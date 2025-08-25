Bình Điền – Hành trình hơn nửa thế kỷ phụng sự nông dân và tầm nhìn tiên phong xanh hóa - số hóa

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) khen tặng Công ty CP Phân bón Bình Điền 50 năm xây dựng và phát triển "Chung sức xây dựng nông thôn mới" nhân Kỷ niệm Bình Điền tròn 50 năm tuổi (1973-2023)

Bình Điền tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi xanh – số, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, thông minh và bền vững.

Hành trình hơn nửa thế kỷ vì nông dân

Khởi đầu từ một xí nghiệp nhỏ, hơn 50 năm qua, Bình Điền đã trải qua nhiều chặng đường phát triển và trở thành nhà sản xuất, kinh doanh phân bón hỗn hợp NPK lớn và uy tín tại Việt Nam. Thương hiệu Phân bón Đầu Trâu từ lâu không chỉ là một cái tên quen thuộc mà còn là "người bạn đồng hành" của nông dân, xuất hiện trên mọi miền quê, từ cánh đồng lúa bạt ngàn đồng bằng sông Cửu Long đến vườn cà phê trĩu quả Tây Nguyên.

Ông Ngô Văn Đông - Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền chia sẻ Bình Điền luôn tri ân thế hệ đi trước đã tạo nền móng vững chắc và kiên định thực hiện sứ mệnh "phụng sự nông dân".

Theo Tổng Giám đốc Ngô Văn Đông, Bình Điền luôn tri ân thế hệ đi trước đã tạo nền móng vững chắc và kiên định thực hiện sứ mệnh "phụng sự nông dân". Chính nhờ điều này mà công ty đã phát triển mạnh mẽ, trở thành đơn vị chủ lực trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam khen thưởng Ban điều hành Công ty CP Phân bón Bình Điền, một trong những đơn vị chủ lực trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Hiện nay, Bình Điền với 5 đơn vị thành viên và 1 nhà máy lớn đặt tại nhiều tỉnh thành, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu sang Lào, Campuchia, Myanmar… Không chỉ dừng ở hoạt động sản xuất, Bình Điền còn sớm ghi dấu ấn với nhiều chương trình xanh hóa mang ý nghĩa cộng đồng như: Canh tác lúa thông minh thích ứng biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL, Canh tác cà phê thông minh ở Tây Nguyên, hay các hoạt động xã hội như trao học bổng, xây dựng cầu đường nông thôn, duy trì đội bóng chuyền nữ VTV - Bình Điền - Long An…

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền luôn đảm bảo đủ hàng cung ứng cho nhu cầu phân bón trong nước và xuất khẩu kể cả vào cao điểm thời vụ.

Những thành tựu này không chỉ củng cố vị trí của Bình Điền trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam mà còn khẳng định vai trò quan trọng trên bản đồ ngành nông nghiệp quốc gia.

Đồng hành cùng nông dân xanh hóa – số hóa

Một hành trình mới đang mở ra sau hơn 50 năm phát triển. Đây là một chặng đường đầy thử thách, nơi công nghệ tiên tiến dần hiện diện rõ nét, nhưng biến đổi khí hậu lại ngày càng diễn biến khó lường. Ngành nông nghiệp đang đứng trước cơ hội và thách thức lớn khi chuyển mình theo hướng số hóa và xanh hóa ruộng vườn.

Ghe nhận hàng tại bến thủy nội địa 3.000 tấn của Công ty CP Phân bón Bình Điền - Nhà máy Phân bón Bình Điền - Long An.

Tại Bình Điền, với tư duy tiên phong xanh hóa và số hóa mọi công đoạn từ nhà máy đến đồng ruộng, Bình Điền đã xây dựng nền tảng vững chắc dựa trên khoa học và thực tiễn, bằng bước đi thầm lặng nhưng vững chải, luôn kiên định với quyết tâm tiến vào kỷ nguyên mới.

Xanh hóa – Từng bước đi vững chãi vì môi trường và cộng đồng

Tại các nhà máy trong toàn hệ thống Công ty, Bình Điền đã thay thế lò đốt nhiên liệu hóa thạch bằng lò sinh khối góp phần giảm thiểu đáng kể lượng khí CO₂ thải ra môi trường, lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái giúp tiết kiệm đến 30% điện năng tiêu thụ từ lưới điện quốc gia. Song song đó, bao bì sản phẩm cũng được cải tiến nhằm giảm lượng nhựa sử dụng và dễ dàng tái chế hơn. Không chỉ đặt mục tiêu giảm thiểu phát thải từ trong chính nhà máy, Bình Điền còn tham vọng hướng đến trung hòa carbon của toàn hệ thống vào năm 2030 bằng nhiều giải pháp cụ thể nhằm đóng góp vào cam kết của Việt Nam về giảm phát thải ròng:

Mô hình thử nghiệm đánh giá hiệu quả xử lý rơm rạ bằng phân bón Đầu Trâu Bio-Canxi đối với sức khỏe đất và giảm phát thải tại Hòn Đất, Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang).

