Cách Solaria Rise chinh phục thế hệ an cư mới lẫn giới đầu tư

Lựa chọn vừa tầm cho tổ ấm đầu tay

Ở tuổi 29, Phan Thị Thùy Dung (TP HCM) chia sẻ rằng ước mơ sở hữu tổ ấm thật sự thuộc về mình đã theo chị nhiều năm. Một lần xuống Waterpoint theo lời giới thiệu của người bạn, chị dừng lại rất lâu để ngắm nhìn nhịp sống bình yên nơi đây.

"Tôi thấy mình như được sống chậm lại một nhịp. Không khí tươi mới, cuộc sống bình yên khiến tôi nảy ra suy nghĩ: Nếu được sống ở nơi như vậy thì tốt quá", chị nhớ lại.

Khi công việc ổn định, hình ảnh tổ ấm đầu tiên càng trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí thế hệ trẻ năng động.

Cảm giác đó theo chị suốt nhiều ngày, cho đến khi biết đến Solaria Rise - phân khu cao tầng thuộc đại đô thị Waterpoint. Tìm hiểu sâu về dự án, chị bất ngờ vì mức giá phù hợp với tài chính một người trẻ độc thân, đồng thời có đa dạng phương án thanh toán. Chị chọn giải pháp vay mua nhà và thanh toán chia nhỏ theo từng đợt, trải dài 2 năm đến lúc nhận nhà, giúp giảm đáng kể áp lực tài chính.

"Trên hết, quyết định này đến từ trải nghiệm thực tế sau thời gian thuê nhà, sinh sống ở Mizuki Park - một dự án khác của Nam Long phát triển, với quy hoạch chỉn chu", chị nói thêm.

Khi tham quan nhà mẫu Solaria Rise, phong cách Nhật Bản, mảng xanh đa tầng, không gian thoáng và tiện ích đa dạng khiến chị cảm thấy "như ở nhà". Hồ bơi, phòng gym, khu đọc sách, co-working space hay khu BBQ đáp ứng đúng lối sống trẻ trung, năng động của thế hệ gen Y -gen Z. Chị chọn căn 1+1 phòng ngủ và dự định chuyển hẳn công việc về đây sau khi nhận nhà. "Đổi môi trường sống cũng có thể mở ra một cuộc sống mới", chị chia sẻ.

Khách hàng trẻ quan tâm căn hộ studio, 1+1 phòng ngủ tại sự kiện mở bán Solaria Rise giai đoạn 1 ngày 15-11.

Căn hộ nâng tầm tiêu chuẩn an cư cho gia đình trẻ

Vợ chồng anh Nguyễn Lê Hoàng Việt gắn bó với Waterpoint từ bốn năm trước khi mua căn hộ tại EHome Southgate. Anh mô tả khu đô thị là "xanh hơn, hợp lý hơn và đầy đủ tiện ích".

Đó là lý do khi Solaria Rise ra mắt, anh chọn nơi đây là bước tiếp theo trên hành trình nâng cấp tổ ấm. "Sau vài năm ‘gia tăng dân số’, gia đình tôi cần một không gian rộng hơn, thoải mái hơn", anh cười, chia sẻ lý do chọn căn hai phòng ngủ để phù hợp nhịp sinh hoạt của các con.

Điều khiến anh tin tưởng vào lựa chọn này, còn là cách Nam Long vận hành một khu đô thị với tinh thần gắn kết cộng đồng. Chuỗi hoạt động lễ hội, thể thao, sự kiện vui chơi… diễn ra quanh năm, tạo nên không gian gắn kết cộng đồng và kiến tạo đời sống đô thị đúng nghĩa cho thế hệ cư dân tương lai.

Chốn nghỉ dưỡng hiện tại, "tài sản" để dành cho con cái

Với chú Lâm Thuận Phong, việc mua căn hộ tại Solaria Rise xuất phát từ mong muốn để dành một chỗ ở tốt cho con cháu. "Tôi ở Akari City, từng ghé thăm Mizuki Park nên biết nhiều dự án của Nam Long. Họ không chỉ xây nhà, mà còn chú trọng môi trường sống, đó là điều tôi đánh giá cao. Không khí buổi sáng ở đây tốt lắm", chú tâm sự.

Chú Lâm Thuận Phong ký hợp đồng mua bán căn hộ Solaria Rise tại sự kiện mở bán ngày 15-11.

Không chỉ lý tưởng để an cư, dự án còn phù hợp để khai thác đầu tư dài hạn. Cô Lý Hoàng Thủy - hiện đang sống tại quận 3 cũ, TP HCM - biết đến Nam Long từ lâu và luôn có thiện cảm với những dự án mà chủ đầu tư này phát triển.

"Tôi đã mua một căn shophouse tại khu đô thị Waterpoint. Nam Long chăm sóc khách hàng rất tốt, pháp lý uy tín. Cảm giác tin cậy là điều quan trọng khi nghĩ đến chuyện đầu tư nhà cửa. Tiếp đến là giá cả hợp lý, thiết kế đẹp, tiện ích bài bản. Cuối cùng là nằm trong khu vực vệ tinh có hạ tầng kết nối tốt, đang được đầu tư mạnh. Waterpoint hội tụ đầy đủ yếu tố mà giới đầu tư mong muốn", cô tâm sự.

Trở thành cư dân tương lai của Solaria Rise, với anh Việt, đó là hành trình nâng cấp tổ ấm sau nhiều năm gắn bó với Waterpoint; với chị Dung, đó là quyết tâm đánh dấu cột mốc tuổi 30 bằng căn nhà đầu tiên; với chú Phong, đó là món quà an cư dành cho con cái, ở nơi chú tin rằng môi trường sống sẽ nuôi dưỡng những năm tháng trưởng thành của con cháu.

Trên hành trình ấy, Solaria Rise trở thành điểm giao nhau của những ước mơ an cư - của thế hệ năng động, của gia đình trẻ và cả những bậc cha mẹ muốn để lại giá trị bền vững cho thế hệ sau.