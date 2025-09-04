Chương trình đợt 2 được áp dụng cho cả khách hàng là cá nhân và tổ chức tham gia sản phẩm "FWD Bảo vệ gia tăng", kèm tối thiểu 3 sản phẩm bổ trợ, có hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp trong giai đoạn từ ngày 4 đến 20-9, và được phát hành chậm nhất ngày 30-9, với phí bảo hiểm thực thu năm đầu tiên từ 15 triệu đồng trở lên, định kỳ đóng phí theo năm.

Để tham gia chương trình, khách hàng cần đóng đồng thời khoản phí bảo hiểm năm đầu và một khoản phí đóng thêm vào tài khoản đầu tư thêm, chậm nhất vào thời điểm kết thúc thời gian cân nhắc theo quy định chương trình, với giá trị tối thiểu của khoản phí đóng thêm bằng phí bảo hiểm năm đầu của hợp đồng bảo hiểm (bao gồm sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ).

Khi tham gia và đáp ứng đầy đủ các điều kiện, khách hàng sẽ có cơ hội nhận quà tặng bằng tiền lên đến 50% phí bảo hiểm thực thu năm đầu tiên của hợp đồng bảo hiểm. Quà tặng sẽ được phân bổ trực tiếp vào tài khoản đầu tư thêm của hợp đồng bảo hiểm mà khách hàng tham gia thỏa điều kiện của chương trình.

Xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây: https://www.fwd.com.vn/vi/blog/notifications-promotions/song-day-thuong-chat-dot-2/