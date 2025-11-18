Bình Điền khởi động Chương trình "Hành trình xanh – đất khỏe, cây trồng khỏe"

Sáng ngày 17-11-2025, tại Hợp tác xã Phú Nông Xanh (xã Vĩnh Điều), tỉnh An Giang, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh An Giang, chính thức khởi động chương trình "Hành trình xanh – Đất khỏe - cây trồng khỏe".

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) từ lâu đã khẳng định vai trò là vựa lúa trọng điểm của cả nước, tạo ra hơn 50% sản lượng và trên 90% khối lượng gạo xuất khẩu. Thu nhập của người nông dân ngày càng được cải thiện.

Bộ sản phẩm chủ lực cho chiến lược “Xanh hóa từ nhà máy đến ruộng vườn ” của Công ty CP Phân bón Bình Điền – Đầu Trâu Bio-Canxi, Đầu Trâu Bio Lúa 1 và Đầu Trâu Bio Lúa 2

Tuy nhiên, canh tác lúa gạo hiện đang đối mặt với nhiều vấn đề cả chủ quan và khách quan. Thâm canh cao, số vụ sản xuất tăng, nguồn phân hữu cơ hạn chế, phù sa bị suy giảm cả về số lượng và chất lượng, cùng với tác động tiêu cực của Biến đổi khí hậu, nước biển dâng và xâm nhập mặn… làm cho sức khỏe đất trồng lúa suy giảm, đặc biệt là quá trình chua hóa và thoái hóa hữu cơ, thay đổi theo hướng bất lợi cả về chất và lượng của dung tích hấp thu (khả năng giữ chất dinh dưỡng của đất). Thêm nữa, sản xuất lúa gạo cũng tạo ra trên 50% tổng lượng phát thải KNK của ngành nông nghiệp, chủ yếu là khí Metan (CH4).

Xu thế chung hiện nay của thế giới là phát triển kinh tế Xanh, trong đó có sản xuất lúa gạo Xanh. Tại Việt Nam, khái niệm này còn rất mới.

Khái niệm kinh tế xanh được đề cập đến lần đầu tiên bởi các nhà kinh tế môi trường Anh vào năm 1989, sau đó chính thức được sử dụng tại Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hợp quốc về phát triển bền vững vào tháng 6/2012 tại Rio de Janeiro, Brasil với định nghĩa là "nền kinh tế vừa mang lại hạnh phúc cho con người và công bằng xã hội, vừa giảm thiểu đáng kể các nguy cơ về môi trường và suy giảm sinh thái. Một nền kinh tế xanh có thể được coi là một nền kinh tế có lượng phát thải carbon thấp, sử dụng tài nguyên hiệu quả, trách nhiệm và bao trùm xã hội".

GS.TS Nguyễn Bảo Vệ - Phó Chủ tịch hội đồng KHKT Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền Trình bày và tham luận tại hội thảo

Hưởng ứng xu thế của thế giới, rất kịp thời, chính phủ Việt Nam đã ban hành hàng loạt chính sách, chiến lược, chương trình hành động cùng với cam kết quốc tế mạnh mẽ về tăng trưởng xanh, điển hình là "Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050" tại Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Chiến lược này có ba nhiệm vụ trung tâm là: Thứ nhất giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; thứ hai, xanh hóa sản xuất và thứ ba, xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

Ông Ngô Văn Đông – Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền phát biểu: Chương trình "Hành trình xanh" mà Công ty khởi động hôm nay là bước đi chiến lược, thể hiện cam kết và định hướng "Xanh hóa" toàn diện từ nhà máy đến ruộng đồng của doanh nghiệp. Chương trình được xây dựng dựa trên kết quả thành công của Chương trình canh tác lúa thông minh, thích ứng với Biến đổi khí hậu mà Bình Điền đã kiên trì thực hiện từ năm 2016 đến nay. Nội hàm của "Hành trình Xanh" dựa trên nguyên lý "Đất khỏe" với "vật tư Xanh", "quy trình canh tác Xanh" là nền tảng để "Cây trồng khỏe" tạo ra "Sản phẩm Xanh", phục vụ cho "Tiêu dùng Xanh". Mối quan hệ hữu cơ giữa các yếu tố này cần phải được quản lý một cách khoa học nhất và phù hợp với điều kiện sản xuất cụ thể.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền Ngô Văn Đông phát biểu tại buổi khởi động chương trình “Hành trình xanh - Đất khỏe - Cây trồng khỏe”

Trọng tâm của "Giải pháp trong hành trình Xanh" là bộ sản phẩm Đầu Trâu Bio, đặc biệt là Đầu Trâu Bio-Canxi. Đây là dòng sản phẩm được ứng dụng công nghệ bọc áo vi sinh vật tiên tiến, hoạt lực cao, chịu được tác động của thời tiết trong thời gian dài. Khi tiếp xúc với đất, các chủng vi sinh vật này sẽ giúp phân giải rơm rạ (giải quyết vấn đề ngộ độc hữu cơ, tăng hữu cơ choa đất), cải thiện pH (trên đất phù sa chua và đất phèn) cũng như dung tích hấp thu, đồng thời hỗ trợ điều chỉnh tỉ lệ Ca/Mg một cách hợp lý hơn, qua đó sức khỏe đất được ổn định, thậm chí cải thiện một cách bền vững.

Trong vụ lúa Đông Xuân 2025-2026, chương trình sẽ triển khai tối thiểu 50 cuộc hội thảo tại ĐBSCL và các vùng trồng lúa khác ở Miền Đông, Miền Trung và Tây Nguyên với mục tiêu tiếp cận 5.000 lượt nông dân. Về sau này, chương trình sẽ dần tiến ra các vùng trồng lúa chính của phía Bắc.

Hội Đồng Khoa học kỹ thuật của Công ty CP Phân bón Bình Điền tư vấn và giới thiệu giải pháp canh tác thông minh cho bà con nông dân.

Chương trình sẽ lựa chọn những nông dân đồng hành để triển khai mô hình trình diễn thực tế. Hiệu quả từ các mô hình sẽ được ghi nhận, xây dựng thành các câu chuyện thành công thực tiễn để nhân rộng và lan tỏa đến đông đảo bà con nông dân.

Nông dân được lựa chọn đồng hành cùng Chương trình sẽ nhận các quyền lợi như sau:

Được chuyên gia tư vấn quy trình canh tác lúa thông minh, giảm phát thải.

Được tặng phân bón Đầu Trâu Bio-Canxi sử dụng cho 1 hec-ta.

Được ưu tiên tặng điểm thành viên trên ứng dụng "Canh tác thông minh", tham gia quay số trúng thưởng và các hoạt động khác.

"Hành trình xanh" không chỉ là một chương trình, mà là cam kết chiến lược, dài hạn của Bình Điền trong việc đồng hành cùng nông dân và Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng Xanh vùng ĐBSCL, mà xa hơn, còn tham gia chủ động trong triển khai Đề án "Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2050" vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường. phê duyệt tại Quyết định số 4042/QĐ-BNNMT, ngày 29 tháng 9 năm 2025.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng nông dân được nhận gói sản phẩm phân bón Đầu Trâu Bio-Canxi và giải pháp kỹ thuật chương trình “Hành trình xanh - Đất khỏe - Cây trồng khỏe”

Hợp tác xã Phú Nông Xanh (xã Vĩnh Điều), tỉnh An Giang vinh dự được chọn làm địa phương khởi đầu của Hành trình bởi những đóng góp của nông dân nơi đây trong thực hiện thành công "Chương trình canh tác lúa thông minh, thích ứng với BĐKH" thời gian qua.