Hiện Bình Điền đang lên kế hoạch phối hợp với một số địa phương triển khai các dự án trồng rừng phòng hộ, trồng cây đặc chủng, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên có khả năng hấp thụ khí CO₂ cao, tạo lá chắn sinh thái cho biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường bền vững, phòng chống xói lở và giữ đất. Đây là hướng đi chiến lược thể hiện tầm nhìn trung hòa carbon của Bình Điền.

Bình Điền hợp tác với Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) nghiên cứu vi sinh vật phân hủy rơm rạ trên đồng ruộng để tăng cường sức khỏe đất và giảm phát thải khí nhà kính.

- Song song trên đồng ruộng, Bình Điền đẩy mạnh cung cấp cho nông dân các dòng sản phẩm xanh ứng dụng công nghệ sinh học, bằng việc đưa các chủng vi sinh vật có lợi phù hợp với từng vùng sinh thái, cây trồng vào sản phẩm NPK như Đầu Trâu Bio-Canxi, Đầu Trâu Bio Lúa 1 và Đầu Trâu Bio Lúa 2, giúp cải tạo đất và giảm phát thải CH₄ từ ruộng lúa. Đây là một minh chứng cho bước đi tiếp theo của quá trình xanh hóa cho chương trình Canh tác thông minh – một trong những giải pháp xanh được ứng dụng vào Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL của Chính phủ. Các dòng sản phẩm này đã được khẳng định hiệu quả rõ rệt trên đồng ruộng, vườn cây bằng các thực nghiệm chính quy tại nhiều mô hình lúa của Đề án 1 triệu ha, mô hình Canh tác lúa giảm phát thải phục vụ phát triển bền vững vùng nguyên liệu lúa gạo xuất khẩu thuộc Dự án Khuyến nông Trung ương và cả mô hình của chương trình Canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu ở Tây Nguyên do Công ty CP Phân bón Bình Điền chủ trì.

Mô hình canh tác lúa thông minh của Phân bón Bình Điền.

Không chỉ dừng lại ở Canh tác thông minh, Bình Điền hiện đang hợp tác với Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) và các đối tác trong và ngoài nước nghiên cứu các chủng vi sinh vật bản địa vừa phân hủy rơm rạ để trả lại dinh dưỡng hữu cơ cho đất đáp ứng nông nghiệp tuần hoàn, vừa ức chế tạo ra khí CH 4 nhằm giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính trong canh tác lúa… để trước mắt phục vụ đề án phát triển 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, gắn với tăng trưởng xanh và phát thải thấp cho sản xuất lúa ĐBSCL, sau đó ứng dụng nhân rộng trên diện rộng. Đây là một trong những hướng đi quan trọng tiếp theo của Bình Điền hướng đến Nông nghiệp tuần hoàn và nâng cao thu nhập cho người trồng lúa.

Ông Ngô Văn Đông - Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền (bìa trái) trao đổi với nông dân tham gia mô hình Canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Tây Nguyên.

Số hóa – Mang tri thức đến từng ruộng đồng

Bình Điền không chỉ "xanh hóa" mà còn "số hóa" trên cánh đồng, sử dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ bà con. Công ty đã phát triển các ứng dụng (app) Canh tác thông minh, giúp người dân ghi nhật ký canh tác, tư vấn kỹ thuật trực tuyến và kết nối chuyên gia. App Quan trắc thông minh với 22 trạm tại ĐBSCL giúp bà con chủ động ứng phó với hạn mặn.

Từ những thành quả của chương trình Canh tác lúa thông minh, Công ty CP Phân bón Bình Điền đã rất tự hào được góp phần vào việc phối hợp và triển khai thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Ông Lê Quốc Thanh – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhận định: "Sự phối hợp của Bình Điền với hệ thống khuyến nông qua nền tảng số đã mang lại thành công lớn, giúp nông dân chủ động hơn trong thời đại mới".

Bình Điền cung cấp cho nông dân các dòng sản phẩm xanh, ứng dụng công nghệ sinh học, đưa các chủng vi sinh vật có lợi phù hợp với từng vùng sinh thái, cây trồng vào sản phẩm NPK giúp cải tạo đất và giảm phát thải CH₄.

Hệ thống Chatbot AI trên Zalo và Messenger hỗ trợ tư vấn 24/7, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao khả năng tiếp cận thông tin chính xác. Các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok cũng được tận dụng tối đa để phổ biến kiến thức canh tác.

Đặc biệt, Bình Điền hiện đang định hướng triển khai định danh sản phẩm bằng công nghệ RFID, giúp nông dân truy xuất nguồn gốc ngay trên thiết bị thông minh, tiến tới minh bạch trong sản xuất và lưu thông phân bón. Đây là bước đi chiến lược, phù hợp với Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Nông dân phấn khởi nhờ canh tác lúa theo hướng giảm phát thải khí nhà kính.

Gieo niềm tin – hướng tới tương lai bền vững

Hơn nửa thế kỷ phát triển, Bình Điền không ngừng tiến về phía trước bằng niềm tin vào công nghệ và sự đồng hành cùng nông dân. Với những bước đi chiến lược từ xanh hóa nhà máy, sản phẩm, giải pháp đến số hóa trong quản lý và chuyển giao kỹ thuật, Bình Điền đang đóng góp vào một hành trình mới: hành trình gieo mầm thịnh vượng và hướng tới tương lai bền vững cho nền nông nghiệp Việt Nam.



