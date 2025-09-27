Doanh nghiệp
27/09/2025 18:00

Champa Island - Khách sạn Xanh tốt nhất Việt Nam

Champa Island vừa được trao giải “Khách sạn Xanh tốt nhất Việt Nam” - khẳng định vị thế trong xu hướng du lịch xanh Việt Nam 2025

Sáng nay (27-9), tại Hà Nội, Champa Island Nha Trang – Resort Hotel & Spa được vinh danh trong Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 ở hạng mục Khách sạn Xanh, cùng với 112 doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu khác trong lĩnh vực du lịch trên toàn quốc. 

Champa Island - Khách sạn Xanh tốt nhất Việt Nam- Ảnh 1.

Đại diện Champa Island nhận giải thưởng

Giải thưởng Du lịch Việt Nam là giải uy tín được tổ chức định kỳ bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để vinh danh các doanh nghiệp, đơn vị có thành tựu xuất sắc và sáng tạo trong lĩnh vực du lịch, góp phần phát triển thương hiệu du lịch quốc gia. Việc Champa Island được trao giải "Khách sạn Xanh" khẳng định cam kết lâu dài của Champa Island trong việc đầu tư và phát triển bền vững, thân thiện môi trường và mang đến cho du khách những trải nghiệm xanh thực sự.

Champa Island - Khách sạn Xanh tốt nhất Việt Nam- Ảnh 2.

Nhờ sự nỗ lực của Ban lãnh đạo, đội ngũ nhân viên và các bộ phận vận hành, Champa Island đã vượt qua các tiêu chí đánh giá để được Hội đồng Giải thưởng công nhận ở hạng mục này, trong đó, Champa đã và đang thực hiện:

  • Quản lý năng lượng, tài nguyên: sử dụng hệ thống chiếu sáng khoa học, tiết kiệm tận dụng năng lượng tái tạo, thu gom rác, pin đã qua sử dụng và xử lý rác thải đúng quy chuẩn. Đầu tư và xây dựng hệ thống xử lý nước thải, hệ thống năng lượng điện mặt trời áp mái để cung cấp nguồn điện cho hoạt động của khu nghỉ dưỡng, qua đó tiết kiệm được 50% lượng điện tiêu thụ vào ban ngày.
  • Bảo tồn thiên nhiên và cảnh quan xanh mát: Khu nghỉ dưỡng tập trung gìn giữ không gian xanh, sạch, đẹp, giảm tác động xấu đến môi trường sinh thái; khuôn viên khu nghỉ dưỡng được bao phủ nhiều cây xanh, tạo bầu không khí trong lành, mát mẻ cho du khách; đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Xây dựng tác phẩm điêu khắc nghệ thuật "Happy Green Hands" biểu tượng đề cao thúc đẩy hành động sống xanh, nâng tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng và bảo vệ môi trường.
  • Chất lượng dịch vụ xanh: sử dụng vật liệu thân thiện môi trường (ly giấy, ống hút, hộp bã mía, túi giấy, túi vải, túi tự phân hủy…), hạn chế nhựa dùng một lần, tăng cường dịch vụ "xanh" trong phòng nghỉ, spa và khu tiện ích. Tái chế chai nhựa tạo nên những công trình xanh như cối xay gió, vườn hoa, ngọn hải đăng, đồng thời gửi gắm đến du khách thông điệp sống xanh, bảo vệ môi trường.
  • Champa Island - Khách sạn Xanh tốt nhất Việt Nam- Ảnh 3.

    Khu nghỉ dưỡng Champa Island

     Có thể nói, Champa Island là điểm đến chuẩn mực của "nghỉ dưỡng xanh" tại Khánh Hòa, với nỗ lực nhiều năm phủ xanh đến 80% diện tích khuôn viên, nhanh chóng trở thành ‘người bạn thân thiết’ của môi trường. Đồng thời, Champa Island còn góp phần tạo việc làm cho người dân địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Khánh Hòa.

  • Ông Vũ Trọng Thức – Giám đốc Kinh doanh Champa Island Nha Trang chia sẻ sau buổi nhận giải: "Giải thưởng Khách sạn Xanh tốt nhất Việt Nam 2025 là niềm tự hào to lớn đối với tập thể Champa Island. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi trong việc phát triển du lịch bền vững, mà còn là động lực để Champa Island tiếp tục kiên định với con đường 'nghỉ dưỡng xanh'. Chúng tôi tin rằng du lịch xanh là xu thế tất yếu của tương lai và Champa Island sẽ luôn đồng hành cùng du khách trong những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam xanh – sạch – đẹp trên bản đồ quốc tế."

Champa Island - Khách sạn Xanh tốt nhất Việt Nam- Ảnh 4.

Champa Island nhìn từ trên cao

Giải thưởng Du lịch Việt Nam là giải thưởng danh giá nhất của ngành Du lịch Việt Nam, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp du lịch, các tổ chức và cơ sở giáo dục đào tạo có uy tín, các cơ quan truyền thông, báo chí có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển của ngành Du lịch Việt Nam. Việc đạt giải hạng mục "Khách sạn Xanh" không chỉ là minh chứng cho chất lượng và định hướng phát triển bền vững của Champa Island, mà còn là lời cam kết bảo vệ môi trường, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng xanh cho du khách..


Nhật Thảo
từ khóa : Nha Trang, Du lịch xanh, Du lịch Việt Nam, Champa Island, khách sạn xanh
