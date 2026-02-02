CLB Trái Tim Hồng hỗ trợ người dân miền Trung đón Tết Bính Ngọ

Đây là hoạt động đầu tiên của CLB Trái Tim Hồng trong năm 2026 để lan tỏa yêu thương đến những hoàn cảnh còn khó khăn tại xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, chương trình ca nhạc "Thương lắm Miền Trung" ngày 29-12-2025 do Sân khấu Kịch TKC, Ban Văn hóa – Nghệ thuật Hội DNSG phối hợp cùng CLB Trái Tim Hồng tổ chức đã xây 04 căn nhà mới cho các hộ gia đình khó khăn với kinh phí 142 triệu đồng/căn; sửa chữa 57 căn nhà bị hư hỏng với kinh phí 205 triệu đồng; tặng tiền mặt cho 200 người cao tuổi, neo đơn và hộ nghèo mỗi người 500.000 đồng, và nhu yếu phẩm trị giá 675 triệu đồng; sửa chữa Chùa Phước Sơn 140 triệu đồng…

Hoạt động này được hỗ trợ tích cực của chính quyền xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk, Sân khấu Kịch TKC, sự tham gia của Ông Võ Quang Cảnh - Cố vấn CLB Trái Tim Hồng, NSND Trịnh Kim Chi, Ca sĩ Doanh nhân Trần Thị Yali, CLB ACE Charity, cùng Công ty CP Sông Hồng Group, Công ty Thời trang Việt, Versuni Vietnam (Philips), LIN, Vạn Thiên Sa (Edena), Thiết bị Y tế Quỳnh Kim, Gia đình Phương Hà cùng nhiều nhà hảo tâm.