơn hàng và triển khai vận hành theo từng giai đoạn trong năm 2026. Việc mở rộng này được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành hệ sinh thái di chuyển bền vững hơn tại Philippines, đồng thời tạo thêm cơ hội kinh tế cho các doanh nghiệp vận tải và hợp tác xã. Với kế hoạch triển khai trên nhiều tỉnh, thành phố, Green SM tiếp tục theo đuổi mô hình phát triển cân bằng giữa hiệu quả vận hành, chất lượng dịch vụ và trách nhiệm môi trường.