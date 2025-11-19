Thị trường
19/11/2025 09:56

BIDV và Tổng Công ty Thái Sơn triển khai hợp tác toàn diện

Vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh, BIDV và Tổng Công ty Thái Sơn đã ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2025 - 2030.

Sự hợp tác giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Thái Sơn mở ra một chặng đường mới nhiều tiềm năng trong việc khai thác các thế mạnh của hai bên để cùng lớn mạnh và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

BIDV và Tổng Công ty Thái Sơn triển khai hợp tác toàn diện - Ảnh 1.

Lãnh đạo BIDV Chi nhánh Ba Tháng Hai và Tổng Công ty Thái Sơn đại diện 2 đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác

Theo Thỏa thuận hợp tác, BIDV sẽ ưu tiên cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện phục vụ các dự án đầu tư, xây dựng và phát triển trong các lĩnh vực công nghiệp, logistics và bất động sản của Tổng Công ty Thái Sơn.

Đồng thời, BIDV hỗ trợ Thái Sơn mở rộng hệ sinh thái doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập hiệu quả. Ngoài ra, BIDV cũng tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên của Thái Sơn được tiếp cận và sử dụng các sản phẩm dịch vụ hiện đại của ngân hàng với nhiều chính sách ưu đãi.

Lễ ký kết giữa BIDV và Tổng Công ty Thái Sơn là dấu mốc quan trọng, mở ra khuôn khổ hợp tác toàn diện giai đoạn 2025 - 2030 và sự đồng hành lâu dài giữa hai đơn vị trong hành trình phát triển bền vững.

Sự hợp tác này hướng tới khai thác tối đa thế mạnh của mỗi bên: BIDV với tiềm lực tài chính, mạng lưới rộng và kinh nghiệm đồng hành cùng doanh nghiệp; Thái Sơn với năng lực đầu tư, xây dựng và phát triển dự án quy mô lớn. Điều này không chỉ tạo thêm động lực tăng trưởng cho hai bên mà còn góp phần thúc đẩy dòng vốn đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, qua đó lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế.

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại tá Nguyễn Văn Bắc - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn - nhấn mạnh: Thỏa thuận hợp tác với BIDV không chỉ mang ý nghĩa chiến lược trong việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính, mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trong đầu tư, phát triển hạ tầng và các lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Ông khẳng định, Thái Sơn tin tưởng mối quan hệ hợp tác với BIDV sẽ ngày càng bền chặt, toàn diện, dựa trên nền tảng tin cậy và đồng hành vì mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc BIDV - cho biết: BIDV luôn chú trọng đồng hành, hợp tác và hỗ trợ khách hàng trong quá trình phát triển, đặc biệt với các doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tổng Công ty Thái Sơn là minh chứng cho cam kết đó, thể hiện nỗ lực của BIDV trong việc kết nối nguồn lực tài chính với năng lực đầu tư thực tiễn, qua đó giúp hai bên phát huy thế mạnh, tạo giá trị bền vững và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

BIDV và Tổng Công ty Thái Sơn triển khai hợp tác toàn diện - Ảnh 2.

Đại diện Lãnh đạo BIDV và Tổng Công ty Thái Sơn chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ký kết

Với vị thế là ngân hàng thương mại hàng đầu, tiềm lực tài chính vững mạnh và mạng lưới hoạt động rộng khắp, BIDV mang đến lợi thế nổi trội trong cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, hỗ trợ vốn và dịch vụ ngân hàng hiện đại cho doanh nghiệp và người dân.

Tính đến 30-9-2025, BIDV có tổng tài sản hợp nhất đạt 3,07 triệu tỷ đồng, huy động vốn hơn 2,29 triệu tỷ đồng và dư nợ tín dụng trên 2,23 triệu tỷ đồng, phục vụ gần 500.000 khách hàng doanh nghiệp và hơn 22 triệu khách hàng cá nhân.

Trong khi đó, Tổng Công ty Thái Sơn - đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng - có kinh nghiệm gần 35 năm hoạt động đa ngành, đặc biệt trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, hạ tầng, khu công nghiệp, logistics, công nghệ, bất động sản và các dự án lưỡng dụng phục vụ cả mục tiêu kinh tế lẫn quốc phòng. Thái Sơn có thế mạnh trong triển khai nhiều dự án quy mô lớn, trọng điểm quốc gia. Việc hợp tác giữa BIDV và Tổng công ty Thái Sơn sẽ là hành động thiết thực góp phần hiện thực hóa các mục tiêu kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của đất nước trong giai đoạn mới.

