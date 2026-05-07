07/05/2026 15:38

Brighton College Vietnam vào Top trường tư thục được khuyến nghị toàn cầu 2026

Lần đầu tiên, một cơ sở giáo dục tại Việt Nam góp mặt trong nhóm “Trường tư thục được khuyến nghị toàn cầu” của Spear’s Schools Index 2026

Định vị trường tư thục có chất lượng được công nhận ở quy mô toàn cầu

Brighton College Vietnam vừa chính thức được vinh danh "Trường tư thục được khuyến nghị toàn cầu" (Top Recommended Private School Globally) trong bảng xếp hạng uy tín Spear’s Schools Index 2026, trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam góp mặt ở nhóm đánh giá này.

Bảng xếp hạng Spear’s Schools Index được công bố thường niên - là một trong những hệ thống đánh giá uy tín hàng đầu thế giới về giáo dục, do Spear’s Magazine phối hợp cùng tổ chức tư vấn giáo dục Thuso Group thực hiện.

Bảng xếp hạng đánh giá các trường dựa trên bộ tiêu chí trải rộng, từ kết quả học thuật, chất lượng giảng dạy đến môi trường học tập, mức độ quan tâm tới từng học sinh và những giá trị mà các em mang theo sau quá trình giáo dục. Ngay cả những trường có thành tích học thuật nổi bật vẫn có thể không được lựa chọn xếp hạng nếu chưa đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển toàn diện.

Đáng chú ý, hạng mục "Trường tư thục được khuyến nghị toàn cầu" chỉ lựa chọn số lượng hạn chế các trường duy trì chất lượng ổn định. Việc một cơ sở giáo dục tại Việt Nam lần đầu tiên góp mặt cho thấy yêu cầu không chỉ nằm ở kết quả đào tạo, mà còn ở tính nhất quán trong chiến lược và vận hành.

Kế thừa di sản giáo dục lâu đời gần 200 năm của hệ thống Brighton College tại Vương Quốc Anh, Nhà trường kết hợp hài hòa giữa những tiêu chuẩn học thuật xuất sắc với việc nuôi dưỡng sự tò mò và tư duy độc lập ở mỗi học sinh

Đại diện Brighton College Vietnam cho biết, để tham gia vào quá trình đánh giá, nhà trường đã cung cấp hệ thống minh chứng toàn diện, từ học thuật đến hoạt động ngoại khóa và công tác chăm sóc học sinh. "Đây là sự ghi nhận cho một quá trình phát triển dài hạn, thay vì một kết quả ngắn hạn", đại diện trường cho hay.

Việc góp mặt trong Spear’s Schools Index 2026 góp phần định vị Brighton College Vietnam trong nhóm các trường tư thục có chất lượng được công nhận ở quy mô toàn cầu.

Cánh cửa mở ra kết nối toàn cầu

Kế thừa di sản gần 200 năm từ trường tư thục danh tiếng bậc nhất Vương quốc Anh, Brighton College Vietnam phát triển chương trình giáo dục quốc tế cho học sinh từ 3 đến 18 tuổi. Lộ trình học thuật được thiết kế xuyên suốt, kết nối chặt chẽ từ Chương trình Quốc gia Anh đến IGCSE và Tú tài Quốc tế (IBDP). Phương pháp giảng dạy được cá nhân hóa, hướng tới phát triển năng lực riêng của từng học sinh.

Những hoạt động thể thao, nghệ thuật và cộng đồng đa dạng là cầu nối đưa học sinh từ hơn 20 quốc gia đến gần nhau hơn trong môi trường học đường quốc tế

Bên cạnh điểm số đánh giá, nhà trường chú trọng trang bị cho học sinh tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp và khả năng học tập độc lập. Hệ thống hoạt động ngoại khóa đa dạng - từ thể thao, nghệ thuật đến các câu lạc bộ học thuật - giúp học sinh phát triển toàn diện và từng bước định hình mục tiêu cá nhân trong môi trường toàn cầu.

Tại Brighton College Vietnam, sự tò mò, tự tin và lòng nhân ái là "DNA" hiện diện trong mọi trải nghiệm học tập. Nhà trường khuyến khích học sinh đặt câu hỏi, thử thách bản thân và hình thành tinh thần học tập suốt đời. Đồng thời, môi trường học đường đề cao sự tôn trọng và thấu hiểu, giúp mỗi học sinh phát triển bản sắc cá nhân trong một cộng đồng an toàn, tích cực.

Mỗi tiết học đều được thiết kế giàu cảm hứng và mang tính định hướng với phương pháp giảng dạy cá nhân hóa để vừa hỗ trợ kịp thời, vừa thúc đẩy học sinh bứt phá giới hạn

Trên hết, mỗi học sinh đều được trưởng thành trong một cộng đồng đề cao lòng nhân ái, nơi các em được lắng nghe, thấu hiểu và trân trọng với bản sắc riêng của mình. Từ nền tảng đó, Brighton College Vietnam theo đuổi một mục tiêu nhất quán: đồng hành và truyền cảm hứng để mỗi học sinh trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Brighton College Vietnam là một cộng đồng quốc tế giàu tính hòa nhập, với sự hiện diện của học sinh đến từ hơn 20 quốc gia trên thế giới. Chính môi trường ấy mang đến cho các em cơ hội tiếp cận những góc nhìn đa chiều, mở rộng hiểu biết và từng bước hình thành bản lĩnh của những công dân toàn cầu.

Mối liên kết chặt chẽ với Brighton College UK đồng thời khẳng định tính nhất quán về chất lượng giáo dục, bảo đảm rằng những giá trị cốt lõi và chuẩn mực đào tạo tại Brighton College Vietnam luôn song hành cùng tinh thần chung của hệ thống Brighton College trên toàn cầu.

An Mai
