Chủ tịch ASOCIO: FPT là hình mẫu doanh nghiệp công nghệ khu vực châu Á Thái Bình Dương

Tại Đài Loan (Trung Quốc), ngày 11-11-2025, Tập đoàn FPT nhận Giải thưởng Global Business Service Award tôn vinh những thành tựu nổi bật trong cung cấp dịch vụ công nghệ toàn cầu. Công ty thành viên trong lĩnh vực AI, Cloud thuộc Tập đoàn FPT được trao Giải thưởng AI Service Provider Award – ghi nhận năng lực phát triển, ứng dụng và thương mại hóa các nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) "Make in Vietnam". Các giải thưởng này tiếp tục khẳng định vị thế Tập đoàn FPT trên trường quốc tế, ghi dấu ấn doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.

Giải thưởng ASOCIO Awards là danh hiệu uy tín hàng đầu khu vực. Năm nay, với việc FPT là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất đạt hai hạng mục giải thưởng lớn, Việt Nam một lần nữa được khẳng định là trung tâm đổi mới số mới nổi của khu vực, đồng thời cho thấy sự trưởng thành của các doanh nghiệp Việt trên hành trình vươn ra thế giới.

Đây là lần thứ tư FPT được vinh danh tại ASOCIO Awards. Trước đó, Tập đoàn từng nhận các giải thưởng ICT Company Award (2019), Digital Transformation Award (2021) và Outstanding ICT Company Award (2023), khẳng định chuỗi thành tích liên tiếp của FPT trong việc đưa công nghệ Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Cùng với FPT, Việt Nam có tổng cộng 10 doanh nghiệp được trao giải ASOCIO Awards 2025. Mỗi hạng mục chỉ có một đại diện duy nhất của mỗi quốc gia, thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái công nghệ Việt Nam. Năm nay tại ASOCIO Award 2025, lần đầu tiên hạng mục AI Service Provider được tổ chức và FPT cũng đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ quốc tế để chiến thắng giải thưởng này với nền tảng trí tuệ nhân tạo FPT.AI.

Giải thưởng Global Business Service Award ghi nhận năng lực tư vấn, cung cấp, triển khai dịch vụ công nghệ trên phạm vi toàn cầu của FPT, thể hiện qua sự hiện diện tại 30 quốc gia, là đối tác công nghệ của những tổ chức, doanh nghiệp tên tuổi hàng đầu trên toàn cầu như: Airbus, Chelsea, Nvidia, Honda, E.ON, Siemens, HSBC, Cox Automotive…

Ông Stan Singh - Jit, Chủ tịch ASOCIO khẳng định: "FPT là hình mẫu tiêu biểu của một doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong khu vực. Những đóng góp nổi bật của FPT trong lĩnh vực chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đã góp phần quan trọng giúp Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo nổi bật tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương".

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT khẳng định, ASOCIO Awards không chỉ là niềm tự hào của FPT mà còn là minh chứng cho trí tuệ Việt Nam có thể chinh phục sân chơi toàn cầu. FPT sẽ không ngừng nỗ lực để đưa vị thế Việt Nam lên vị trí cao hơn trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn FPT ghi nhận doanh thu 49.887 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.540 tỷ đồng, tăng lần lượt 10,3% và 17,6% so với cùng kỳ năm trước – tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Với hiện diện tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, FPT khẳng định vị thế doanh nghiệp công nghệ tỷ đô đẳng cấp toàn cầu. Tập đoàn được Gartner xếp trong Top 40 nhà cung cấp dịch vụ CNTT hàng đầu thế giới, sở hữu hàng trăm sáng chế công nghệ, cùng hàng nghìn chứng chỉ chuyên môn quốc tế về AI, Cloud, Data Analytics, IoT, Security….

FPT hiện là đối tác chiến lược của nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới, triển khai các dự án chuyển đổi số quy mô lớn tại Mỹ, Nhật Bản, châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương. Ở Việt Nam, FPT đảm nhận thiết kế, vận hành các hệ thống công nghệ trọng yếu của Chính phủ, doanh nghiệp lớn và lĩnh vực hạ tầng quốc gia, góp phần thúc đẩy quá trình số hóa toàn diện.

Bên cạnh đó, Tập đoàn FPT có nhiều hoạt động nổi bật trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và đã thể hiện được vị thế làm chủ công nghệ về AI tại Việt Nam. FPT hợp tác với NVIDIA xây dựng hai nhà máy AI tại Việt Nam và Nhật Bản. Hệ sinh thái FPT.AI phục vụ hàng nghìn doanh nghiệp và cơ quan chính phủ tại Việt Nam và khu vực; bộ giải pháp AI hoàn thiện phục vụ các quy trình từ vận hành đến bán hàng và chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm AI của FPT đã chứng minh được sức cạnh tranh khi được hàng loạt các doanh nghiệp hàng đầu tại khu vực lựa chọn, trải dài trong các ngành nghề từ Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm, Đầu tư, Bán lẻ cho tới các cơ quan thuộc khối chính phủ như Bộ Tài chính, các Trung tâm chuyển đổi số tại địa phương. FPT hiện nằm trong nhóm ít doanh nghiệp Đông Nam Á tự phát triển nền tảng ngôn ngữ AI bản địa, có khả năng cạnh tranh với các tập đoàn toàn cầu về tốc độ xử lý, độ chính xác và khả năng bản địa hóa. Giải thưởng AI Service Provider Award là minh chứng rõ nét cho những thành tựu phát triển AI của FPT.

ASOCIO được thành lập năm 1984 tại Tokyo, Nhật Bản và hiện là tổ chức thương mại quốc tế hoạt động mạnh nhất tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương với 24 hiệp hội – đại diện hơn 10.000 doanh nghiệp đa quốc gia. ASOCIO Award là Giải thưởng công nghệ thông tin uy tín do ASOCIO tổ chức từ năm 2003. Hội đồng thẩm định gồm 15 thành viên là chuyên gia Công nghệ thông tin uy tín tại các nước trong khu vực, ông Brian Shen - Chủ tịch Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á – châu Đại Dương làm chủ tịch.



