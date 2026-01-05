Minh Bạch pháp lý trở thành lợi thế cạnh tranh của An Huy Group

Hạng mục giải thưởng "Minh bạch pháp lý" tại chương trình "Thương hiệu xuất sắc châu Á – Thái Bình Dương" là cột mốc khẳng định uy tín, cam kết phát triển bền vững và niềm tin thị trường dành cho An Huy Group.

An Huy Group được vinh danh "Top 10 doanh nghiệp bất động sản minh bạch pháp lý tiêu biểu" tại lễ công bố "Thương hiệu xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương 2025".

Để đạt được giải thưởng này, An Huy Group đã đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí về hồ sơ pháp lý hoàn thiện: các dự án triển khai đều có quyết định chủ trương đầu tư, quy hoạch 1/500, chứng minh hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thông báo đủ điều kiện chuyển nhượng (giấy phép bán hàng)...

Về tiêu chí tiến độ bàn giao sổ: tỷ lệ khách hàng nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng thời hạn cam kết luôn ở mức cao nhất.

Với tiêu chí quản trị doanh nghiệp: hệ thống báo cáo tài chính và thông tin dự án luôn được công khai, rõ ràng.

Phát biểu tại lễ trao giải, đại diện Ban lãnh đạo An Huy Group chia sẻ: "Sự minh bạch không chỉ là trách nhiệm với pháp luật mà còn là đạo đức kinh doanh. Tại An Huy Group, chúng tôi quan niệm rằng một sản phẩm bất động sản giá trị nhất phải là một sản phẩm an toàn nhất. Giải thưởng này là động lực để chúng tôi tiếp tục kiến tạo nên những không gian sống chất lượng, nơi khách hàng có thể hoàn toàn an tâm về tài sản của mình".

Trong những năm qua, An Huy Group đã ghi dấu ấn đậm nét khi bàn giao thành công hơn 3.000 sản phẩm chất lượng cao tại các khu đô thị Bắc Ninh, Bắc Giang và đang triển khai giai đoạn 1 với 2.250 sản phẩm tại dự án trọng điểm khu đô thị An Huy Mỹ Việt.

Tầm nhìn "Kiến tạo không gian sống xanh - Thăng hoa bản sắc Việt" của An Huy Group được thể hiện rõ nét nhất qua dự án chiến lược khu đô thị An Huy Mỹ Việt, tọa lạc tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nay là xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh), giáp ranh trực tiếp Hóc Môn và Bình Chánh.

Cách sân bay Tân Sơn Nhất chỉ khoảng 20km, dự án kết nối trung tâm thành phố trong 45 phút khi hạ tầng hoàn thiện, đón đầu trực tiếp làn sóng giãn dân và công nghiệp hóa từ hơn 20 khu công nghiệp lớn lân cận.

Phối cảnh tổng thể khu đô thị An Huy Mỹ Việt tại Đức Hòa, Long An (nay là xã Đức Lập, Tây Ninh)

Với quy mô được duyệt quy hoạch 1/500 lên đến 115,43 ha, An Huy Mỹ Việt không chỉ là khu đô thị hiện đại mà còn mang sứ mệnh kiến tạo giá trị kép: đầu tư sinh lời bền vững và an cư lý tưởng.

Về đầu tư, dự án sở hữu tiềm năng tăng giá mạnh mẽ nhờ vị trí chiến lược đón đầu chu kỳ tăng trưởng phía Tây TP HCM (dự báo 10 - 15%/năm giai đoạn 2026 - 2028), hạ tầng nghìn tỷ sắp thông xe và nhu cầu ở thực từ chuyên gia các cụm khu công nghiệp.

Về an cư, An Huy Mỹ Việt mang đến không gian sống thực sự khác biệt với Công viên di sản văn hóa Việt Nam rộng 6 ha - trái tim dự án, đầu tư hơn 350 tỷ đồng, hòa quyện với cảnh quan xanh mát hơn 25.000 m² phủ xanh và hồ điều hòa tự nhiên rộng 15,5 ha "viên ngọc quý" được thiên nhiên ban tặng cho dự án.

Mật độ xây dựng thấp khoảng 40%, quy hoạch hạ tầng nội khu đồng bộ: đường rộng 15 m – 36 m, điện âm, nước máy, hệ thống xử lý nước thải thông minh... cùng hơn 25 tiện ích nội khu hiện đại, tạo nên môi trường sống phồn vinh, giàu bản sắc văn hóa – nơi cư dân không chỉ tận hưởng tiện nghi mà còn tự hào về giá trị truyền thống Việt.