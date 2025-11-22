Central Retail nhận giải thưởng “Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” 2025

Đây là năm thứ hai liên tiếp Central Retail Việt Nam nhận được giải thưởng danh giá này.

Bà Thái Thị Thu Thảo - Giám đốc Nhân sự Tập đoàn Central Retail Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi rất tự hào khi những nỗ lực trong suốt gần một năm qua của đội ngũ nhân sự của chúng tôi đã được ban tổ chức và người lao động ghi nhận - tăng 29 bậc trong Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam so với 2024 và là Top 10 trong ngành Bán lẻ/Bán sỉ/Thương mại – một bước tiến hiếm có, chỉ trong 2 năm liên tiếp và đặc biệt, được xếp hạng Top 50 Thương hiệu Nhà Tuyển dụng hấp dẫn nhất với Sinh viên Việt Nam, do hơn 7.000 sinh viên tham gia bình chọn.

Thành quả này là minh chứng cho cam kết lâu dài của Central Retail trong việc xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, công bằng, tạo cơ hội phát triển và mang đến những trải nghiệm nhân viên xuất sắc trên toàn hệ thống."

Theo bà Thảo - trái tim của môi trường làm việc tốt chính là sự lắng nghe. Trong năm qua, mọi cải tiến về phúc lợi, đào tạo và cơ hội thăng tiến của chúng tôi đều được xây dựng dựa trên chính dữ liệu phản hồi từ nhân viên. Điều này giúp chúng tôi hành động chính xác và mang lại giá trị thiết thực nhất cho đội ngũ của mình.

Ngoài ra, văn hóa ICARE – đề cao đổi mới, gắn kết, đạo đức và tập trung khách hàng, cùng với chương trình Vietnam Associate Management Program, một mảnh ghép quan trọng trong hệ thống phát triển nhân tài toàn diện của Central Retail, được triển khai song song với các lộ trình nghề nghiệp rõ ràng dành cho cả nhân viên cửa hàng và khối văn phòng là những yếu tố cốt lõi giúp Central Retail Việt Nam đạt giải thưởng Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2025.

Bên cạnh đó, Central Retail Việt Nam cũng chủ động triển khai chiến lược "People-centric" – đặt con người làm trọng tâm trong mọi quyết định; xây dựng văn hóa đa dạng – hòa nhập – tôn trọng (Diversity, Equity & Inclusion – DEI) thông qua các hoạt động nội bộ (các câu lạc bộ nội bộ, hoạt động thể thao, cuộc thi sáng tạo; Sports Day, Culture Day; các hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần & phúc lợi gia đình…).

Phát huy thành quả của giải thưởng "Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam", thời gian tới, Central Retail Việt Nam sẽ đẩy mạnh tự động hóa để tập trung nguồn lực tạo ra giá trị vượt trội cho khách hàng, nhân viên và cộng đồng; đồng thời mở rộng các chương trình phát triển tài năng trẻ, nâng cấp các hoạt động đào tạo chuyển đổi số và tăng cường các hoạt động gắn kết trên toàn hệ thống trong năm 2026.

Trong khuôn khổ sự kiện, Central Retail Việt Nam đã vinh dự được ghi nhận Top 10 ngành bán lẻ/bán sỉ/thương mại, và lọt vào Top 50 thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam.

100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam là bảng xếp hạng uy tín về Môi trường làm việc, được xác định từ khảo sát độc lập do Anphabe, đơn vị tiên phong trong tư vấn Thương hiệu Nhà tuyển dụng và Môi trường làm việc Hạnh phúc thực hiện thường niên. Chương trình được bảo trợ bởi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và kiểm chứng bởi công ty nghiên cứu thị trường Intage Việt Nam.

Năm nay, bảng xếp hạng này là kết quả bình chọn khách quan của 73.000 đáp viên, trong đó có hơn 7.000 sinh viên, đánh giá hơn 650 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành chủ lực, đại diện cho những môi trường làm việc hấp dẫn hàng đầu với người đi làm.

Bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Việt Nam từ năm 2012, Central Retail đã từng bước phát triển và góp phần thay đổi hoạt động thương mại bán lẻ tại Việt Nam. Ngày nay, công ty tự hào tiếp đón trung bình 500.000 lượt khách mỗi ngày tại hơn 330 cửa hàng & trung tâm thương mại trải dài khắp 26 tỉnh thành trên cả nước, với tổng diện tích bán lẻ lên đến hơn 1.300.000 mét vuông, tạo công ăn việc làm cho khoảng 15.000 người lao động tại Việt Nam. Với mảng bán lẻ thực phẩm, hệ thống siêu thị GO!, Tops Market, mini go! của Central Retail đã có mặt ở hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước, đáp ứng nhu cầu của khách hàng từ thành thị đến nông thôn. Đây là cơ sở để Central Retail trở thành đối tác tin cậy, làm cầu nối để đưa sản phẩm của các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ nông dân… đến với hàng triệu người tiêu dùng trên khắp cả nước.