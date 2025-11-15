Các chế độ hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp dành cho người lao động

Luật Việc làm năm 2025, có hiệu lực từ 1-1-2026, ngoài việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), rút ngắn thời gian giải quyết và linh hoạt hơn trong hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động. Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM, tiếp tục giới thiệu những thay đổi này để người lao động (NLĐ) nắm rõ.

Hỗ trợ học phí học nghề, tiền ăn cho người lao động

Nếu như Luật Việc làm hiện hành quy định 4 chế độ BHTN: Trợ cấp thất nghiệp; Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; Hỗ trợ học nghề; Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ thì Luật sửa đổi vẫn duy trì 4 chế độ này nhưng bổ sung mở rộng nhiều quyền lợi.

Thứ nhất, chế độ hỗ trợ NLĐ tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề (trước đây gọi là "hỗ trợ học nghề") được nâng cấp. NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không chỉ được hỗ trợ học phí đào tạo nghề mà còn được hỗ trợ thêm khoản tiền ăn trong thời gian đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề. Điều này nhằm giảm bớt khó khăn về kinh tế cho người học nghề, góp phần tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo và nhanh chóng quay lại thị trường lao động. Ngoài ra, luật mở rộng quyền lợi cho người sử dụng lao động: doanh nghiệp tuyển dụng NLĐ thất nghiệp được hỗ trợ đào tạo nghề với điều kiện dễ dàng hơn (bỏ một số yêu cầu khó khăn về thay đổi cơ cấu hoặc thiếu kinh phí) để giảm thiểu rủi ro mất việc trong các giai đoạn khó khăn.

Thứ hai, về trợ cấp thất nghiệp (TCTN), Luật Việc làm 2025 quy định rõ: nếu NLĐ nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương hưu thì sẽ không được hưởng TCTN. Đồng thời, thời điểm hưởng TCTN đã rút ngắn từ 16 ngày làm việc xuống còn 11 ngày làm việc kể từ khi nộp đủ hồ sơ theo quy định. Nhờ đó, NLĐ sẽ nhận tiền trợ cấp sớm hơn (sớm hơn 5 ngày) so với quy định hiện hành.

Người lao động thất nghiệp sẽ được hỗ trợ đào tạo và nâng cao tay nghề

Duy trì chế độ tư vấn, giới thiệu việc làm

Thứ ba, chế độ tư vấn, giới thiệu việc làm vẫn được duy trì theo Luật Việc làm 2013. Đây là quy định thiết yếu giúp NLĐ có công ăn việc làm mới, đặc biệt khi thị trường lao động có biến động. Luật Việc làm 2025 khẳng định tiếp tục tổ chức dịch vụ việc làm công theo quy định chung, đồng thời liên thông với cơ sở dữ liệu về lao động mới để nâng cao hiệu quả tư vấn cho NLĐ.

Ngoài ra, nhằm phản ánh chính sách hỗ trợ linh hoạt, kịp thời trong trường hợp khủng hoảng, suy thoái kinh tế, thiên tai, hỏa hoản, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm, căn cứ tình hình thực tế và kết dư Quỹ BHTN, Chính phủ quy định việc giảm mức đóng BHTN, hỗ trợ bằng tiền hoặc trợ cấp khác.

Tóm lại, các chế độ hỗ trợ BHTN trong Luật Việc làm 2025 được mở rộng, thiết thực và mang tính chủ động hơn. Các quy định mới hướng tới việc giảm thiểu khó khăn cho người thất nghiệp (đào tạo nghề có trợ cấp, thời gian chờ ngắn hơn), khuyến khích doanh nghiệp đào tạo lại lao động và sẵn sàng ứng phó khủng hoảng bằng nguồn lực của quỹ. Đồng thời, chính sách cho vay giải quyết việc làm mở rộng thêm đối tượng vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thể hiện định hướng linh hoạt đa dạng hóa việc làm cho NLĐ.

5.189 người lao động được hỗ trợ học nghề Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục: Tính đến ngày 25-10-2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư vấn hỗ trợ học nghề cho NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp; tham mưu trình lãnh đạo Sở Nội vụ ký ban hành 5.189 quyết định hỗ trợ học nghề cho NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng cập nhập thời gian đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vào phần mềm học nghề để các Chi nhánh/Điểm tiếp nhận BHTN - GTVL tư vấn cho NLĐ. Đặc biệt, Trung tâm cũng thực hiện giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề cho NLĐ trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố.





