Doanh nghiệp
15/05/2026 17:33

Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn tham quan nhà máy Sanvinest Khánh Hòa

Sáng 14-5, Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn (nước CHDCND Lào) đã có chuyến thăm và làm việc tại Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu đã đi tham quan thực tế dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa, thuộc Cụm Công nghiệp Sông Cầu, xã Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Tại đây, đoàn được giới thiệu chi tiết về quy trình chế biến khép kín, ứng dụng công nghệ hiện đại kết hợp với phương pháp cổ truyền, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đoàn đại biểu tìm hiểu quy trình sản xuất yến sào

Các đại biểu bày tỏ sự ấn tượng trước quy mô, sự chuyên nghiệp và hệ thống dây chuyền công nghệ tiên tiến của nhà máy. Đoàn đánh giá cao những nỗ lực của Công ty Yến sào Khánh Hòa trong việc không ngừng đổi mới, đa dạng hóa các dòng sản phẩm mang giá trị dinh dưỡng cao, phục vụ thị trường trong nước và vươn tầm xuất khẩu.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân – Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa giới thiệu sản phẩm Công ty với Đoàn đại biểu

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa đã giới thiệu tổng quan về quá trình hình thành, phát triển và những thành tựu của Công ty trong việc bảo tồn, khai thác và phát triển giá trị tài nguyên Yến sào Khánh Hòa.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân – Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa chia sẻ: "Công ty Yến sào Khánh Hòa đã hiện diện ở nước CHDCND Lào hơn 15 năm qua. Đến nay, Công ty đã hợp tác xây dựng 50 nhà yến tại nhiều địa phương của Lào. Đồng thời, hệ thống phân phối các sản phẩm Yến sào Khánh Hòa liên tục được mở rộng thông qua NPP tại đây, góp phần đưa các sản phẩm yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa đến gần hơn với người tiêu dùng Lào. Chúng tôi mong rằng, các sản phẩm mang thương hiệu Yến sào Khánh Hòa sẽ tiếp tục là cầu nối góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác kinh tế và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào".

Chuyến thăm và làm việc góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện

Chuyến thăm và làm việc tại nhà máy là cơ hội để hai bên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, sản xuất và kinh doanh, đồng thời, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa tỉnh Khánh Hòa và Thủ đô Viêng Chăn nói riêng, hai nước Việt Nam - Lào nói chung.

Để tìm hiểu các dòng sản phẩm yến sào Khánh Hòa cao cấp, quý khách hàng vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng qua số điện thoại: 0258.3818222 hoặc truy cập Fanpage Công ty Yến sào Khánh Hòa https://www.facebook.com/yensaokhanhhoa.com.vn để được tư vấn.

từ khóa : công nghệ hiện đại, Sanvinest Khánh Hòa, Yến Sào Khánh Hòa, Việt Nam - Lào, Thủ đô Viêng Chăn
