04/09/2025 17:46

Chương trình khuyến mại “Sống đầy - Thưởng chất” bước sang đợt 2 với ưu đãi đặc biệt từ FWD

FWD chính thức mở rộng triển khai chương trình khuyến mại “Sống đầy - Thưởng chất” với đợt 2 diễn ra từ ngày 4 đến 20-9

Chương trình đợt 2 được áp dụng cho cả khách hàng là cá nhân và tổ chức tham gia sản phẩm "FWD Bảo vệ gia tăng", kèm tối thiểu 3 sản phẩm bổ trợ, có hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp trong giai đoạn từ ngày 4 đến 20-9, và được phát hành chậm nhất ngày 30-9, với phí bảo hiểm thực thu năm đầu tiên từ 15 triệu đồng trở lên, định kỳ đóng phí theo năm.

Chương trình khuyến mại “Sống đầy - Thưởng chất” bước sang đợt 2 với ưu đãi đặc biệt từ FWD- Ảnh 1.

Để tham gia chương trình, khách hàng cần đóng đồng thời khoản phí bảo hiểm năm đầu và một khoản phí đóng thêm vào tài khoản đầu tư thêm, chậm nhất vào thời điểm kết thúc thời gian cân nhắc theo quy định chương trình, với giá trị tối thiểu của khoản phí đóng thêm bằng phí bảo hiểm năm đầu của hợp đồng bảo hiểm (bao gồm sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ).

Khi tham gia và đáp ứng đầy đủ các điều kiện, khách hàng sẽ có cơ hội nhận quà tặng bằng tiền lên đến 50% phí bảo hiểm thực thu năm đầu tiên của hợp đồng bảo hiểm. Quà tặng sẽ được phân bổ trực tiếp vào tài khoản đầu tư thêm của hợp đồng bảo hiểm mà khách hàng tham gia thỏa điều kiện của chương trình.

Xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây: https://www.fwd.com.vn/vi/blog/notifications-promotions/song-day-thuong-chat-dot-2/

Minh An
