Sản xuất - Kinh doanh
09/12/2025 17:26

Bình Điền vào Top 20 Doanh nghiệp có Báo cáo Thường niên tốt nhất – nhóm ngành phi tài chính

Khẳng định vị thế của Bình Điền trong nhóm DN hàng đầu ngành phân bón – nông nghiệp Việt Nam và nỗ lực nâng cao minh bạch và chuyên nghiệp trong quản trị.

Tại Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết và Lễ trao giải Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết năm 2025 (Vietnam Listed Company Awards - VLCA), Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán BFC) đã được xướng tên trong Top 20 doanh nghiệp có Báo cáo thường niên tốt nhất - nhóm ngành phi tài chính.

Báo cáo Thường niên của Bình Điền được đánh giá cao nhờ khả năng phản ánh toàn diện hoạt động của doanh nghiệp, tuân thủ nghiêm các quy định công bố thông tin và trình bày khoa học, trực quan. Sự kết nối chặt chẽ giữa chiến lược phát triển, quản trị rủi ro và kết quả kinh doanh cho thấy tư duy quản trị hiện đại mà Bình Điền đã kiên trì xây dựng. Đây cũng là năm thứ 18 VLCA tìm kiếm và tôn vinh những doanh nghiệp có chuẩn mực cao trong minh bạch thông tin, và Bình Điền vinh dự là một trong những đại diện tiêu biểu của nhóm doanh nghiệp phi tài chính.

Không chỉ thể hiện năng lực quản trị, Bình Điền còn tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trong vai trò doanh nghiệp tiên phong của ngành nông nghiệp. Trong nhiều năm liền, công ty đầu tư mạnh vào công nghệ sản xuất hiện đại, tạo ra các dòng phân bón Đầu Trâu chất lượng cao, cải thiện hiệu suất sử dụng dinh dưỡng và góp phần nâng cao giá trị nông sản. Những hoạt động khuyến nông, chuyển giao kỹ thuật, mô hình canh tác thông minh và định hướng phát triển bền vững đã trở thành bản sắc của Bình Điền – doanh nghiệp luôn đồng hành cùng nhà nông trên mọi vùng đất. Song song đó, các yếu tố ESG được đưa vào quản trị một cách bài bản, từ an toàn môi trường, tiết kiệm năng lượng đến trách nhiệm với cộng đồng.

Việc lọt vào Top 20 Báo cáo Thường niên tốt nhất tại Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2025 không chỉ là một giải thưởng mà còn là minh chứng rõ ràng cho chất lượng quản trị, cam kết bảo vệ quyền lợi cổ đông và chiến lược phát triển dài hạn của Bình Điền. Thành tựu này tạo thêm động lực để doanh nghiệp tiếp tục kiên định với con đường đổi mới, minh bạch và phát triển bền vững. Bước vào giai đoạn 2025–2030, Bình Điền định hướng tối ưu hóa hiệu quả vận hành, hiện đại hóa công nghệ sản xuất theo hướng xanh – giảm phát thải, phát triển hệ sinh thái nông nghiệp số và mở rộng thị trường trong nước lẫn khu vực. Với nền tảng tăng trưởng ổn định, thương hiệu mạnh và chiến lược rõ ràng, Bình Điền kỳ vọng tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trong sự phát triển của ngành phân bón và nông nghiệp Việt Nam.

Mai Anh
từ khóa : kết quả kinh doanh, Nông nghiệp Việt Nam, Bình Điền
